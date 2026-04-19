Manchester United diperingatkan agar tidak mengambil keputusan yang 'sungguh konyol' terkait Michael Carrick, saat Setan Merah bersiap mengumumkan manajer tetap berikutnya
Kesuksesan sementara membutuhkan penghargaan yang berkelanjutan
Carrick telah mengubah suasana di United sejak mengambil alih posisi Ruben Amorim, dan desakan agar ia ditunjuk sebagai manajer tetap semakin kencang. Setelah kemenangan telak 1-0 atas Chelsea di Stamford Bridge, di mana Matheus Cunha mencetak gol penentu kemenangan, Setan Merah telah membuka jarak yang signifikan dalam perebutan tiket Liga Champions. Kemenangan ini menandai kemenangan kedelapan Carrick dalam 12 pertandingan, sebuah rentetan yang membuatnya mengumpulkan 26 poin - lebih banyak daripada manajer Liga Premier lainnya dalam periode tersebut.
Mantan gelandang United, Hargreaves, yakin bukti yang ada kini tak terbantahkan. Berbicara di TNT Sports, ia menyatakan bahwa pencarian klub akan pelatih baru harus dimulai dan diakhiri dengan sosok yang saat ini berada di bangku cadangan. "Dia telah membuktikan bahwa dia mampu menjalankan tugasnya," kata Hargreaves. "Sejak dia mengambil alih, mereka menjadi tim terbaik di Liga Premier. Mereka telah mengalahkan Man City dan Arsenal, dua tim terbaik di divisi ini. Dia telah menunjukkan bahwa dia bisa menyusun rencana permainan melalui serangan balik; jelas, hari ini mereka melakukan hal serupa."
Para pakar meluapkan kemarahan atas kemungkinan pengabaian
Prospek bahwa United akan mencari pemain di tempat lain pada musim panas ini disambut dengan rasa tak percaya oleh mereka yang mengikuti perkembangan taktik klub tersebut. Ikon Chelsea, Cole, bahkan sangat kritis terhadap gagasan bahwa petinggi Setan Merah akan mengabaikan Carrick demi merekrut pemain dari luar. "Secara realistis, saya pikir itu sudah pasti," katanya. "Sungguh tidak masuk akal untuk tidak memberikannya kepadanya. Dia datang, meraih lebih banyak poin daripada siapa pun di tim mana pun. Apa lagi yang bisa Anda lakukan? Itu hanya akan menjadi hal yang tidak masuk akal, bukan pertaruhan, itu hanya akan menjadi hal yang tidak masuk akal [jika tidak memberikannya kepadanya], dia telah membuktikannya."
Hargreaves mengamini pendapat tersebut, sambil menambahkan: "Carrick memahami para pemain dan mungkin itulah sebabnya dia ada di sana. Dia memahami tekanan bermain untuk klub sepak bola ini. Dia menempatkan para pemain di posisi yang tepat di mana mereka perlu bermain untuk sukses dan mereka menjadi lebih baik dalam segala hal. Jadi, tidak memberikannya kepadanya setelah memberikannya kepadanya, mungkin pada saat yang tidak Anda duga, akan sangat konyol."
Carrick buka-bukaan soal masa depannya di Old Trafford
Sementara para pakar sibuk mengomentari situasinya, Carrick sendiri tetap bersikap profesional, meski ia tak menyembunyikan rasa sukanya terhadap peran tersebut. Mantan pemain timnas Inggris itu mengakui bahwa ia ingin menjabat posisi tersebut dalam jangka panjang, meskipun nasibnya tetap bergantung pada keputusan akhir dewan direksi. "Saya senang berada di sini. "Saya mengerti situasinya, ini sedikit di luar kendali saya," akui Carrick. "Anda ingin menjadi bagian dari malam-malam seperti ini, bagian dari hal-hal istimewa, dan membangun sebuah tim. Saya tidak punya batas waktu."
Membangun fondasi yang kokoh
Perubahan drastis di bawah kepemimpinan Carrick sungguh luar biasa, dengan manajer sementara ini berhasil mengumpulkan 26 poin sejak kedatangannya — lebih banyak daripada manajer mana pun di divisi ini selama periode tersebut. Ia berfokus pada upaya memulihkan semangat tim dan memastikan para pemain menyadari betapa besarnya arti mewakili klub ini.
"Buat mereka merasa nyaman, buat mereka memahami dan menghargai bermain untuk klub hebat ini," jelas Carrick. "Kadang-kadang mudah untuk melupakan hal itu dan posisi di mana kita berada. Lalu mencoba menempatkan mereka dalam formasi yang cocok untuk semua orang. Saya pikir kita bisa bermain lebih baik, saya pikir masih banyak potensi yang bisa dikembangkan. Kami memiliki pemain-pemain bagus, skuad yang bagus, dan kami hanya ingin terus berkembang. Kami bisa bermain lebih baik, masih banyak potensi yang bisa dikembangkan, tetapi kami sudah mendapatkan hasil untuk membangun momentum dan fondasi. Kami tidak akan terlena, tetapi kami akan menikmati hasil malam ini."