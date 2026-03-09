Getty
Diterjemahkan oleh
Manchester United diberitahu bahwa mereka telah membuat kesalahan besar dengan membiarkan pemain 'fenomenal' itu pergi, setelah mantan striker Red Devils mengungkapkan apa yang dia lihat selama masa latihan dua bulan
Onana gagal sebelum Manchester United merekrut Lammens.
Banyak orang terkejut ketika Manchester United memutuskan untuk berpisah dengan kiper internasional Spanyol, David De Gea. Dia adalah pemenang empat kali gelar Pemain Terbaik di Manchester dan dianggap sebagai contoh konsistensi selama era di mana banyak pemain yang mengenakan jersey merah legendaris tersebut mengalami performa yang buruk.
Dibeli oleh Sir Alex Ferguson pada 2011 dan membantunya menjadi juara Premier League, De Gea tampil dalam 545 pertandingan untuk United selama 12 tahun - menempatkannya di peringkat ketujuh dalam daftar penampilan sepanjang masa klub.
United melepas De Gea sebagai pemain bebas transfer setelah kontraknya habis, dan merekrut kiper internasional Kamerun Andre Onana sebagai penggantinya. Eksperimen tersebut tidak berjalan sesuai rencana, dengan Onana kini dipinjamkan ke klub Turki Trabzonspor. Diperkirakan ia akan dijual secara permanen pada musim panas ini.
Hal itu karena Senne Lammens telah memberikan keandalan yang dibutuhkan United di bawah mistar gawang. Pemain Belgia berusia 23 tahun ini tampaknya akan menjadi penerus jangka panjang De Gea yang telah lama dinantikan oleh The Red Devils.
- Getty
Apakah Manchester United membuat kesalahan dengan membiarkan De Gea pergi?
Ketika ditanya apakah Manchester United menyesali keputusan mereka untuk membiarkan De Gea pergi, Rossi - yang berbicara bekerja sama dengan talkSPORT Bet Online Slots - mengatakan kepada GOAL: “Ya, saya pikir begitu. Saya kembali berlatih bersama Manchester United saat berusia 33 atau 34 tahun, dan David ada di sana. Itu adalah tahun, menurut saya, ketika dia pergi. Setelah musim itu, dia pergi.
“Maksud saya, dia masih luar biasa. Dia masih mampu menghentikan semua tembakan yang mungkin. Dia adalah legenda di Manchester United. Dia juga pemimpin di ruang ganti. Saya melihat itu selama dua bulan saya di sana. Jadi, ya, saya pikir itu adalah kesalahan. Saya pikir mereka seharusnya mempertahankannya.
“Tapi, kamu tahu, jika kamu akan membuat keputusan seperti itu, maka kamu perlu menemukan pengganti yang tepat. Kamu perlu menemukan orang yang tepat untuk menggantikannya. Apakah mereka melakukannya? Mungkin tidak. Tapi mereka menemukan kiper yang sangat, sangat bagus sekarang, kiper muda yang bermain luar biasa. Jadi, saya pikir mereka berada di jalur yang benar.”
Pertanyaan yang diajukan mengenai mengapa kiper Spanyol dipindahkan.
Rossi bukanlah orang pertama yang menyarankan bahwa United seharusnya menunjukkan lebih banyak rasa hormat kepada De Gea, mengingat semua kontribusinya bagi tim selama bertahun-tahun. Paul Parker adalah mantan bintang Red Devils lainnya yang mempertanyakan logika di balik keputusan membiarkan seorang pemain yang terbukti berkontribusi pindah.
Dia sebelumnya mengatakan kepada DAZN: “United melepas David De Gea karena kakinya tidak cukup baik. Jika De Gea ada di sana tahun lalu, United setidaknya akan berada di posisi tengah klasemen dengan nyaman, mengingat jumlah penyelamatan yang dilakukan De Gea.
“Jujur saja, para penggemar United memperlakukan De Gea dengan tidak adil. Empat kali terpilih sebagai Pemain Terbaik Musim di United, Pemain Terbaik Musim di Fiorentina, itu sudah mengatakan segalanya. Semua orang terjebak dalam hal bodoh yang dipromosikan oleh orang-orang sepak bola tentang kiper harus bagus dengan kaki mereka, dan para penggemar sepak bola terpengaruh olehnya.”
- Getty
De Gea menjadi bintang di Italia saat Manchester United mencari kiper utama jangka panjang baru.
De Gea mengambil cuti selama setahun setelah meninggalkan Old Trafford. Istirahat yang menyegarkan ini membantunya kembali menemukan gairahnya terhadap sepak bola, dan pada tahun 2024 ia pindah ke Italia untuk bergabung dengan Fiorentina.
Penampilannya di sana, pada usia 35 tahun, semakin menyoroti apa yang hilang dari United. Lammens tampaknya telah meredakan perdebatan panjang tentang kiper di Manchester, dan dia mungkin akan tampil di panggung Liga Champions pada musim 2026-27 sambil juga mengejar gelar domestik.
Iklan