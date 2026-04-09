Manchester United, Arsenal, dan Chelsea bersiap bersaing memperebutkan Morgan Rogers setelah Aston Villa menetapkan harga jualnya
Villa menetapkan nilai pasar yang sangat tinggi untuk bintang Inggris
Menurut The Times, Aston Villa telah menetapkan harga lebih dari £80 juta ($108 juta) untuk Rogers sambil bersiap menghadapi serangkaian tawaran. Pemain berusia 23 tahun ini telah mencetak 24 gol dan 23 assist untuk Villa di semua kompetisi sejak awal musim lalu, mengukuhkan statusnya sebagai salah satu gelandang terbaik di Liga Premier. Nilai pasarnya diperkirakan akan semakin meningkat saat ia bersiap mewakili Inggris di Piala Dunia mendatang di bawah asuhan Thomas Tuchel.
Penilaian tinggi ini sebagian didorong oleh klausul penjualan kembali yang dinegosiasikan saat Rogers bergabung dari Middlesbrough dengan biaya £15 juta pada Februari 2024. Klub Championship tersebut berhak atas 20 persen dari keuntungan penjualan di masa depan, yang berarti Villa harus menuntut biaya premium untuk memastikan mereka memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Setelah mengikat pemain tersebut dengan kontrak baru hingga 2031 tanpa klausul pelepasan, klub Midlands ini berada dalam posisi negosiasi yang kuat.
Tekanan finansial bisa memaksa dilakukannya penjualan
Meskipun ingin mempertahankan Rogers, Villa mungkin akan kesulitan menolak tawaran besar karena kekhawatiran yang terus berlanjut terkait keberlanjutan finansial. Klub ini mencatat kerugian signifikan sebesar £120,3 juta dan £85,9 juta pada dua musim berturut-turut, dan meskipun mereka membukukan laba pada musim lalu, hal itu sebagian besar disebabkan oleh penjualan satu kali atas tim wanita dan tempat hiburan "Warehouse". Laporan UEFA baru-baru ini menyoroti tantangan keuangan mendasar klub tersebut, yang menunjukkan bahwa menjual aset bernilai tinggi mungkin merupakan "cara paling mudah" untuk menghindari pelanggaran aturan di masa depan.
Rogers sendiri dikabarkan terbuka untuk pindah ke klub elit. Meskipun ia telah tampil gemilang di Villa Park, prospek bergabung dengan tim yang secara konsisten bersaing memperebutkan gelar Liga Premier dan berkompetisi di Liga Champions merupakan daya tarik yang signifikan bagi penyerang serba bisa ini saat ia memasuki masa puncak kariernya.
Arsenal dan Manchester United membidik pemain sayap kiri baru
Baik Arsenal maupun United telah mengidentifikasi sayap kiri sebagai area prioritas yang perlu diperbaiki musim panas ini. Bagi Arsenal, kemungkinan kedatangan Rogers bisa menandai awal dari akhir karier Leandro Trossard atau Gabriel Martinelli. Trossard, yang kini berusia 31 tahun, kesulitan menunjukkan performa yang konsisten di paruh kedua musim ini dan kontraknya saat ini hanya tersisa satu tahun lagi. Sementara itu, masa depan Martinelli masih menjadi bahan spekulasi, dengan klub mempertimbangkan apakah akan menawarinya kontrak jangka panjang atau memanfaatkannya sebagai pemain cadangan.
United juga ingin memperkuat opsi serangan mereka dan melihat kemampuan Rogers untuk bermain di sayap atau di lini tengah sebagai aset utama. Setan Merah berencana melakukan perombakan besar-besaran di lini tengah mereka, dan Rogers sesuai dengan profil talenta muda, dinamis, dan lokal yang diprioritaskan oleh departemen perekrutan yang dipimpin INEOS.
Drama musim panas yang mungkin terjadi
Chelsea tetap berada di barisan terdepan dalam perburuan ini setelah memantau Rogers selama lebih dari setahun. Dengan tiga dari "Enam Besar" kini secara resmi ikut bersaing, perebutan pemain Aston Villa ini diprediksi akan menjadi salah satu sorotan utama di bursa transfer musim panas ini.