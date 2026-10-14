Setiap peminat utama sama-sama membutuhkan tambahan pemain di lini serang, termasuk Manchester United. Para pengambil keputusan di Old Trafford ingin menambah persaingan bagi Benjamin Sesko dan Matheus Cunha di tengah ketidakpastian mengenai masa depan Joshua Zirkzee. Di London utara, tidak masuknya Richarlison dalam skuad Roberto De Zerbi membuat Tottenham bergantung pada Dominic Solanke dan Omar Marmoush. Namun, kebutuhan Everton bisa dibilang paling mendesak. Akhir bursa transfer musim panas yang hiruk-pikuk membuat David Moyes hanya memiliki Thierno Barry sebagai satu-satunya striker senior yang diakui setelah Beto pindah ke Fiorentina.