Manchester United dikritik habis-habisan atas penjualan Scott McTominay yang 'mengejutkan', sementara mantan bintang timnas Skotlandia itu mengaku 'tercengang' melihat cara penggunaan gelandang tersebut

Kembalinya ke sepak bola Inggris telah dibicarakan, dan ketika ditanya apakah hal itu akan menarik bagi McTominay yang kini berusia 29 tahun, Gray—dalam wawancara bersama BetSelect.co.uk—mengatakan kepada GOAL: “Maksudku, kenapa dia mau pergi setelah tahun yang dia jalani? Musim ini luar biasa. Aku tak pernah meragukannya. Saya tidak bisa memahami, A, mengapa dia tidak pernah bermain lebih sering untuk Man United, dan, B, mengapa mereka menjualnya. Saya tercengang dengan kedua hal itu.

“Dia tidak pernah mengecewakan mereka. Setiap kali dia bermain, dia mencetak gol, berkontribusi, atau menciptakan peluang. Dia luar biasa, dia adalah pemain sepak bola yang luar biasa, seperti yang kita lihat sekarang, dan dia kini mendapat pengakuan. Dan saya sangat senang untuknya, dan saya juga senang untuk Skotlandia. Dia menjalani musim yang brilian.

“Apakah saya terkejut? Mungkin level yang dia capai, Pemain Terbaik Tahun Ini di Italia, itu adalah penghargaan yang cukup besar di musim pertamanya. Jadi Anda bisa sangat, sangat bangga dengan itu. Mereka tidak akan mau melepasnya, tidak ada peluang sedikit pun. Mereka ingin dia tetap tinggal.

“Jika saya jadi dia, kecuali ada klub besar yang datang, dan saya maksudkan klub besar, kenapa harus pergi? Dia berusia 29 tahun. Jika hidupnya baik di Italia, dan keluarganya bahagia, banyak hal bergantung pada itu juga, tentu saja, karena Anda tidak tahu. Tapi jika semua faktornya baik, dan kamu bahagia, dan tidak ada yang bisa kamu keluhkan, tempat tinggalmu, gaya hidup, sepak bolanya, jika semuanya sudah terpenuhi, maka saya pikir dia akan tetap tinggal.

“Tapi, kamu tahu, itu tergantung padanya. Dia mungkin berkata, ‘ya, tahu apa, aku ingin kembali, bermain beberapa tahun lagi, tahun-tahun terakhirku di klub besar, kembali ke Liga Premier’. Aku tidak tahu. Tapi aku tidak melihat alasan mengapa dia ingin pergi. Aku benar-benar tidak.”