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Manchester United berkomitmen untuk serial dokumenter 'All or Nothing' musim 2026-27 di Amazon Prime setelah menyepakati biaya hak siar yang memecahkan rekor
Kesepakatan bersejarah membawa United ke Prime Video
Manchester United telah mengumumkan kemitraan bersejarah dengan Amazon Prime yang akan menampilkan klub tersebut dalam serial dokumenter eksklusif berjudul 'All or Nothing' untuk musim 2026-27. Menurut The Athletic, klub tersebut mengklaim telah menegosiasikan "biaya akses tertinggi yang pernah ada untuk dokumenter sejenis", dengan produksi yang direncanakan akan diluncurkan secara global pada musim panas 2027. Pengambilan gambar dijadwalkan dimulai musim panas ini seiring persiapan skuad untuk kembali berlaga di Liga Champions UEFA.
Serial ini akan bergabung dengan jajaran konten olahraga yang terus berkembang di platform tersebut, yang sebelumnya telah menayangkan Arsenal, Manchester City, dan Tottenham Hotspur. Serial ini menjanjikan untuk mengikuti United melalui periode transformatif saat mereka berusaha membangun kesuksesan musim 2025-26. Penonton di lebih dari 240 negara dan wilayah akan diberi akses ke ruang ganti dan "ruang sakral" di Kompleks Latihan Carrington milik klub yang baru saja direnovasi.
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Kekhawatiran Amorim dan perjalanan menuju kesepakatan
Perjalanan menuju kesepakatan ini tidaklah mulus. Pembahasan internal mengenai kemungkinan pembuatan film dokumenter sudah dimulai sejak akhir musim 2024-25. The Athletic melaporkan bahwa United saat itu melakukan pembicaraan mendalam mengenai serial dokumenter dengan akses penuh ke semua area yang memecahkan rekor, dengan tawaran dari Amazon mencapai lebih dari £10 juta. Itu akan menjadi pembayaran terbesar yang pernah diberikan Amazon kepada sebuah klub untuk berpartisipasi dalam serial tersebut.
Terlepas dari tawaran yang menggiurkan tersebut, proyek ini awalnya ditunda karena mantan manajer Ruben Amorim menyatakan keberatannya, karena khawatir kehadiran kamera akan menjadi gangguan yang tidak diinginkan bagi tim yang telah melalui beberapa tahun yang sulit.
Amorim, yang meninggalkan klub pada Januari 2026, telah menyuarakan kekhawatirannya bahwa proyek semacam itu tidak sesuai dengan lingkungan tim utama pada saat itu. Namun, setelah periode stabilitas dan kembalinya ke kompetisi elit Eropa di bawah Michael Carrick, jajaran pimpinan United memutuskan bahwa waktunya akhirnya tepat. Pimpinan klub, termasuk CEO Omar Berrada dan direktur olahraga Jason Wilcox, diperkirakan akan tampil dalam acara tersebut yang menceritakan era baru di bawah kepemilikan INEOS.
Pimpinan klub menjelaskan akses yang "belum pernah terjadi sebelumnya"
Menjelaskan keputusan untuk akhirnya membuka pintu bagi dunia, Kepala Komunikasi Manchester United Toby Craig mengatakan dalam sebuah pernyataan resmi: "Kini adalah waktu yang tepat untuk membuka pintu kami, sehingga untuk pertama kalinya para penggemar kami di seluruh dunia dapat melihat di balik layar klub yang sangat berarti bagi begitu banyak orang. Film dokumenter ini akan menampilkan orang-orang, ambisi, dan budaya unik Manchester United; mulai dari atmosfer ikonik di Old Trafford hingga pekerjaan yang berlangsung di balik layar setiap hari di Carrington. Kami akan berbagi beberapa kisah klub bersejarah ini baik dengan para penggemar kami maupun penonton baru di seluruh dunia saat kami berkompetisi di level tertinggi, baik di kompetisi domestik maupun di Liga Champions."
Dokumenter ini bertujuan untuk menampilkan sisi manusiawi para pemain dan staf pelatih, memberikan gambaran langsung tentang "pasang surut emosional" selama satu musim di salah satu institusi olahraga yang paling diawasi di dunia. Dengan basis penggemar global yang diperkirakan mencapai 1,1 miliar, Amazon bertaruh besar pada obsesi seputar Setan Merah untuk mendorong jumlah penonton bagi apa yang mereka gambarkan sebagai "fenomena global."
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"Kisah yang harus kami ceritakan" dari Amazon
Raksasa streaming tersebut mengungkapkan antusiasme yang luar biasa atas keberhasilannya mendapatkan hak siar klub paling sukses dalam sejarah sepak bola Inggris. Tara Erer, Kepala Divisi Film dan Acara Televisi Tanpa Naskah Inggris Raya serta Konten Asli Eropa Utara, menyatakan: "Manchester United lebih dari sekadar klub sepak bola: klub ini adalah fenomena global. All or Nothing: Manchester United adalah kisah yang harus kami ceritakan. Dari Old Trafford hingga ke seluruh penjuru dunia, tidak ada klub lain yang memiliki tingkat gairah, sejarah, dan obsesi setinggi ini. Itulah jenis kisah yang ingin kami ceritakan, dan kami sangat bersemangat untuk menyajikannya kepada pelanggan di mana pun."
Produksi ini akan mengikuti perjalanan United di semua kompetisi, menangkap intensitas kehidupan di bawah kepemimpinan Michael Carrick saat klub ini berusaha untuk kembali memantapkan dirinya sebagai kekuatan baik di Liga Premier maupun di benua Eropa. Selain tim utama, serial ini diharapkan dapat menyoroti budaya klub yang lebih luas, termasuk operasi sehari-hari yang membuat mesin Manchester United tetap berjalan di balik layar.