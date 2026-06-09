Manchester United didesak untuk mengambil keputusan yang 'cukup gila' terkait Wayne Rooney, yang pasti akan 'disukai' para penggemar

Penyerang keturunan Italia-Amerika itu juga menyempatkan diri untuk memuji kerja yang saat ini dilakukan oleh Carrick. Rossi mengungkapkan kepuasannya terhadap arah yang diambil klub belakangan ini, sambil mencatat bahwa keputusan untuk mempercayai seseorang yang benar-benar memahami DNA Manchester United adalah keputusan yang tepat, meskipun ia merasa hal itu terlambat dilakukan.

Rossi menjelaskan pentingnya budaya internal, dengan menyatakan: "Saya sangat senang untuk Carrick dan stafnya. Saya pikir mereka telah melakukan pekerjaan yang brilian tahun ini. Sejujurnya, saya tidak tahu mengapa mereka menunggu selama itu, tetapi saya senang bahwa keputusan yang tepat telah diambil. Memiliki seseorang yang memahami budaya, dan tidak akan datang untuk mengubah segalanya hanya demi perubahan itu sendiri, adalah kunci utama. Saya pikir Manchester United dibangun berdasarkan cara tertentu dalam melakukan sesuatu, sebuah budaya yang dibangun oleh Sir Alex Ferguson, dan Michael memahami hal itu."