Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Manchester United dipaksa mengubah seragam setelah melanggar aturan Premier League saat melawan Hull City

Manchester United
Premier League

Manchester United terpaksa melakukan perubahan segera pada jersey mereka setelah tanpa sengaja melanggar regulasi kit Premier League dalam kekalahan mereka dari Hull City pada pekan pembuka. Para pemain turun ke lapangan tanpa lencana wajib di lengan, sebuah kesalahan signifikan yang kini harus diperbaiki klub untuk memastikan kepatuhan penuh sebelum pertandingan berikutnya.

  • Pelanggaran aturan pada hari pembukaan

    Menurut laporan dari The Sun, Manchester United melanggar aturan seragam Premier League saat kalah 0-2 dari Hull City pada laga pembuka mereka dan terpaksa melakukan perubahan.

    Klub itu memasuki musim tanpa sponsor di lengan kiri setelah kontrak mereka senilai £20 juta per tahun dengan DXC Technology berakhir.

    Namun, berdasarkan Aturan Premier League M.15, klub yang tidak memiliki sponsor komersial di lengan tersebut harus menampilkan lencana resmi kompetisi di kedua lengan. Tim itu gagal mematuhi pedoman ini saat mengenakan kostum ketiga baru mereka.



    • Iklan
  • Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Lolos dari sanksi liga

    Terlepas dari kekeliruan pada kit tersebut, Manchester United akan terhindar dari sanksi formal apa pun dari liga. Para pemain membiarkan satu sisi sepenuhnya kosong di samping lencana wajib di lengan kanan dan elemen "No Room For Racism". Sementara Chelsea, Sunderland, dan Crystal Palace semuanya dengan benar menampilkan lambang singa ikonik milik liga di kedua lengan sepanjang akhir pekan pembuka, United masih mencari mitra komersial baru untuk menggantikan kesepakatan senilai £20 juta yang telah berakhir. Klub dan liga menyadari kesalahan tersebut.

  • Frustrasi di lapangan

    Di atas lapangan, situasinya sama frustrasinya. Kapten Bruno Fernandes merefleksikan penampilan buruk itu: "Di setiap laga tandang kami terlalu sering memberikan bola kepada mereka. Dalam 20 menit pertama, kiper adalah pemain yang paling banyak menyentuh bola. Kami harus menekan lebih banyak, lebih agresif, lalu sekali lagi kami perlu membenahi situasi bola mati dan tidak kebobolan gol-gol seperti ini. Melawan tim-tim seperti ini, mereka menunggu momen itu." Manajer Michael Carrick menambahkan: "Di dalam, kami sangat terpukul. Para pemain tahu kami harus menjadi lebih baik. Kami kalah dalam satu pertandingan dan ini kekalahan yang buruk. Tapi itu tidak akan mengubah apa pun."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Kembali ke Old Trafford

    Manchester United diperkirakan akan menampilkan lencana Premier League dengan benar di kedua lengan seragam saat kembali beraksi melawan Ipswich di Old Trafford pada hari Minggu. Carrick dan skuadnya akan berusaha keras melupakan akhir pekan pembuka itu, dengan target meraih tiga poin pertama mereka di musim baru sambil memastikan kepatuhan penuh terhadap peraturan liga.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS