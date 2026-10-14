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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Manchester City vs Paris Saint-Germain: Analisis taktik, mesin transisi Luis Enrique membongkar garis pertahanan tinggi City

The tactics board
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
Paris Saint-Germain
Champions League

Paris Saint-Germain tampil efektif dalam permainan transisi untuk meraih kemenangan 4-2 di Etihad. Meski Erling Haaland memberikan perlawanan gigih pada babak kedua, Manchester City tak mampu mengatasi dampak rapuhnya pertahanan mereka sepanjang 45 menit pertama.

Perjumpaan di Etihad menjadi pertarungan menarik antara dua pendekatan Enzo Maresca dan Luis Enrique. Manchester City berupaya membangun dominasi seperti biasanya melalui penguasaan bola yang berkelanjutan dan skema 4-2-3-1 dengan pressing tinggi, demi menekan tim tamu di sepertiga pertahanan mereka sendiri. Rencana Maresca bertumpu pada Enzo Fernandez dan Elliot Anderson sebagai dua gelandang poros untuk mengendalikan tempo, sembari mengandalkan kualitas individu Jeremy Doku dan Rayan Cherki untuk membongkar pertahanan tim Paris itu.

Sebaliknya, Luis Enrique datang dengan strategi yang jelas untuk memanfaatkan posisi pemain City yang agresif. Paris Saint-Germain menerapkan skema 4-3-3 yang fleksibel dan lebih mengutamakan permainan vertikal daripada sirkulasi bola horizontal. Dengan memancing City mengerahkan banyak pemain ke depan, PSG menciptakan ruang luas di belakang lini pertahanan tuan rumah. Tujuan utamanya adalah segera melewati tekanan awal City dan memanfaatkan kecepatan eksplosif Ousmane Dembele serta Desire Doue untuk menghadapi bek-bek tengah City dalam situasi satu lawan satu saat transisi cepat.

  • Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Skema taktik Manchester City

    Enzo Maresca menerapkan formasi 4-2-3-1 yang kerap berubah menjadi 3-2-5 saat membangun serangan, dengan Josko Gvardiol bergerak ke dalam untuk memperkuat pertahanan. City menekan secara agresif setiap kali Safonov mengoper pendek kepada Marquinhos atau Willian Pacho. Empat pemain terdepan City langsung maju untuk memaksa PSG melepaskan umpan panjang. Namun, intensitas tinggi ini membawa risiko besar. Jarak antara lini tengah dan lini pertahanan kerap terlalu lebar, sehingga Ruben Dias dan Marc Guehi rentan menghadapi pemain lawan yang berlari langsung ke arah mereka.

    Saat menguasai bola, City kesulitan menemukan ritme yang dibutuhkan pada babak pertama. Enzo Fernandez berusaha mengatur permainan dari posisi yang lebih dalam, tetapi blok pertahanan menengah PSG efektif menutup jalur umpan menuju Cherki yang bermain sebagai pemain nomor 10. Jeremy Doku ditugaskan membuka ruang di sisi kiri, tetapi Achraf Hakimi dan Warren Zaire-Emery kerap menjaganya berdua. Minimnya pergerakan menembus area tengah membuat Erling Haaland sebagian besar terisolasi sebelum turun minum. City mencatat penguasaan bola yang tinggi (54%), tetapi kurang mampu mengalirkan bola ke depan untuk mengancam tim tamu. Susunan pertahanan City sangat rapuh saat beralih dari menyerang ke bertahan, karena garis pertahanan yang tinggi berulang kali ditembus umpan satu sentuhan PSG ke ruang di sisi pertahanan.

  • imago-sport-1084532348.jpgNews Images

    Skema taktik Paris Saint-Germain

    Formasi 4-3-3 Luis Enrique menjadi contoh gemilang disiplin taktik dan ketajaman dalam penyelesaian. Saat bertahan, PSG membentuk formasi 4-5-1 yang rapat ketika City memasuki sepertiga tengah lapangan, dengan Vitinha dan Fabian Ruiz melindungi empat pemain belakang dengan sangat baik. Kuncinya adalah kesabaran mereka. PSG membiarkan City menguasai bola di area yang tidak berbahaya sebelum menerkam saat sentuhan lawan kurang sempurna. Vitinha menjadi pengatur permainan dalam strategi ini: ia merebut kembali bola dan langsung mencari pergerakan diagonal Dembele atau terobosan langsung Doue.

