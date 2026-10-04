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Manchester City v Arsenal FC - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Manchester City Women melanjutkan start sempurna mereka di WSL dengan kemenangan comeback mendebarkan atas Arsenal yang tengah terpuruk

Match report
Manchester City Women vs Arsenal Women
Manchester City Women
Arsenal Women
WSL

Manchester City Women mempertahankan awal sempurna mereka di musim Women's Super League dengan mengamankan kemenangan comeback sensasional atas Arsenal pada Minggu. Meski dua kali tertinggal dalam pertandingan itu, pemuncak klasemen bangkit untuk merebut tiga poin penuh. Kekalahan ini membuat tim asal London utara itu terpuruk di peringkat ke-10 klasemen dan tertinggal jauh dalam persaingan gelar di fase awal musim.

  • Manchester City amankan kemenangan comeback

    Manchester City meraih kemenangan dramatis 4-2 atas Arsenal di Academy Stadium. Tim tamu dua kali unggul lewat Lisa Baum dan Alessia Russo, tetapi City menunjukkan karakter luar biasa untuk bangkit. Lauren Hemp memberikan respons cepat tepat sebelum turun minum, dan tim tuan rumah akhirnya mampu menaklukkan lawannya pada babak kedua. Hasil ini berarti City telah memenangi kelima laga pembuka mereka di liga, sementara Arsenal sudah tertinggal 10 poin dari pemuncak klasemen.

  • Manchester City v Arsenal FC - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport

    Hemp dan Shaw melengkapi kebangkitan

    Arsenal tampak mengendalikan pertandingan ketika Russo mengembalikan keunggulan mereka sesaat setelah jeda. Namun, Manchester City dengan cepat membalikkan keadaan. Pemain pengganti Kerstin Casparij langsung memberi dampak, mencetak gol penyeimbang brilian pada menit ke-63 hanya beberapa saat setelah masuk. Hemp kemudian membawa City unggul untuk pertama kalinya lewat penyelesaian tenang di antara kaki kiper. Khadija Shaw lantas memastikan kemenangan, mengecoh Leah Williamson sebelum mengarahkan tembakannya ke gawang dan menuntaskan penampilan babak kedua yang luar biasa.

  • Arsenal kesulitan meski menunjukkan niat menyerang

    Kekalahan ini makin menambah tekanan pada Arsenal, yang kini berada di posisi ke-10 klasemen liga, situasi yang sangat tidak biasa bagi mereka. Meski sempat mendominasi penguasaan bola dan melepaskan 16 percobaan gol, kelemahan di lini belakang dan buruknya manajemen permainan pada akhirnya membuat mereka harus membayar mahal.

    Tim asal London itu gagal mempertahankan keunggulan mereka dua kali, yang menyoroti rapuhnya lini pertahanan secara signifikan. Setelah peluit akhir, manajer Renee Slegers terlihat bertepuk tangan untuk para suporter tandang dan meminta maaf, meski pendukung tim tamu membalas dengan tepuk tangan penuh dukungan meskipun tim mengawali musim ini dengan sangat buruk.

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  • Manchester City v Arsenal FC - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport

    Apa yang terjadi selanjutnya?

    Setelah jeda internasional, kedua tim kembali beraksi di WSL dengan laga-laga krusial. Arsenal akan berusaha bangkit dan menyelamatkan kampanye mereka yang goyah saat menghadapi Birmingham City pada Sabtu, 17 Oktober. Sementara itu, Manchester City akan berupaya memperpanjang laju sempurna mereka di kompetisi domestik ketika menjamu Brighton pada Minggu, 18 Oktober.

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