Manchester United bersedia menawarkan TIGA pemain kepada AC Milan untuk merampungkan kesepakatan transfer Rafael Leao
Setan Merah mengincar kesepakatan pertukaran pemain dengan Leao
Manchester United telah mengidentifikasi Leao sebagai target utama untuk memperkuat sayap kiri mereka dan dilaporkan bersedia memasukkan Manuel Ugarte, Marcus Rashford, atau Joshua Zirkzee dalam kesepakatan pertukaran pemain, menurut La Gazzetta dello Sport. Meskipun pemandu bakat Setan Merah baru-baru ini menyaksikan penampilan Leao dalam laga Serie A melawan Juventus, tampaknya klub kini mempertimbangkan untuk melepas pemain ke arah sebaliknya guna memfasilitasi transfer tersebut.
Rossoneri secara tradisional lebih menyukai tawaran uang tunai langsung untuk aset bintang mereka, tetapi peluang untuk mendapatkan talenta mapan dari Liga Premier dapat mengubah dinamika negosiasi. Leao masih terikat kontrak hingga 2028 dengan gaji bersih 5,5 juta ditambah bonus, angka yang tidak akan sulit bagi United untuk menyamai atau bahkan melampaui guna membujuknya ke Old Trafford.
Milan menetapkan harga jual
Meskipun Leao memiliki klausul pelepasan sebesar €175 juta (£152 juta/$205 juta), para petinggi Milan dilaporkan bersedia memulai negosiasi dengan angka yang jauh lebih rendah, yaitu sekitar €50 juta (£43 juta/$59 juta). Hubungan pemain berusia 26 tahun itu dengan petinggi San Siro telah memburuk setelah konsistensinya menurun, dan klub tidak lagi menganggap sang pemain sayap sebagai sosok yang tak tersentuh di pasar saat ini.
Ketertarikan United muncul di saat penyerang asal Portugal ini menghadapi kritik dari suporter Milan, yang terbukti ketika para penggemarnya sendiri kembali mencemoohnya saat ia diganti dalam pertandingan baru-baru ini. Kekecewaan ini, ditambah dengan kebutuhan United akan "keunggulan numerik" di sayap kiri, telah mempercepat pembicaraan mengenai transfer musim panas.
Tiga bintang di atas meja
Menurut laporan, Zirkzee menjadi nama yang cukup menarik dalam pembicaraan ini, mengingat minat Milan terhadap sang penyerang sebelum ia pindah ke Inggris. Pemain internasional Belanda tersebut kesulitan mendapatkan waktu bermain musim ini, dengan total hanya 551 menit dan 21 penampilan sepanjang musim 2025-26, sehingga menjadikannya kandidat utama untuk kembali ke Italia.
Rashford dan Ugarte juga disebut-sebut sebagai pemain yang mungkin ditukar. Rashford saat ini sedang menjalani masa pinjaman di Barcelona, dan meskipun klub Catalan tersebut memiliki opsi pembelian sebesar €30 juta (£26 juta/$33 juta), masa depannya masih belum jelas. Sementara itu, Ugarte berada di pinggiran skuad dan kabarnya telah ditawarkan ke berbagai tim di Eropa oleh perwakilannya, Jorge Mendes.
Milan berencana melakukan perombakan besar-besaran di lini serang
Kepergian Leao akan memicu fase perombakan besar-besaran bagi lini serang Milan saat mereka bersiap untuk kembali berlaga di Liga Champions di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Klub tersebut sudah mulai menjajaki alternatif untuk memimpin lini depan musim depan, dengan striker Atletico Madrid, Alexander Sorloth, saat ini berada di urutan teratas daftar prioritas mereka untuk posisi penyerang tengah.
Meskipun beberapa pihak di dalam klub lebih memilih suntikan dana tunai murni untuk mendanai target mereka sendiri, masuknya Zirkzee atau Rashford akan mengisi kekosongan yang ada dalam skuad. Target utama United untuk posisi sayap kiri dilaporkan adalah Morgan Rogers, tetapi dengan nilai bintang Aston Villa tersebut mencapai hampir £100 juta ($135 juta), Leao bisa dibeli dengan setengah harga itu, menjadikan pemain internasional Portugal tersebut solusi yang jauh lebih layak secara finansial bagi Setan Merah.