Kekalahan ini makin menambah tekanan pada Arsenal, yang kini berada di posisi ke-10 klasemen liga, situasi yang sangat tidak biasa bagi mereka. Meski sempat mendominasi penguasaan bola dan melepaskan 16 percobaan gol, kelemahan di lini belakang dan buruknya manajemen permainan pada akhirnya membuat mereka harus membayar mahal.

Tim asal London itu gagal mempertahankan keunggulan mereka dua kali, yang menyoroti rapuhnya lini pertahanan secara signifikan. Setelah peluit akhir, manajer Renee Slegers terlihat bertepuk tangan untuk para suporter tandang dan meminta maaf, meski pendukung tim tamu membalas dengan tepuk tangan penuh dukungan meskipun tim mengawali musim ini dengan sangat buruk.