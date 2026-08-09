Manchester United saat ini sedang mengupayakan kesepakatan untuk merekrut Page dari Leicester City, menurut laporan dari BBC Sport. Gelandang yang genap berusia 18 tahun bulan lalu itu secara luas dianggap sebagai salah satu prospek paling cerah yang bermain di luar kasta teratas.

Page menikmati musim terobosannya yang brilian, yang pada akhirnya membuatnya dinobatkan sebagai EFL Apprentice of the Year, meski Leicester City terdegradasi ke League One.

Dengan United ingin memperkuat skuadnya, klub tersebut telah mengidentifikasi Page sebagai tambahan penting. Pembicaraan antara kedua klub masih berlangsung, saat United berupaya menyepakati biaya transfer untuk pemain internasional Inggris U-20 yang menandatangani kontrak profesional pada September lalu.