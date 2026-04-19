Manchester United diperingatkan agar tidak mengambil keputusan yang 'sungguh konyol' terkait Michael Carrick, saat Setan Merah bersiap mengumumkan manajer tetap berikutnya

Prospek bahwa United akan mencari pemain di tempat lain pada musim panas ini disambut dengan rasa tak percaya oleh mereka yang mengikuti perkembangan taktik klub tersebut. Ikon Chelsea, Cole, bahkan sangat kritis terhadap gagasan bahwa petinggi Setan Merah akan mengabaikan Carrick demi merekrut pemain dari luar. "Secara realistis, saya pikir itu sudah pasti," katanya. "Sungguh tidak masuk akal untuk tidak memberikannya kepadanya. Dia datang, meraih lebih banyak poin daripada siapa pun di tim mana pun. Apa lagi yang bisa Anda lakukan? Itu hanya akan menjadi hal yang tidak masuk akal, bukan pertaruhan, itu hanya akan menjadi hal yang tidak masuk akal [jika tidak memberikannya kepadanya], dia telah membuktikannya."

Hargreaves mengamini pendapat tersebut, sambil menambahkan: "Carrick memahami para pemain dan mungkin itulah sebabnya dia ada di sana. Dia memahami tekanan bermain untuk klub sepak bola ini. Dia menempatkan para pemain di posisi yang tepat di mana mereka perlu bermain untuk sukses dan mereka menjadi lebih baik dalam segala hal. Jadi, tidak memberikannya kepadanya setelah memberikannya kepadanya, mungkin pada saat yang tidak Anda duga, akan sangat konyol."