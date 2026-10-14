Menjelang laga, sorotan tertuju pada duel antarbintang. PSG datang ke Manchester dengan Zlatan Ibrahimovic yang sulit dibendung, didukung kreativitas Angel Di María dan ketajaman Edinson Cavani. Dalam kiprah terakhirnya di kompetisi Eropa bersama City, Manuel Pellegrini memilih organisasi permainan yang solid, lebih mengutamakan penutupan ruang daripada penguasaan bola untuk menyerang secara leluasa. Tujuannya jelas: mengisolasi Ibrahimovic dan memaksa para pengatur serangan tim asal Paris bermain di area tengah yang padat, sembari menunggu saat yang tepat untuk menyerang lewat transisi.

Atmosfer di Etihad dipenuhi besarnya ekspektasi. Laga itu bisa saja berjalan sangat berbeda pada menit ke-30 ketika Sergio Aguero dijatuhkan Kevin Trapp di kotak penalti. Seisi stadion menahan napas saat pemain Argentina itu bersiap mengeksekusi, tetapi tendangan penaltinya melesat tipis di samping tiang gawang. Momen tersebut bisa mengguncang mental tim yang tidak setangguh City. Namun, City tetap tenang dan menjaga organisasi pertahanan mereka, sementara tim asuhan Laurent Blanc kesulitan menemukan permainan vertikal yang dibutuhkan untuk memecah kebuntuan.