Perjalanan menuju kesepakatan ini tidaklah mulus. Pembahasan internal mengenai kemungkinan pembuatan film dokumenter sudah dimulai sejak akhir musim 2024-25. The Athletic melaporkan bahwa United saat itu melakukan pembicaraan mendalam mengenai serial dokumenter dengan akses penuh ke semua area yang memecahkan rekor, dengan tawaran dari Amazon mencapai lebih dari £10 juta. Itu akan menjadi pembayaran terbesar yang pernah diberikan Amazon kepada sebuah klub untuk berpartisipasi dalam serial tersebut.

Terlepas dari tawaran yang menggiurkan tersebut, proyek ini awalnya ditunda karena mantan manajer Ruben Amorim menyatakan keberatannya, karena khawatir kehadiran kamera akan menjadi gangguan yang tidak diinginkan bagi tim yang telah melalui beberapa tahun yang sulit.

Amorim, yang meninggalkan klub pada Januari 2026, telah menyuarakan kekhawatirannya bahwa proyek semacam itu tidak sesuai dengan lingkungan tim utama pada saat itu. Namun, setelah periode stabilitas dan kembalinya ke kompetisi elit Eropa di bawah Michael Carrick, jajaran pimpinan United memutuskan bahwa waktunya akhirnya tepat. Pimpinan klub, termasuk CEO Omar Berrada dan direktur olahraga Jason Wilcox, diperkirakan akan tampil dalam acara tersebut yang menceritakan era baru di bawah kepemilikan INEOS.