Perjumpaan di Etihad menjadi pertarungan menarik antara dua pendekatan Enzo Maresca dan Luis Enrique. Manchester City berupaya membangun dominasi seperti biasanya melalui penguasaan bola yang berkelanjutan dan skema 4-2-3-1 dengan pressing tinggi, demi menekan tim tamu di sepertiga pertahanan mereka sendiri. Rencana Maresca bertumpu pada Enzo Fernandez dan Elliot Anderson sebagai dua gelandang poros untuk mengendalikan tempo, sembari mengandalkan kualitas individu Jeremy Doku dan Rayan Cherki untuk membongkar pertahanan tim Paris itu.
Sebaliknya, Luis Enrique datang dengan strategi yang jelas untuk memanfaatkan posisi pemain City yang agresif. Paris Saint-Germain menerapkan skema 4-3-3 yang fleksibel dan lebih mengutamakan permainan vertikal daripada sirkulasi bola horizontal. Dengan memancing City mengerahkan banyak pemain ke depan, PSG menciptakan ruang luas di belakang lini pertahanan tuan rumah. Tujuan utamanya adalah segera melewati tekanan awal City dan memanfaatkan kecepatan eksplosif Ousmane Dembele serta Desire Doue untuk menghadapi bek-bek tengah City dalam situasi satu lawan satu saat transisi cepat.