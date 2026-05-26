Getty
Diterjemahkan oleh
Manchester United dan Slovenia berselisih mengenai penanganan Benjamin Sesko, sementara pelatih tim nasional merasa bingung dengan kembalinya sang pemain yang begitu cepat setelah cedera
Slovenia kembali mengemukakan kekhawatiran terkait ketersediaan Sesko
Ketegangan antara Manchester United dan Slovenia semakin memanas setelah Cesar secara terbuka mempertanyakan ketidakhadiran Sesko yang berulang kali dalam tugas internasional. Pemain berusia 22 tahun itu belum pernah tampil untuk Slovenia sejak Oktober, namun telah bermain dalam 32 pertandingan United musim ini. Perselisihan terbaru ini terjadi setelah cedera tulang kering yang dialami Sesko saat United bertanding melawan Liverpool, setelah ia bertabrakan dengan papan iklan. Slovenia memutuskan untuk tidak memasukkan striker tersebut dalam skuad untuk pertandingan persahabatan bulan Juni melawan Siprus dan Kroasia setelah meninjau laporan medis yang diberikan oleh United.
- Getty Images
Cesar mengungkapkan kekecewaannya atas pola yang terus berulang
Cesar mengakui bahwa ia kesulitan memahami bagaimana Sesko berulang kali bisa pulih tepat waktu untuk pertandingan Liga Premier setelah dinyatakan tidak bisa bergabung dalam pemusatan latihan timnas Slovenia. Masalah ini semakin memperburuk hubungan yang sudah rapuh antara Asosiasi Sepak Bola Slovenia dan Old Trafford. Dalam konferensi pers pada hari Senin, Cesar mempertanyakan waktu pemulihan Sesko setelah absen dalam pertandingan internasional sebelumnya.
"Dia absen pada pemusatan terakhir pada bulan Maret dan saya sebenarnya ingin dia absen dari United untuk sementara waktu, tetapi kemudian dia kembali dengan cepat dan saya rasa dia tidak melewatkan satu pun pertandingan untuk klub," katanya, seperti dikutip Daily Mail. "Tetapi jika seorang pemain tidak berada dalam ritme kompetitif selama sebulan, maka saya tidak melihat gunanya dia datang dan bermain dengan kekuatan setengah-setengah."
Perselisihan berkepanjangan antara klub dan negara
Ketidaksepahaman antara Red Devils dan Slovenia tidak bermula di era Cesar. Mantan pelatih Slovenia, Matjaz Kek, juga mengkritik komunikasi klub tersebut setelah Sesko mengalami cedera lutut saat melawan Tottenham pada bulan November. Kejadian itu terjadi di tengah masa sulit bagi Slovenia, di mana hasil-hasil pertandingan selanjutnya turut menyebabkan kegagalan mereka lolos ke Piala Dunia sebelum Kek hengkang.
Cesar mewarisi situasi tersebut dan terus menentang apa yang ia anggap sebagai perlakuan tidak adil terhadap tim nasional. Slovenia percaya bahwa ketidakhadiran Sesko yang berulang kali saat melawan Hongaria, Montenegro, Kosovo, Swedia, Siprus, dan Kroasia telah merugikan tim nasional.
"Biasanya tim nasional sangat penting bagi kami, sedikit kurang penting bagi mereka (United), tetapi lebih baik bagi Benjamin untuk tidak berlatih selama 14 hari ini," kata Cesar pada Maret lalu. "Departemen medis kami segera menilai bahwa tidak baik baginya untuk bermain."
- AFP
Sesko tetap menjadi pusat ketegangan yang sedang berlangsung
Manchester United kemungkinan akan menyambut baik tambahan waktu pemulihan bagi Sesko menjelang musim depan, terutama setelah masalah cedera tulang kering yang baru-baru ini dialami sang striker. Namun, meningkatnya rasa frustrasi di kubu Slovenia mengindikasikan bahwa perselisihan terkait ketersediaan pemain tersebut tampaknya tidak akan segera mereda. Sesko tetap berkomitmen pada tim nasional, tetapi cedera atau penarikan diri lebih lanjut dapat memperdalam ketegangan antara klub dan negara, karena kedua belah pihak terus mengelola salah satu pemain terpenting Slovenia.