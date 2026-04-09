Manchester United, Arsenal, dan Chelsea bersiap bersaing memperebutkan Morgan Rogers setelah Aston Villa menetapkan harga jualnya

Menurut The Times, Aston Villa telah menetapkan harga lebih dari £80 juta ($108 juta) untuk Rogers sambil bersiap menghadapi serangkaian tawaran. Pemain berusia 23 tahun ini telah mencetak 24 gol dan 23 assist untuk Villa di semua kompetisi sejak awal musim lalu, mengukuhkan statusnya sebagai salah satu gelandang terbaik di Liga Premier. Nilai pasarnya diperkirakan akan semakin meningkat saat ia bersiap mewakili Inggris di Piala Dunia mendatang di bawah asuhan Thomas Tuchel.

Penilaian tinggi ini sebagian didorong oleh klausul penjualan kembali yang dinegosiasikan saat Rogers bergabung dari Middlesbrough dengan biaya £15 juta pada Februari 2024. Klub Championship tersebut berhak atas 20 persen dari keuntungan penjualan di masa depan, yang berarti Villa harus menuntut biaya premium untuk memastikan mereka memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Setelah mengikat pemain tersebut dengan kontrak baru hingga 2031 tanpa klausul pelepasan, klub Midlands ini berada dalam posisi negosiasi yang kuat.



