Manchester United berencana melakukan langkah mengejutkan di bursa transfer musim panas untuk merekrut penyerang Bournemouth berusia 26 tahun dengan valuasi £40 juta
Mereformasi barisan depan Old Trafford
Pelatih kepala Michael Carrick telah terbuka mengenai kebutuhan klub, baru-baru ini mengonfirmasi bahwa posisi sayap kiri menjadi prioritas utama untuk jendela transfer mendatang. Menanggapi kurangnya kedalaman skuad, Carrick menjelaskan: "Saya pikir Anda selalu melihat keseimbangan tim dan skuad untuk memberikan fleksibilitas maksimal, jadi ini pasti sesuatu yang perlu diperhatikan, tentu saja."
Menurut Daily Mail, nama Tavernier muncul sebagai kandidat serius dalam pertemuan perencanaan awal ini, saat klub berusaha menargetkan talenta yang telah terbukti di Premier League.
Menargetkan Tavernier untuk memperkuat sayap
Tavernier, yang belum pernah dipanggil ke tim nasional, telah mencetak enam gol dan lima assist musim ini meskipun mengalami cedera. Menariknya, dua dari gol dan assist tersebut dicetak langsung melawan United dalam laga imbang 4-4 yang kacau pada Desember lalu, memberikan klub gambaran langsung tentang kemampuannya. Kemampuan serba bisa dan kerja kerasnya menjadikannya opsi menarik bagi United yang kesulitan menemukan keseimbangan di sayap. Namun, Setan Merah tidak sendirian dalam kekagumannya, dengan Aston Villa dan Nottingham Forest juga dilaporkan memantau situasi pemain tersebut menjelang bursa transfer musim panas.
Bournemouth mungkin bersedia melepas bintang tersebut jika penilaian mereka terpenuhi. Klub ini telah membangun reputasi menjual aset kunci dengan keuntungan untuk diinvestasikan kembali dalam talenta baru untuk proyek Andoni Iraola. Dengan Tavernier terikat kontrak hingga 2029, kesepakatan apa pun diperkirakan memerlukan biaya sekitar £40 juta untuk meyakinkan The Cherries untuk menjualnya.
Pergeseran taktis pasca-Amorim
Perburuan mendadak untuk pemain sayap terjadi seiring klub beralih dari eksperimen taktis yang diterapkan di bawah mantan manajer Ruben Amorim. Preferensi rezim sebelumnya terhadap wing-back menyebabkan pemangkasan besar-besaran pemain sayap tradisional, terutama dengan meminjamkanMarcus Rashford ke Barcelona - di mana ia telah mencetak 23 kontribusi gol dalam 37 pertandingan - dan membiarkan Alejandro Garnacho pindah ke Chelsea, di mana pemain muda itu mulai menemukan ritmenya. Kini, saat United beralih kembali ke formasi yang lebih familiar, mereka menemukan diri mereka sangat kekurangan pemain sayap, memaksa tim perekrutan untuk mencari pemain tambahan secara luas.
Ketika ditanya apakah posisi sayap kiri akan menjadi fokus khusus di musim panas, Carrick menambahkan: "Mungkin saja." Perubahan strategi ini menunjukkan bahwa United ingin melupakan era wing-back dan kembali ke identitas tradisional klub dalam menyerang dengan lebar dan kecepatan yang sesungguhnya di sayap.
Ambisi keuangan dan kekecewaan penggemar
Pengejaran pemain seperti Tavernier merupakan bagian dari ambisi yang lebih besar dan lebih mahal untuk mengembalikan klub ke puncak sepak bola dunia. Untuk membiayai investasi ini, klub baru-baru ini mengumumkan kenaikan harga tiket musim sebesar lima persen. Dalam pernyataan resmi, United mengatakan: "Kami memiliki tujuan yang jelas untuk mengembalikan Manchester United ke puncak sepak bola domestik dan Eropa. Kami ingin terus berinvestasi dalam tim dan meningkatkan fasilitas kami agar para penggemar mendapatkan pengalaman terbaik."
Langkah ini menimbulkan ketegangan dengan kelompok pendukung, tetapi klub bersikeras bahwa pendapatan tersebut vital untuk keberlanjutan. Pihak manajemen United menambahkan: "Kami juga perlu memastikan klub tetap secara finansial berkelanjutan dengan mempertimbangkan inflasi dan biaya yang meningkat. Dalam konteks ini, kami telah memutuskan untuk menaikkan harga sekitar 5 persen di semua area Old Trafford. Ini setara dengan rata-rata £2 per pertandingan untuk pemegang tiket musiman dewasa, dan £1 per pertandingan untuk usia di bawah 16 tahun."
