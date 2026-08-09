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Leicester City U23 v Northampton Town - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Manchester United berusaha mengalahkan Arsenal dalam perekrutan talenta muda Leicester City, Louis Page

Transfers
L. Page
Manchester United
Arsenal
Leicester City
Premier League

Manchester United telah membuka negosiasi untuk mengamankan tanda tangan gelandang Leicester City yang sangat dipandang, Louis Page, saat mereka berupaya mengalahkan rival Premier League, Arsenal, untuk mendapatkan remaja berbakat tersebut. Sang pemain muda telah menarik perhatian besar setelah menjalani musim terobosan yang mengesankan, membuat sejumlah klub papan atas berhasrat merekrutnya ke jajaran akademi mereka pada musim panas ini.

  • United membidik gelandang Leicester

    Manchester United saat ini sedang mengupayakan kesepakatan untuk merekrut Page dari Leicester City, menurut laporan dari BBC Sport. Gelandang yang genap berusia 18 tahun bulan lalu itu secara luas dianggap sebagai salah satu prospek paling cerah yang bermain di luar kasta teratas.

    Page menikmati musim terobosannya yang brilian, yang pada akhirnya membuatnya dinobatkan sebagai EFL Apprentice of the Year, meski Leicester City terdegradasi ke League One.

    Dengan United ingin memperkuat skuadnya, klub tersebut telah mengidentifikasi Page sebagai tambahan penting. Pembicaraan antara kedua klub masih berlangsung, saat United berupaya menyepakati biaya transfer untuk pemain internasional Inggris U-20 yang menandatangani kontrak profesional pada September lalu.

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    Arsenal dan Villa memantau

    Meski Manchester United tampak berada di posisi terdepan, mereka bukan satu-satunya klub yang memburu Page. Arsenal dan Aston Villa juga telah menunjukkan minat besar terhadap gelandang box-to-box itu dalam beberapa pekan terakhir.

    Page sudah mencatatkan 21 penampilan senior untuk Leicester City, dengan penampilan terbarunya terjadi dalam kemenangan Leicester City atas Northampton Town di Carabao Cup pada Sabtu.

    Jika Arsenal gagal mendapatkan Page, itu akan menjadi kali kedua musim panas ini mereka kehilangan remaja Leicester City yang sangat dihargai ke klub Manchester, setelah Jeremy Monga bergabung dengan Manchester City dengan biaya awal £10 juta. Klub mana pun yang meminatinya harus menegosiasikan biaya transfer dengan Leicester City, karena sang pemain masih terikat kontrak profesional.

  • Tak kenal takut di lapangan

    Page bergabung dengan Leicester City pada level U-9 dan sejak itu berkembang menjadi sosok yang tanpa rasa takut di lapangan. September lalu, mantan manajer Leicester City Marti Cifuentes menyoroti dengan jelas alasan klub-klub papan atas memantaunya bersama Monga.

    Cifuentes menyatakan: "Mereka bermain karena mereka bagus. Tentu saja kami perlu membantu mereka mengembangkan kualitas mereka, karena ada banyak kualitas pada para pemain itu. Pada beberapa hari mereka akan bermain lebih baik daripada hari lainnya karena kami tahu sebagai pemain muda terkadang ada naik dan turun. Tetapi yang paling membuat saya senang adalah mereka menunjukkan kepribadian. Mereka menginginkan bola, mereka tidak takut. Mereka bermain dengan kebebasan seperti yang saya ingin mereka tunjukkan."

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    Langkah berikutnya Page di bursa transfer

    Saat jendela transfer memasuki tahap krusial, Page harus memutuskan di mana masa depan jangka panjangnya berada. Leicester City tentu berharap bisa mempertahankan gelandang muda menjanjikan mereka, tetapi daya tarik sepak bola Premier League mungkin terbukti terlalu kuat untuk ditolak. Manchester United diperkirakan akan mengajukan tawaran resmi dalam beberapa hari ke depan untuk menguji keteguhan Leicester, membuat remaja berbakat itu harus mengambil keputusan besar dalam kariernya sebelum tenggat waktu.