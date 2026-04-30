Manchester United bersedia menawarkan TIGA pemain kepada AC Milan untuk merampungkan kesepakatan transfer Rafael Leao

Manchester United telah mengidentifikasi Leao sebagai target utama untuk memperkuat sayap kiri mereka dan dilaporkan bersedia memasukkan Manuel Ugarte, Marcus Rashford, atau Joshua Zirkzee dalam kesepakatan pertukaran pemain, menurut La Gazzetta dello Sport. Meskipun pemandu bakat Setan Merah baru-baru ini menyaksikan penampilan Leao dalam laga Serie A melawan Juventus, tampaknya klub kini mempertimbangkan untuk melepas pemain ke arah sebaliknya guna memfasilitasi transfer tersebut.

Rossoneri secara tradisional lebih menyukai tawaran uang tunai langsung untuk aset bintang mereka, tetapi peluang untuk mendapatkan talenta mapan dari Liga Premier dapat mengubah dinamika negosiasi. Leao masih terikat kontrak hingga 2028 dengan gaji bersih 5,5 juta ditambah bonus, angka yang tidak akan sulit bagi United untuk menyamai atau bahkan melampaui guna membujuknya ke Old Trafford.