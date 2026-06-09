AFP
Diterjemahkan oleh
Manchester United didesak untuk mengambil keputusan yang 'cukup gila' terkait Wayne Rooney, yang pasti akan 'disukai' para penggemar
Rossi mendesak kembalinya Rooney
Rossi mengusulkan langkah berani bagi Manchester United, dengan menyatakan bahwa klub akan mendapat manfaat besar jika membawa Rooney kembali ke Theatre of Dreams. Rossi meyakini bahwa kehadiran Rooney di pinggir lapangan bersama mantan rekan setimnya, Michael Carrick, akan menciptakan dinamika yang kuat yang berakar pada nilai-nilai tradisional klub.
Dalam wawancara eksklusif dengan Ozoon mengenai Piala Dunia FIFA, Rossi mengatakan: "Pendekatannya tampak sangat mirip; saya menyebutnya sebagai formula kesuksesan. Akan sangat bagus melihat nama-nama legenda lainnya di staf pelatih, Rooney, akan menarik. Saya tahu mereka memiliki persahabatan yang erat dan masa-masa indah bersama. Tapi ya, bayangkan saja jika Wazza benar-benar kembali sebagai asisten, itu akan sangat luar biasa. Para penggemar pasti akan menyukainya."
- Getty Images Sport
Carrick dipuji atas perannya sebagai pemimpin
Penyerang keturunan Italia-Amerika itu juga menyempatkan diri untuk memuji kerja yang saat ini dilakukan oleh Carrick. Rossi mengungkapkan kepuasannya terhadap arah yang diambil klub belakangan ini, sambil mencatat bahwa keputusan untuk mempercayai seseorang yang benar-benar memahami DNA Manchester United adalah keputusan yang tepat, meskipun ia merasa hal itu terlambat dilakukan.
Rossi menjelaskan pentingnya budaya internal, dengan menyatakan: "Saya sangat senang untuk Carrick dan stafnya. Saya pikir mereka telah melakukan pekerjaan yang brilian tahun ini. Sejujurnya, saya tidak tahu mengapa mereka menunggu selama itu, tetapi saya senang bahwa keputusan yang tepat telah diambil. Memiliki seseorang yang memahami budaya, dan tidak akan datang untuk mengubah segalanya hanya demi perubahan itu sendiri, adalah kunci utama. Saya pikir Manchester United dibangun berdasarkan cara tertentu dalam melakukan sesuatu, sebuah budaya yang dibangun oleh Sir Alex Ferguson, dan Michael memahami hal itu."
Perdebatan Ferguson vs Guardiola
Di luar kondisi staf kepelatihan United saat ini, Rossi turut angkat bicara mengenai perdebatan abadi seputar manajer terbaik dalam sejarah Liga Premier. Meski mengakui dampak revolusioner yang dibawa oleh pelatih Manchester City, Guardiola, Rossi menegaskan bahwa karier panjang Sir Alex Ferguson tetap menjadi tolok ukur utama dalam dunia sepak bola.
Saat membagikan pandangannya tentang dua raksasa sepak bola tersebut, Rossi mengatakan: "Pendapat saya lebih condong ke Ferguson, tapi saya pikir ini perbandingan yang adil, tentu saja, mengingat apa yang telah dilakukan Pep, bagaimana ia mengubah permainan, dan apa yang telah ia raih selama sepuluh tahun di Man City. Ia layak mendapatkan setiap pujian dan segala hormat yang mungkin."
- AFP
Umur panjang sebagai tolok ukur utama
Rossi menyimpulkan bahwa meskipun Guardiola telah mencapai tingkat kualitas yang setara, lamanya masa kejayaan Ferguson menempatkan pelatih asal Skotlandia itu di kelas tersendiri.
Menjelaskan alasannya, Rossi berkata: "Alasan mengapa saya selalu mengatakan Sir Alex Ferguson tak terkalahkan adalah karena lamanya masa jabatannya dan bagaimana ia mempertahankan kehebatannya selama lebih dari dua puluh tahun. Itu adalah sesuatu yang sangat, sangat sulit untuk dilakukan. Jadi ya, Guardiola memang sangat dekat dengan level Sir Alex Ferguson di Liga Premier, tetapi ia tidak bisa bertahan selama itu dan itulah perbedaannya."