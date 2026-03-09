Manchester United diberitahu bahwa mereka telah membuat kesalahan besar dengan membiarkan pemain 'fenomenal' itu pergi, setelah mantan striker Red Devils mengungkapkan apa yang dia lihat selama masa latihan dua bulan

Banyak orang terkejut ketika Manchester United memutuskan untuk berpisah dengan kiper internasional Spanyol, David De Gea. Dia adalah pemenang empat kali gelar Pemain Terbaik di Manchester dan dianggap sebagai contoh konsistensi selama era di mana banyak pemain yang mengenakan jersey merah legendaris tersebut mengalami performa yang buruk.

Dibeli oleh Sir Alex Ferguson pada 2011 dan membantunya menjadi juara Premier League, De Gea tampil dalam 545 pertandingan untuk United selama 12 tahun - menempatkannya di peringkat ketujuh dalam daftar penampilan sepanjang masa klub.

United melepas De Gea sebagai pemain bebas transfer setelah kontraknya habis, dan merekrut kiper internasional Kamerun Andre Onana sebagai penggantinya. Eksperimen tersebut tidak berjalan sesuai rencana, dengan Onana kini dipinjamkan ke klub Turki Trabzonspor. Diperkirakan ia akan dijual secara permanen pada musim panas ini.

Hal itu karena Senne Lammens telah memberikan keandalan yang dibutuhkan United di bawah mistar gawang. Pemain Belgia berusia 23 tahun ini tampaknya akan menjadi penerus jangka panjang De Gea yang telah lama dinantikan oleh The Red Devils.