AFP
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Manchester United belum selesai! Setan Merah mendorong transfer terakhir pada akhir musim panas saat raksasa Belanda mengincar kesepakatan
Willem II mendorong tercapainya kesepakatan pada saat-saat akhir
Terlepas dari deadline day yang sepi di Old Trafford, Manchester United masih bisa menyetujui kepergian di saat-saat akhir. Menurut The Athletic, Willem II sedang aktif mengupayakan kesepakatan peminjaman untuk penyerang 18 tahun Chido Obi sebelum bursa transfer Eredivisie ditutup pada Rabu pukul 23.59 CEST.
Manchester United melakukan investasi besar pada musim panas ini, dengan merekrut nama-nama seperti Carlos Baleba, Andrey Santos, dan Youri Tielemans. Namun, Michael Carrick memilih untuk tidak menambah pemain lagi pada deadline day, membuat sebagian suporter kecewa karena tidak ada tambahan kekuatan di lini belakang dan lini depan.
Perhatian kini beralih ke peminjaman pemain keluar. Laporan itu menyebutkan bahwa Willem II telah mengajukan proposal resmi untuk meminjam Obi selama satu musim, dengan menawarkan jalur khusus kepada pemain internasional Denmark U-21 itu menuju kesempatan bermain reguler di level senior.
- Getty Images Sport
Jalur ke Eredivisie terbuka
Voetbal International mencatat bahwa klub Eredivisie itu memandang Obi sebagai talenta besar yang mampu memberi dampak instan di Tilburg. Media Belanda itu juga langsung membandingkannya dengan Alexander Isak. Striker Swedia itu terkenal memanfaatkan masa peminjaman yang sangat produktif di Eredivisie bersama Willem II untuk meluncurkan karier seniornya, menciptakan preseden pengembangan yang tanpa diragukan lagi akan dianggap menarik oleh kubu Obi.
Minat terhadap remaja itu sangat tinggi sepanjang musim panas. Sesama klub Belanda, Feyenoord, sebelumnya sempat menjajaki kesepakatan untuk mantan prospek akademi Arsenal tersebut pada awal bursa transfer, tetapi Willem II kini muncul sebagai yang terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya.
Perkembangan menuntut menit bermain di level senior
Obi sudah merasakan sepak bola level senior di Old Trafford, dengan mencatatkan delapan penampilan bersama tim utama di bawah mantan pelatih Ruben Amorim. Namun, konsensus umum menilai bahwa kesempatan tampil itu datang sedikit terlalu cepat dalam perkembangannya, sehingga ia kembali ke tim kelompok usia muda.
Pemain muda internasional Denmark itu merespons dengan brilian, mencetak 20 gol dalam 37 pertandingan di tim U-18 dan U-21 Manchester United musim lalu. Setelah membuktikan ketajamannya di level akademi, kepindahan sementara untuk bermain di level senior kini dipandang sebagai langkah penting berikutnya dalam perkembangan kariernya secara keseluruhan.
- Getty Images Sport
Balapan melawan waktu
Dengan tenggat waktu transfer Belanda yang semakin dekat pada Rabu malam, kedua klub berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan dokumen terakhir. Jika kesepakatan tercapai, Obi akan berusaha cepat beradaptasi dengan skuad Willem II dan mulai mengumpulkan menit bermain yang konsisten di Eredivisie, yang dibutuhkan untuk pada akhirnya masuk ke rencana jangka panjang Carrick di Old Trafford.
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