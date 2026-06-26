Bagi Brighton: Lagi-lagi langkah bisnis yang sangat cerdik dari Brighton, yang akan semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu klub dengan penjualan pemain terbaik di dunia dengan mengantongi £52 juta ($70 juta) dari seorang pemain yang mereka datangkan hanya dengan £2 juta enam tahun lalu. Kesepakatan ini semakin menguntungkan mengingat kontrak Van Hecke di Amex Stadium akan berakhir dalam waktu 12 bulan ke depan. Oleh karena itu, mereka pasti sangat senang telah memperoleh biaya transfer sebesar itu untuk bek asal Belanda tersebut, meskipun sebelumnya dilaporkan bahwa nilainya mencapai £70 juta ($94 juta). Mereka pasti akan menginvestasikan kembali dana tersebut untuk mencari pengganti berpotensi tinggi, dengan prospek Tottenham, Luka Vuskovic, menjadi salah satu target utama mereka—meski transfer ini akan dilakukan terpisah setelah penampilannya yang mengesankan selama masa pinjaman di Hamburg. Mereka sebenarnya tidak kekurangan opsi bek tengah, dengan Lewis Dunk dan Olivier Boscagli masih terdaftar di skuad, serta Igor Julio yang akan kembali dari masa pinjamannya di West Ham. Nilai: A

Bagi Tottenham: Jelas ini adalah transfer yang didorong oleh pelatih kepala baru Roberto De Zerbi, yang pernah bekerja sama dengan Van Hecke selama masa jabatannya di Brighton. Tak bisa dipungkiri bahwa Spurs seolah-olah telah ditipu untuk membayar terlalu mahal bagi bek tengah tersebut setelah muncul laporan yang menyebutkan Brighton menilai nilainya sebesar £70 juta, meskipun faktanya ia sedang berada di ambang memasuki tahun terakhir kontraknya di pantai selatan. Seharusnya, kesepakatan dengan harga diskon untuk pemain sekelasnya secara realistis seharusnya berharga sekitar £40 juta ($54 juta), tetapi Brighton dikenal sebagai negosiator yang tangguh dan Tottenham mungkin merasa perlu bertindak; saingan mereka di Liga Premier, Chelsea dan Liverpool, dilaporkan tertarik pada Van Hecke, sementara kapten klub Cristian Romero tampaknya hampir pasti akan hengkang musim panas ini setelah musim yang penuh gejolak, dan rekan bek tengahnya, Micky van de Ven, mungkin akan mengikuti jejaknya. Tottenham, setidaknya, mendapatkan seorang bek yang sudah teruji di Liga Premier yang, pada usia 26 tahun, belum mencapai puncak performanya, memiliki kemampuan mengoper bola yang baik, serta memiliki semangat juang dan kemampuan kepemimpinan yang selama ini sangat mereka butuhkan. Pemain internasional Belanda ini mungkin akan membentuk duet bek tengah baru bersama Marcos Senesi yang didatangkan secara gratis. Nilai: B-

Bagi Van Hecke: Dari sudut pandang pemain, ini adalah langkah yang sangat masuk akal. Setelah tampaknya menegaskan bahwa ia tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Amex, Van Hecke mengambil langkah maju dari Brighton di tengah kariernya dan mungkin akan melihat ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar setelah membuktikan dirinya di Liga Premier. Sepertinya baik Chelsea maupun Liverpool tidak mengukuhkan minat yang dilaporkan, jadi jika ia ingin menjadi starter tetap di klub yang disebut ‘Big Six’, Tottenham bisa menjadi titik awal yang ideal — meskipun mereka tidak bisa menawarkan kompetisi Eropa apa pun. Setelah pernah bekerja sama dengan pelatih Italia yang penuh semangat itu sebelumnya, Van Hecke pasti tahu persis bagaimana De Zerbi ingin bermain, yang seharusnya membantunya beradaptasi dengan cepat. Sebenarnya, satu-satunya arah bagi Spurs adalah naik setelah musim domestik yang kembali berakhir dengan bencana, dan kemitraan dengan Senesi terlihat sangat kuat di atas kertas, setidaknya — memberikan tim ini fondasi pertahanan yang kokoh saat klub asal London Utara ini melewati apa yang kemungkinan besar akan menjadi masa transisi setelah mereka berhasil menghindari ancaman degradasi di akhir musim 2025-26. Nilai: A

Krishan Davis