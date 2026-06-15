Manchester United akan menghemat JUTAAN poundsterling dalam biaya kompensasi saat Ruben Amorim bergabung dengan AC Milan - dan akan berhadapan dengan mantan manajernya pada bulan Agustus

Laporan keuangan Manchester United akan terlihat jauh lebih sehat seiring klub bersiap untuk memangkas pembayaran kompensasi besar yang harus dibayarkan kepada mantan manajer Amorim, menurut laporan Telegraph. The Red Devils sebelumnya memperkirakan biaya yang sangat besar sebesar £16,7 juta untuk pemecatan pelatih asal Portugal tersebut beserta staf kepelatihannya pada awal tahun ini. Namun, dengan Amorim yang kini bersiap kembali bekerja di Serie A, United akan terhindar dari sebagian besar pembayaran kompensasi yang masih berjalan tersebut.

Pria berusia 41 tahun itu dibebastugaskan setelah hanya 14 bulan menjabat, meninggalkan staf kepelatihan yang terdiri dari Carlos Fernandes, Adelio Candido, Emanuel Ferro, dan Jorge Vital. Beban finansial akibat pemecatan ini muncul tak lama setelah klub membayar £14,5 juta untuk melepas Erik ten Hag.