Manchester United berencana melakukan langkah mengejutkan di bursa transfer musim panas untuk merekrut penyerang Bournemouth berusia 26 tahun dengan valuasi £40 juta

Pengejaran pemain seperti Tavernier merupakan bagian dari ambisi yang lebih besar dan lebih mahal untuk mengembalikan klub ke puncak sepak bola dunia. Untuk membiayai investasi ini, klub baru-baru ini mengumumkan kenaikan harga tiket musim sebesar lima persen. Dalam pernyataan resmi, United mengatakan: "Kami memiliki tujuan yang jelas untuk mengembalikan Manchester United ke puncak sepak bola domestik dan Eropa. Kami ingin terus berinvestasi dalam tim dan meningkatkan fasilitas kami agar para penggemar mendapatkan pengalaman terbaik."

Langkah ini menimbulkan ketegangan dengan kelompok pendukung, tetapi klub bersikeras bahwa pendapatan tersebut vital untuk keberlanjutan. Pihak manajemen United menambahkan: "Kami juga perlu memastikan klub tetap secara finansial berkelanjutan dengan mempertimbangkan inflasi dan biaya yang meningkat. Dalam konteks ini, kami telah memutuskan untuk menaikkan harga sekitar 5 persen di semua area Old Trafford. Ini setara dengan rata-rata £2 per pertandingan untuk pemegang tiket musiman dewasa, dan £1 per pertandingan untuk usia di bawah 16 tahun."