Manchester United akan mengajukan banding atas kartu merah yang diterima Lisandro Martinez akibat menarik rambut Dominic Calvert-Lewin
United menggugat keputusan pengusiran yang kontroversial
Menurut The Telegraph, United telah mengambil langkah untuk mengajukan banding atas pengusiran Martinez, yang mendapat kartu merah langsung pada menit ke-56 pertandingan tersebut. Bek tersebut dihukum karena sempat menarik kuncir rambut Calvert-Lewin, sebuah tindakan yang awalnya tidak terlihat oleh wasit Paul Tierney. Namun, setelah intervensi VAR, Tierney disarankan untuk memeriksa monitor di pinggir lapangan dan kemudian mengusir sang juara Piala Dunia itu ke ruang ganti. Insiden tersebut telah memicu perdebatan yang cukup sengit, karena klub merasa hukuman tersebut sama sekali tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan di lapangan.
Carrick kesal dengan standar wasit
Pelatih kepala Michael Carrick sangat geram dengan keputusan wasit, dan langsung mengungkapkan perasaannya dengan tegas begitu peluit akhir dibunyikan. Manajer United itu tidak segan-segan dalam menilai insiden tersebut. Carrick menyatakan bahwa keputusan itu "sungguh mengejutkan" dan "salah satu yang terburuk yang pernah saya lihat".
Selain itu, ia mempertanyakan bagaimana Martinez bisa diusir karena dianggap melakukan tindakan kekerasan, sementara striker Leeds, Calvert-Lewin, lolos dari sanksi atas apa yang menurutnya merupakan "pukulan siku" terhadap Leny Yoro menjelang gol pembuka. Klub ini turut merasakan kekecewaan yang semakin meningkat terhadap wasit-wasit Liga Premier belakangan ini.
Krisis pertahanan mengancam menjelang lawatan ke Chelsea
Waktu pemecatan ini sungguh tidak tepat bagi Setan Merah, yang sedang bersiap untuk lawatan krusial ke Stamford Bridge. Martinez saat ini harus menjalani skorsing tiga pertandingan, yang berarti ia akan absen dalam laga melawan Chelsea serta dua pertandingan kandang melawan Brentford dan Liverpool.
Dengan Matthijs de Ligt yang masih absen akibat cedera punggung yang berkepanjangan, kehilangan pemain bertahan yang agresif ini akan menjadi pukulan telak. Menambah ketidakpastian, Harry Maguire menghadapi tindakan disiplin lebih lanjut akibat perilaku yang tidak pantas setelah kartu merah yang diterimanya di Bournemouth bulan lalu, yang berpotensi membuat klub kehilangan tiga opsi utama di lini pertahanan tengah pada akhir pekan ini.
Menunggu keputusan FA
Manchester United kini menanti dengan cemas keputusan Asosiasi Sepak Bola Inggris terkait banding tersebut dan kemungkinan perpanjangan sanksi bagi Maguire. Keberhasilan membatalkan sanksi tersebut sangat penting bagi harapan mereka untuk lolos ke Liga Champions, mengingat mereka berusaha mempertahankan keunggulan tipis yang mereka miliki. Jika banding tersebut ditolak, Carrick terpaksa melakukan penyesuaian taktis yang drastis pada akhir pekan ini.