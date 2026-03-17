Manchester United dikritik habis-habisan atas penjualan Scott McTominay yang 'mengejutkan', sementara mantan bintang timnas Skotlandia itu mengaku 'tercengang' melihat cara penggunaan gelandang tersebut
McTominay mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai juara Serie A
Gelandang kelahiran Lancaster ini telah terikat dengan United dalam berbagai kapasitas sejak usia lima tahun. Jose Mourinho turut berperan dalam mengawasi debutnya di level senior di Old Trafford, dengan total 255 penampilan kompetitif yang akhirnya ia catat bersama raksasa Liga Premier tersebut.
McTominay kesulitan meyakinkan para pelatih bahwa ia bisa menjadi roda penggerak utama dalam mesin yang kadang-kadang masih tersendat. Ia dianggap tidak lagi dibutuhkan saat klub raksasa Serie A datang meminangnya.
Gelar juara diraihnya di akhir musim debutnya di Naples, sebelum mencatatkan sejarah sebagai pemain Skotlandia pertama yang dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Serie A. McTominay juga finis di peringkat ke-18 dalam jajak pendapat Ballon d’Or 2025 dan kini sedang dalam pembicaraan untuk kontrak baru - sementara spekulasi mengenai transfer dengan nilai besar mulai memanas.
Mengapa Manchester United membiarkan McTominay hengkang dari Old Trafford?
Kembalinya ke sepak bola Inggris telah dibicarakan, dan ketika ditanya apakah hal itu akan menarik bagi McTominay yang kini berusia 29 tahun, Gray—dalam wawancara bersama BetSelect.co.uk—mengatakan kepada GOAL: “Maksudku, kenapa dia mau pergi setelah tahun yang dia jalani? Musim ini luar biasa. Aku tak pernah meragukannya. Saya tidak bisa memahami, A, mengapa dia tidak pernah bermain lebih sering untuk Man United, dan, B, mengapa mereka menjualnya. Saya tercengang dengan kedua hal itu.
“Dia tidak pernah mengecewakan mereka. Setiap kali dia bermain, dia mencetak gol, berkontribusi, atau menciptakan peluang. Dia luar biasa, dia adalah pemain sepak bola yang luar biasa, seperti yang kita lihat sekarang, dan dia kini mendapat pengakuan. Dan saya sangat senang untuknya, dan saya juga senang untuk Skotlandia. Dia menjalani musim yang brilian.
“Apakah saya terkejut? Mungkin level yang dia capai, Pemain Terbaik Tahun Ini di Italia, itu adalah penghargaan yang cukup besar di musim pertamanya. Jadi Anda bisa sangat, sangat bangga dengan itu. Mereka tidak akan mau melepasnya, tidak ada peluang sedikit pun. Mereka ingin dia tetap tinggal.
“Jika saya jadi dia, kecuali ada klub besar yang datang, dan saya maksudkan klub besar, kenapa harus pergi? Dia berusia 29 tahun. Jika hidupnya baik di Italia, dan keluarganya bahagia, banyak hal bergantung pada itu juga, tentu saja, karena Anda tidak tahu. Tapi jika semua faktornya baik, dan kamu bahagia, dan tidak ada yang bisa kamu keluhkan, tempat tinggalmu, gaya hidup, sepak bolanya, jika semuanya sudah terpenuhi, maka saya pikir dia akan tetap tinggal.
“Tapi, kamu tahu, itu tergantung padanya. Dia mungkin berkata, ‘ya, tahu apa, aku ingin kembali, bermain beberapa tahun lagi, tahun-tahun terakhirku di klub besar, kembali ke Liga Premier’. Aku tidak tahu. Tapi aku tidak melihat alasan mengapa dia ingin pergi. Aku benar-benar tidak.”
Apakah Manchester United tidak pernah menentukan posisi terbaik bagi McTominay?
Salah satu masalah bagi United adalah mereka sepertinya tak pernah benar-benar menentukan peran terbaik McTominay. Ia tampil gemilang sebagai gelandang serang nomor 10 di Napoli, dan jelas bahwa ia bukanlah gelandang bertahan seperti yang sering dipandang oleh Setan Merah.
Gray menambahkan: “Jelas bukan! Dan itu juga berlaku untuk Skotlandia. Kami telah melihat hal itu untuk Skotlandia jauh lebih lama daripada yang dilihat Manchester United. Saya tidak pernah bisa memahaminya. Seperti yang saya katakan, dia selalu tampil bagus. Setiap kali, bahkan saat dia masuk sebagai pengganti, dia akan mendapat dua atau tiga peluang, atau mencetak gol. Lalu minggu berikutnya, mereka mengeluarkannya lagi. Dan saya hanya berpikir, apa yang kalian lakukan? Bagaimana bisa kalian mengesampingkan pemain seperti ini?
“Dan cara dia bergerak di lapangan, menjelajah ke mana-mana, dari belakang ke depan. Tapi dia seperti seorang nomor 10 sekarang, bukan? Dia bukan nomor 6 atau 8. Dia nomor 10. Dia suka maju ke depan. Dia suka mencetak gol. Dia suka masuk ke sepertiga akhir lapangan dan menembak atau menciptakan peluang. Dan United, entah kenapa, beberapa manajer, manajer berturut-turut, sepertinya sama sekali tidak menyadari hal itu, yang membuat saya terkejut.
“Saya terkejut saat dia pergi, harus saya akui. Mereka bilang ‘kami akan menjualmu’. Saya terkejut. Tapi kemudian, banyak keputusan yang diambil United dalam beberapa tahun terakhir telah mengejutkan banyak orang!”
Rumor transfer & Piala Dunia: Musim panas yang penting bagi McTominay
Ada spekulasi bahwa Manchester United mungkin bersedia memanggil kembali McTominay ke skuad mereka, seiring upaya mereka untuk memperkuat lini tengah, namun muncul keraguan apakah kesepakatan tersebut bisa terwujud. Untuk saat ini, pemain yang sedang berada di puncak performanya ini bertekad mengakhiri musim 2025-26 dengan gemilang bersama Napoli sebelum bergabung dengan timnas Skotlandia untuk Piala Dunia.
