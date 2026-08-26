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Manchester United dipaksa mengubah seragam setelah melanggar aturan Premier League saat melawan Hull City
Pelanggaran aturan pada hari pembukaan
Menurut laporan dari The Sun, Manchester United melanggar aturan seragam Premier League saat kalah 0-2 dari Hull City pada laga pembuka mereka dan terpaksa melakukan perubahan.
Klub itu memasuki musim tanpa sponsor di lengan kiri setelah kontrak mereka senilai £20 juta per tahun dengan DXC Technology berakhir.
Namun, berdasarkan Aturan Premier League M.15, klub yang tidak memiliki sponsor komersial di lengan tersebut harus menampilkan lencana resmi kompetisi di kedua lengan. Tim itu gagal mematuhi pedoman ini saat mengenakan kostum ketiga baru mereka.
- Getty Images Sport
Lolos dari sanksi liga
Terlepas dari kekeliruan pada kit tersebut, Manchester United akan terhindar dari sanksi formal apa pun dari liga. Para pemain membiarkan satu sisi sepenuhnya kosong di samping lencana wajib di lengan kanan dan elemen "No Room For Racism". Sementara Chelsea, Sunderland, dan Crystal Palace semuanya dengan benar menampilkan lambang singa ikonik milik liga di kedua lengan sepanjang akhir pekan pembuka, United masih mencari mitra komersial baru untuk menggantikan kesepakatan senilai £20 juta yang telah berakhir. Klub dan liga menyadari kesalahan tersebut.
Frustrasi di lapangan
Di atas lapangan, situasinya sama frustrasinya. Kapten Bruno Fernandes merefleksikan penampilan buruk itu: "Di setiap laga tandang kami terlalu sering memberikan bola kepada mereka. Dalam 20 menit pertama, kiper adalah pemain yang paling banyak menyentuh bola. Kami harus menekan lebih banyak, lebih agresif, lalu sekali lagi kami perlu membenahi situasi bola mati dan tidak kebobolan gol-gol seperti ini. Melawan tim-tim seperti ini, mereka menunggu momen itu." Manajer Michael Carrick menambahkan: "Di dalam, kami sangat terpukul. Para pemain tahu kami harus menjadi lebih baik. Kami kalah dalam satu pertandingan dan ini kekalahan yang buruk. Tapi itu tidak akan mengubah apa pun."
- Getty Images Sport
Kembali ke Old Trafford
Manchester United diperkirakan akan menampilkan lencana Premier League dengan benar di kedua lengan seragam saat kembali beraksi melawan Ipswich di Old Trafford pada hari Minggu. Carrick dan skuadnya akan berusaha keras melupakan akhir pekan pembuka itu, dengan target meraih tiga poin pertama mereka di musim baru sambil memastikan kepatuhan penuh terhadap peraturan liga.
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