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Manchester United akan menghemat JUTAAN poundsterling dalam biaya kompensasi saat Ruben Amorim bergabung dengan AC Milan - dan akan berhadapan dengan mantan manajernya pada bulan Agustus
Setan Merah diprediksi akan mendapat kelonggaran finansial yang besar
Laporan keuangan Manchester United akan terlihat jauh lebih sehat seiring klub bersiap untuk memangkas pembayaran kompensasi besar yang harus dibayarkan kepada mantan manajer Amorim, menurut laporan Telegraph. The Red Devils sebelumnya memperkirakan biaya yang sangat besar sebesar £16,7 juta untuk pemecatan pelatih asal Portugal tersebut beserta staf kepelatihannya pada awal tahun ini. Namun, dengan Amorim yang kini bersiap kembali bekerja di Serie A, United akan terhindar dari sebagian besar pembayaran kompensasi yang masih berjalan tersebut.
Pria berusia 41 tahun itu dibebastugaskan setelah hanya 14 bulan menjabat, meninggalkan staf kepelatihan yang terdiri dari Carlos Fernandes, Adelio Candido, Emanuel Ferro, dan Jorge Vital. Beban finansial akibat pemecatan ini muncul tak lama setelah klub membayar £14,5 juta untuk melepas Erik ten Hag.
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Amorim menjadi incaran utama San Siro
AC Milan dilaporkan telah menunjuk Amorim sebagai target utama mereka untuk memimpin perombakan taktis setelah musim yang mengecewakan di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Setelah gagal lolos ke Liga Champions, klub raksasa Italia tersebut telah melakukan pembicaraan dengan mantan manajer Manchester United tersebut, sehingga menempatkannya di urutan teratas daftar calon yang sebelumnya mencakup nama-nama seperti Oliver Glasner dan Mauricio Pochettino.
Amorim sebelumnya dikaitkan dengan lowongan di Benfica setelah Jose Mourinho pindah ke Real Madrid, tetapi klub Portugal itu memilih Marco Silva sebagai gantinya. Hal ini membuka jalan bagi Milan untuk menawarkan kontrak sementara selama dua tahun, yang mencakup kemungkinan perpanjangan untuk musim ketiga. Langkah ini akan menjadi kesempatan bagi Amorim untuk membangun kembali reputasinya jauh dari sorotan tajam Liga Premier, di mana sistem 3-4-2-1-nya yang kontroversial kesulitan untuk diterapkan di Old Trafford.
Pertemuan kembali yang tak lama lagi akan terjadi
Jika penunjukan ini resmi, Amorim tidak perlu menunggu lama untuk bertemu dengan beberapa wajah yang sudah dikenalnya. United telah mengonfirmasi bahwa mereka akan menghadapi AC Milan dalam laga persahabatan pramusim terakhir mereka pada 15 Agustus. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Wroclaw, Polandia, hanya seminggu sebelum musim baru Liga Premier dimulai.
Pertandingan persahabatan ini akan menjadi sub-plot yang menarik di musim panas ini, mempertemukan United dengan pria yang terkenal pernah berselisih dengan pimpinan klub. Ketegangan selama minggu-minggu terakhir Amorim mencapai titik puncaknya, khususnya yang melibatkan direktur sepak bola Jason Wilcox. Manajer tersebut dilaporkan meledak marah kepada Wilcox selama pertemuan yang memanas tak lama sebelum kepergiannya. Para penggemar kini akan mengamati dengan cermat apakah Amorim dapat meraih kesuksesan taktis di Italia yang tidak dapat ia raih di Inggris.
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Manchester United terus melaju di bawah kepemimpinan Carrick
Sementara Amorim bersiap untuk babak baru dalam kariernya, United telah mengalami perubahan drastis di bawah kepemimpinan Michael Carrick. Mantan gelandang tersebut mengambil alih kendali saat klub berada di peringkat ketujuh dan berhasil membawa mereka finis di posisi ketiga. Kebangkitan ini telah memberikan dorongan besar bagi pendapatan siaran, yang meningkat lebih dari 57 persen pada kuartal keuangan terakhir. Meskipun ada biaya awal akibat pemecatan jajaran manajemen lama, keputusan tersebut tampaknya telah membuahkan hasil di lapangan.
Direktur Utama Omar Berrada telah mengungkapkan kegembiraannya terhadap arah klub saat ini, dengan mencatat bahwa "inisiatif transformasi bisnis" mulai membuahkan hasil. Dengan tiket Liga Champions yang sudah aman dan kesepakatan seragam latihan baru yang menguntungkan, United berada dalam posisi yang kuat untuk mendukung Carrick di bursa transfer. Sementara itu, pengurangan paket pesangon Amorim yang akan datang akan memberikan fleksibilitas lebih bagi Setan Merah saat mereka berupaya kembali bersaing memperebutkan trofi.