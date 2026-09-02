Manchester United belum selesai! Setan Merah mendorong transfer terakhir pada akhir musim panas saat raksasa Belanda mengincar kesepakatan

Terlepas dari deadline day yang sepi di Old Trafford, Manchester United masih bisa menyetujui kepergian di saat-saat akhir. Menurut The Athletic, Willem II sedang aktif mengupayakan kesepakatan peminjaman untuk penyerang 18 tahun Chido Obi sebelum bursa transfer Eredivisie ditutup pada Rabu pukul 23.59 CEST.

Manchester United melakukan investasi besar pada musim panas ini, dengan merekrut nama-nama seperti Carlos Baleba, Andrey Santos, dan Youri Tielemans. Namun, Michael Carrick memilih untuk tidak menambah pemain lagi pada deadline day, membuat sebagian suporter kecewa karena tidak ada tambahan kekuatan di lini belakang dan lini depan.

Perhatian kini beralih ke peminjaman pemain keluar. Laporan itu menyebutkan bahwa Willem II telah mengajukan proposal resmi untuk meminjam Obi selama satu musim, dengan menawarkan jalur khusus kepada pemain internasional Denmark U-21 itu menuju kesempatan bermain reguler di level senior.



