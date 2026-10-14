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Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Manchester United bersaing dengan Tottenham dan Everton untuk mendapatkan striker Dinamo Zagreb Dion Beljo yang tengah tajam jelang bursa transfer Januari

Transfers
D. Beljo
Manchester United
Premier League
Tottenham Hotspur
Everton
Dinamo Zagreb
HNL

Manchester United bersiap bersaing langsung dengan dua rivalnya di kasta tertinggi, Tottenham Hotspur dan Everton, untuk merekrut penyerang tajam Dinamo Zagreb, Dion Beljo. Ketiga klub Liga Primer Inggris itu terus memantau penyerang jangkung asal Kroasia tersebut menjelang kemungkinan merekrutnya saat bursa transfer musim dingin dibuka.

  • Trio asal Inggris pantau penyerang Kroasia

    Menurut TEAMtalk, Manchester United bersaing dengan Tottenham Hotspur dan Everton. Ketiga klub Liga Primer Inggris itu sama-sama memantau penyerang berusia 24 tahun tersebut menjelang bursa transfer Januari. Ketertarikan mereka dipicu ketajaman penyerang setinggi 195 cm itu, yang mencetak 12 gol dalam 14 pertandingan terakhirnya, termasuk 10 gol hanya dalam tujuh laga liga domestik. Performa apiknya belakangan ini berlanjut ke pentas internasional ketika ia mencetak gol perdananya untuk Kroasia pada penampilan ketiganya bersama tim nasional, dalam kekalahan 4-1 dari Spanyol di UEFA Nations League.

  • imago-sport-1076274028.jpgPixsell

    Konsistensi mencetak gol menarik minat banyak pihak

    Performa gemilang Beljo musim ini bukan sekadar keberuntungan. Musim lalu, ia mencetak 38 gol dalam 48 penampilan di seluruh kompetisi. Laporan TEAMtalk yang sama mengungkapkan bahwa Brentford, City Football Group, dan BlueCo selaku pemilik Chelsea juga memantau perkembangannya dengan saksama. Persaingan ini kian menarik karena Beljo sebelumnya dikaitkan dengan Newcastle United dan Leeds United, dua klub yang pernah ia sebut sebagai favorit pribadinya di Liga Primer Inggris.

  • Klub-klub peminat dari kasta tertinggi mencari tambahan kedalaman lini serang

    Setiap peminat utama sama-sama membutuhkan tambahan pemain di lini serang, termasuk Manchester United. Para pengambil keputusan di Old Trafford ingin menambah persaingan bagi Benjamin Sesko dan Matheus Cunha di tengah ketidakpastian mengenai masa depan Joshua Zirkzee. Di London utara, tidak masuknya Richarlison dalam skuad Roberto De Zerbi membuat Tottenham bergantung pada Dominic Solanke dan Omar Marmoush. Namun, kebutuhan Everton bisa dibilang paling mendesak. Akhir bursa transfer musim panas yang hiruk-pikuk membuat David Moyes hanya memiliki Thierno Barry sebagai satu-satunya striker senior yang diakui setelah Beto pindah ke Fiorentina.

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    Kontrak jangka panjang mempersulit upaya perekrutan pada musim dingin

    Meski ketertarikan saat ini masih sebatas pemantauan dan pengumpulan data, langkah konkret bisa terwujud begitu bursa transfer musim dingin dibuka. Mendapatkan tanda tangannya tidak akan murah ataupun mudah, sebab penyerang itu masih terikat kontrak jangka panjang dengan Zagreb hingga Juni 2030. Untuk saat ini, fokus utamanya adalah mempertahankan ketajamannya di Kroasia, sementara klub-klub Liga Primer Inggris yang meminatinya bersiap mengambil langkah pada tahun baru.