Formasi 4-3-3 Luis Enrique menjadi contoh gemilang disiplin taktik dan ketajaman dalam penyelesaian. Saat bertahan, PSG membentuk formasi 4-5-1 yang rapat ketika City memasuki sepertiga tengah lapangan, dengan Vitinha dan Fabian Ruiz melindungi empat pemain belakang dengan sangat baik. Kuncinya adalah kesabaran mereka. PSG membiarkan City menguasai bola di area yang tidak berbahaya sebelum menerkam saat sentuhan lawan kurang sempurna. Vitinha menjadi pengatur permainan dalam strategi ini: ia merebut kembali bola dan langsung mencari pergerakan diagonal Dembele atau terobosan langsung Doue.

PSG sengaja mengambil risiko saat membangun serangan untuk memancing City keluar dari posisinya. Dengan melibatkan Safonov dalam sirkulasi bola, PSG memancing tekanan City. Setelah lini pertama tekanan itu terlewati, Zaire-Emery dan Ruiz memberikan dorongan vertikal yang dibutuhkan untuk memanfaatkan ruang. Hal ini terlihat pada setengah jam pertama, ketika Doue dan Dembele menghukum kesalahan pertahanan City dengan penyelesaian yang tajam. Pergerakan Maghnes Akliouche juga sangat penting. Dengan bergerak ke ruang antara area tengah dan sayap, ia menarik Guehi keluar dari posisinya dan membuka jalur yang bisa dimanfaatkan para pemain sayap. Efisiensi PSG luar biasa: mereka mencetak tiga gol meski hanya menguasai 46% bola pada babak pertama, menegaskan status mereka sebagai salah satu tim serangan balik terbaik di Eropa.