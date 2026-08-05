Lewis-Skelly menunjukkan daya juang luar biasa musim lalu setelah peluangnya di tim utama sempat menurun. Setelah tampil sebagai bek kiri usai cedera yang dialami Riccardo Calafiori, menit bermainnya berkurang ketika Mikel Arteta lebih memilih bek-bek tradisional Piero Hincapie dan Calafiori.

Meski mengalami kemunduran itu, pemain muda tersebut tetap mempertahankan tingkat keseriusannya yang tinggi dalam latihan hingga kesempatan kembali datang. Dipasang lagi di lini tengah saat menghadapi Fulham, ia menampilkan performa gemilang dan kemudian menjadi starter di final Liga Champions melawan PSG.

Mentalitas elite-nya terlihat jelas ketika ia menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2030 pada musim panas lalu. "Saya ingin meninggalkan warisan," kata Lewis-Skelly. "Saya ingin memenangkan semua yang bisa dimenangkan dalam sepakbola. Saya ingin meraih trofi di panggung terbesar sambil tetap menjadi pribadi yang selalu belajar dan membumi, yang sangat penting."