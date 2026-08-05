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Manchester United bidik sensasi Arsenal Myles Lewis-Skelly saat Michael Carrick merancang langkah ambisius
United membidik langkah ambisius untuk merekrut Lewis-Skelly
Manchester United sedang menyelidiki apakah transfer ambisius pada musim panas untuk lulusan akademi Arsenal Lewis-Skelly memungkinkan, menurut The Independent. Manchester United telah mempertahankan minat jangka panjang terhadap pemain 19 tahun itu sejak ia menembus tim utama Arsenal pada musim 2024/25. Carrick sangat memahami pola pikir elite dan mentalitas papan atas pemain internasional Inggris itu. Petinggi Old Trafford kini sedang menjajaki apakah mereka bisa menguji keteguhan rival mereka pada bursa transfer saat ini.
Namun, kesepakatan itu tetap rumit setelah Manchester United sudah memperkuat lini tengah mereka pada musim panas ini. Klub merekrut Youri Tielemans dan Andrey Santos dengan total biaya £83 juta, dengan tambahan gelandang ketiga masih mungkin terjadi.
- Getty Images Sport
Mentalitas elite jadi pendorong terobosan Arsenal
Lewis-Skelly menunjukkan daya juang luar biasa musim lalu setelah peluangnya di tim utama sempat menurun. Setelah tampil sebagai bek kiri usai cedera yang dialami Riccardo Calafiori, menit bermainnya berkurang ketika Mikel Arteta lebih memilih bek-bek tradisional Piero Hincapie dan Calafiori.
Meski mengalami kemunduran itu, pemain muda tersebut tetap mempertahankan tingkat keseriusannya yang tinggi dalam latihan hingga kesempatan kembali datang. Dipasang lagi di lini tengah saat menghadapi Fulham, ia menampilkan performa gemilang dan kemudian menjadi starter di final Liga Champions melawan PSG.
Mentalitas elite-nya terlihat jelas ketika ia menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2030 pada musim panas lalu. "Saya ingin meninggalkan warisan," kata Lewis-Skelly. "Saya ingin memenangkan semua yang bisa dimenangkan dalam sepakbola. Saya ingin meraih trofi di panggung terbesar sambil tetap menjadi pribadi yang selalu belajar dan membumi, yang sangat penting."
Kebangkitan lini tengah di bawah Arteta
Setelah memainkan peran kunci dalam keberhasilan Arsenal menjuarai Premier League musim lalu, Lewis-Skelly kini menikmati kebangkitan sebagai salah satu prospek gelandang paling menjanjikan milik Inggris. Fleksibilitas dan karakternya menjadikannya target ideal untuk visi Carrick di Old Trafford.
Berposisi asli sebagai gelandang, kemampuannya beradaptasi menjadi bek kiri sebelum mencatatkan penampilan senior pertamanya untuk Inggris menyoroti kematangan taktisnya. Ia dengan cepat membuktikan kualitasnya di laga domestik maupun Eropa.
Kualitas luar biasa dan sikap rendah hati itulah yang menjelaskan ketertarikan baru United. Namun, komitmennya yang kuat untuk membangun warisan jangka panjang di London utara menunjukkan bahwa ia tetap bertekad untuk meraih sukses di klub masa kecilnya.
- Getty Images Sport
Pertarungan memperebutkan posisi di London utara
Potensi kepindahan ke Old Trafford tampaknya kecil kemungkinan terjadi pada tahap ini, mengingat Lewis-Skelly mendapat keterlibatan yang menonjol di bawah Arteta pada pramusim. Remaja itu menampilkan performa kuat yang mengarah pada peran penting dalam kampanye mendatang. Ia tetap akan menghadapi persaingan untuk memperebutkan tempat di lini tengah Arsenal, terutama karena Arsenal secara aktif mengejar kesepakatan untuk gelandang Newcastle Bruno Guimaraes.
Meski demikian, Lewis-Skelly telah menunjukkan bahwa ia siap bertahan dan memperjuangkan tempatnya. Apakah Manchester United akan melayangkan tawaran resmi masih harus dilihat, seiring kedua klub merampungkan bisnis transfer musim panas mereka.
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