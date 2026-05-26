Manchester United dan Slovenia berselisih mengenai penanganan Benjamin Sesko, sementara pelatih tim nasional merasa bingung dengan kembalinya sang pemain yang begitu cepat setelah cedera

Cesar mengakui bahwa ia kesulitan memahami bagaimana Sesko berulang kali bisa pulih tepat waktu untuk pertandingan Liga Premier setelah dinyatakan tidak bisa bergabung dalam pemusatan latihan timnas Slovenia. Masalah ini semakin memperburuk hubungan yang sudah rapuh antara Asosiasi Sepak Bola Slovenia dan Old Trafford. Dalam konferensi pers pada hari Senin, Cesar mempertanyakan waktu pemulihan Sesko setelah absen dalam pertandingan internasional sebelumnya.

"Dia absen pada pemusatan terakhir pada bulan Maret dan saya sebenarnya ingin dia absen dari United untuk sementara waktu, tetapi kemudian dia kembali dengan cepat dan saya rasa dia tidak melewatkan satu pun pertandingan untuk klub," katanya, seperti dikutip Daily Mail. "Tetapi jika seorang pemain tidak berada dalam ritme kompetitif selama sebulan, maka saya tidak melihat gunanya dia datang dan bermain dengan kekuatan setengah-setengah."