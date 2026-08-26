Menurut laporan dari The Sun, Manchester United melanggar aturan seragam Premier League saat kalah 0-2 dari Hull City pada laga pembuka mereka dan terpaksa melakukan perubahan.

Klub itu memasuki musim tanpa sponsor di lengan kiri setelah kontrak mereka senilai £20 juta per tahun dengan DXC Technology berakhir.

Namun, berdasarkan Aturan Premier League M.15, klub yang tidak memiliki sponsor komersial di lengan tersebut harus menampilkan lencana resmi kompetisi di kedua lengan. Tim itu gagal mematuhi pedoman ini saat mengenakan kostum ketiga baru mereka.







