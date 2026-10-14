Musim semi 2016 menandai pergeseran mendasar dalam hierarki sepakbola Eropa. Bagi Man City, klub yang kala itu kerap dianggap kurang memiliki rekam jejak di kompetisi Eropa, leg kedua perempat-final melawan Paris Saint-Germain di Etihad Stadium bukan sekadar pertandingan, melainkan ujian akhir. Setelah hasil imbang 2-2 yang berlangsung kacau pada leg pertama di Parc des Princes, laga penentuan itu menjadi contoh nyata ketegangan, disiplin taktik, dan dimulainya era baru dominasi lini tengah.
Manchester City vs Paris Saint-Germain: Laga klasik, Kevin De Bruyne jadi penentu dalam perempat-final yang tak terlupakan
- AFP
Pertarungan identitas taktik
Menjelang laga, sorotan tertuju pada duel antarbintang. PSG datang ke Manchester dengan Zlatan Ibrahimovic yang sulit dibendung, didukung kreativitas Angel Di María dan ketajaman Edinson Cavani. Dalam kiprah terakhirnya di kompetisi Eropa bersama City, Manuel Pellegrini memilih organisasi permainan yang solid, lebih mengutamakan penutupan ruang daripada penguasaan bola untuk menyerang secara leluasa. Tujuannya jelas: mengisolasi Ibrahimovic dan memaksa para pengatur serangan tim asal Paris bermain di area tengah yang padat, sembari menunggu saat yang tepat untuk menyerang lewat transisi.
Atmosfer di Etihad dipenuhi besarnya ekspektasi. Laga itu bisa saja berjalan sangat berbeda pada menit ke-30 ketika Sergio Aguero dijatuhkan Kevin Trapp di kotak penalti. Seisi stadion menahan napas saat pemain Argentina itu bersiap mengeksekusi, tetapi tendangan penaltinya melesat tipis di samping tiang gawang. Momen tersebut bisa mengguncang mental tim yang tidak setangguh City. Namun, City tetap tenang dan menjaga organisasi pertahanan mereka, sementara tim asuhan Laurent Blanc kesulitan menemukan permainan vertikal yang dibutuhkan untuk memecah kebuntuan.
- AFP
Momen kecemerlangan Belgia
Momen penentu tiba pada menit ke-76, lewat sebuah rangkaian permainan yang kelak terukir dalam kisah legendaris klub. Ketika PSG gagal membuang bola dengan baik, bola mengarah kepada De Bruyne di tepi kotak penalti. Dengan ketenangan yang kelak menjadi ciri khasnya, pemain asal Belgia itu mengontrol bola sekali untuk menyiapkan tembakan, lalu melepaskan sepakan rendah melengkung yang tak terjangkau Trapp.
Reaksi suporter tuan rumah jauh lebih dari sekadar perayaan gol biasa. Gemuruh yang memekakkan telinga itu menjadi bentuk pembuktian. Pada momen yang menggetarkan tersebut, Man City tahu mereka telah menemukan sosok penentu kemenangan: seorang pengatur permainan bernomor punggung 17 yang siap menentukan hasil laga di kompetisi Eropa dengan caranya sendiri.
- AFP
Tiket bersejarah ke semifinal
Kemenangan 1-0 pada laga tersebut, berkat gol De Bruyne, memastikan keunggulan agregat 3-2 yang membawa Man City ke semi-final Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Hasil itu menjadi keberhasilan taktik Pellegrini, yang timnya mampu menjaga gawang tetap tanpa kebobolan saat menghadapi lini depan yang telah menebar teror di Ligue 1.
Saat peluit akhir berbunyi, Ibrahimovic tampak frustrasi, dalam momen yang melambangkan peralihan tongkat estafet di panggung Eropa. Lebih dari sekadar kemenangan bergengsi, penampilan itu membuktikan City akhirnya mampu melepaskan keraguan yang selama ini membelenggu mereka. City menunjukkan ketenangan yang dibutuhkan untuk menghadapi tekanan psikologis dalam pertandingan fase gugur di level tertinggi sepakbola Eropa.
- AFP
Warisan terobosan di kancah kontinental
Jika menengok ke belakang, pertandingan ini menjadi titik awal bagi semua yang terjadi kemudian di kubu biru Manchester. Malam itu, Manchester City membuktikan bahwa mereka mampu meredam nama-nama terbesar di Eropa. Meski tim-tim berikutnya di bawah kepemimpinan berbeda mencapai prestasi yang lebih tinggi, kemenangan atas PSG pada 2016 tetap menjadi momen ketika City mendobrak batas yang sebelumnya membelenggu mereka.
Di luar hasil akhir, laga itu menjadi contoh cara mengelola pertandingan penting dan menjaga disiplin taktik di bawah tekanan besar. Laga tersebut mengubah City dari penantang ambisius menjadi tim yang berpengalaman, sekaligus mengukuhkan reputasi De Bruyne sebagai pemain andalan elite yang mampu menentukan hasil pertarungan taktik paling berat di panggung dunia.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami