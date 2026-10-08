Menurut The Telegraph, Manchester United, Arsenal, Liverpool, dan Tottenham Hotspur diberi tahu tentang vonis bersalah City sebelum email resmi dikirim kepada klub-klub lain di kasta teratas pada 25 September. Premier League baru-baru ini mengonfirmasi bahwa City dinyatakan bersalah atas semua kecuali satu dari 115 dakwaan finansial mereka.

Pemberitahuan lebih awal kepada empat klub elite itu berasal dari manuver hukum yang dimulai pada 2024. Klub-klub tersebut telah secara aktif menyiapkan klaim kompensasi untuk memastikan mereka berhak atas ganti rugi jika sanksi terhadap raksasa Etihad itu tetap diberlakukan.



