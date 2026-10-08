Getty Images Sport
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Manchester United, Arsenal, dan Liverpool mengetahui vonis bersalah Manchester City BERMINGGU-MINGGU sebelum pengumuman resmi saat klaim kompensasi membayangi
- Getty Images Sport
Para rival mendapat peringatan dini
Menurut The Telegraph, Manchester United, Arsenal, Liverpool, dan Tottenham Hotspur diberi tahu tentang vonis bersalah City sebelum email resmi dikirim kepada klub-klub lain di kasta teratas pada 25 September. Premier League baru-baru ini mengonfirmasi bahwa City dinyatakan bersalah atas semua kecuali satu dari 115 dakwaan finansial mereka.
Pemberitahuan lebih awal kepada empat klub elite itu berasal dari manuver hukum yang dimulai pada 2024. Klub-klub tersebut telah secara aktif menyiapkan klaim kompensasi untuk memastikan mereka berhak atas ganti rugi jika sanksi terhadap raksasa Etihad itu tetap diberlakukan.
- Getty Images
Sanksi berat di depan mata
Dampak finansial pasti dari potensi tuntutan hukum ini masih belum pasti. Namun, konsekuensi olahraga bagi Manchester City bisa secara drastis mengubah lanskap sepak bola Inggris jika putusan awal itu tetap berlaku.
Beragam hukuman yang belum pernah terjadi sebelumnya telah mencuat setelah putusan bersalah tersebut. Sanksi yang mungkin dijatuhkan mencakup denda besar, larangan transfer, dan pengurangan poin yang berat. Dalam skenario paling ekstrem, Manchester City terancam dicabut gelar-gelar liga mereka sebelumnya atau bahkan dikeluarkan sepenuhnya dari Premier League.
City meluncurkan banding yang ketat
City dengan tegas mempertahankan ketidakbersalahan mereka dan secara resmi mengajukan banding menjelang tenggat pada Jumat lalu. Pada 1 Oktober, klub merilis pernyataan yang mengonfirmasi penolakan mereka terhadap temuan Komisi Premier League, dengan menyebut opini awal tersebut "tidak aman" dan dipenuhi "kesalahan material yang jelas, dalam hukum, prinsip, dan fakta."
Klub asal Etihad itu bersikeras bahwa mereka memiliki "kumpulan bukti komprehensif yang tak terbantahkan" untuk membersihkan nama mereka dari semua tuduhan. Pernyataan klub itu ditutup dengan bunyi: "Kami akan terus menghormati proses hukum dan kami memang harus membatasi apa yang dapat kami sampaikan lebih lanjut sampai semua proses selesai."
- AFP
Keputusan akhir kian dekat
Nasib klub itu kini berada di tangan panel independen yang terdiri dari tiga orang. Mereka akan mengawasi proses banding, dengan keputusan final diharapkan terbit sebelum akhir tahun.
Sampai putusan akhir itu dijatuhkan, tim asuhan Enzo Maresca harus menjalani kampanye mereka saat ini di bawah bayang-bayang ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, para rival terberat mereka akan menantikan hasil banding tersebut untuk menentukan langkah selanjutnya dalam klaim kompensasi mereka.
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