    PSG sengaja mengambil risiko saat membangun serangan untuk memancing City keluar dari posisinya. Dengan melibatkan Safonov dalam sirkulasi bola, PSG memancing tekanan City. Setelah lini pertama tekanan itu terlewati, Zaire-Emery dan Ruiz memberikan dorongan vertikal yang dibutuhkan untuk memanfaatkan ruang. Hal ini terlihat pada setengah jam pertama, ketika Doue dan Dembele menghukum kesalahan pertahanan City dengan penyelesaian yang tajam. Pergerakan Maghnes Akliouche juga sangat penting. Dengan bergerak ke ruang antara area tengah dan sayap, ia menarik Guehi keluar dari posisinya dan membuka jalur yang bisa dimanfaatkan para pemain sayap. Efisiensi PSG luar biasa: mereka mencetak tiga gol meski hanya menguasai 46% bola pada babak pertama, menegaskan status mereka sebagai salah satu tim serangan balik terbaik di Eropa.

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    Adu taktik bak permainan catur

    Pertarungan taktik yang menentukan terjadi di sisi lapangan dan area transisi. Luis Enrique jelas melihat bahwa bek-bek sayap City, terutama Gvardiol yang gemar maju, akan meninggalkan ruang di belakang mereka. Dengan menginstruksikan Ousmane Dembele untuk tetap melebar dan berada di posisi tinggi, PSG memastikan City tidak bisa sepenuhnya menjalankan rotasi serangan tanpa khawatir PSG akan melepaskan umpan panjang ke ruang tersebut. Hal ini membatasi kemampuan City untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain di sepertiga akhir lapangan dan memaksa para gelandangnya bergerak lebih jauh ke samping daripada yang biasa mereka lakukan.

    Luis Enrique memenangkan pertarungan taktik dengan menerapkan pendekatan yang lebih pragmatis daripada Maresca. Sementara Maresca tetap berpegang pada permainan posisional yang kaku dan justru menguntungkan PSG, Enrique menyesuaikan sistemnya menjadi sebuah “mesin transisi”. Perbedaan antara tiga penyerang PSG yang aktif bergerak dan bek-bek tengah City yang statis pada babak pertama menjadi faktor penentu. Ketika City akhirnya melakukan penyesuaian, defisit tiga gol dalam 32 menit pertama berkat Doue, Dembele, dan Vitinha sudah lebih dulu membuat keseimbangan psikologis dan taktis pertandingan berpihak kepada PSG.

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    Penyesuaian selama pertandingan

    Maresca menyadari buruknya penampilan tim pada babak pertama dan melakukan tiga pergantian pemain saat turun minum. Matheus Nunes, Ayyoub Bouaddi, dan Iliman Ndiaye masuk menggantikan Ruben Dias, Rayan Cherki, dan Jeremy Doku. Pergantian itu mengharuskan City bermain lebih dinamis, dengan lebih banyak pemain masuk ke kotak penalti untuk mendukung Haaland. Perubahan tersebut awalnya membuahkan hasil. Permainan langsung Ndiaye membantu menciptakan peluang bagi gol pertama Haaland pada menit ke-53. City bermain lebih vertikal, mengurangi upaya membangun serangan secara perlahan dan lebih mengandalkan umpan silang serta sirkulasi bola cepat.

    Luis Enrique merespons tekanan City pada babak kedua dengan menyegarkan lini serang dan memperkuat lini tengah. Masuknya Khvicha Kvaratskhelia untuk menggantikan Doue pada menit ke-66 menghadirkan ancaman baru lewat serangan balik, sementara Joao Neves membantu PSG kembali menguasai area tengah. Ketika Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk mengubah skor menjadi 2-4, PSG bertahan lebih dalam lagi. Setelah Lucas Hernandez dan Lucas Beraldo masuk menjelang akhir laga, PSG beralih ke blok pertahanan 5-4-1. Tambahan pemain di lini belakang itu berhasil meredam gempuran bola-bola atas City pada akhir laga. Meski City melepaskan total 27 tembakan, keunggulan tim Paris tetap terjaga berkat pengelolaan pertandingan yang lebih baik.

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    Kesimpulan

    Pada akhirnya, pertandingan ditentukan oleh perbedaan taktik pada babak pertama. Kemampuan Paris Saint-Germain membuat Manchester City merasa aman sebelum menghukum mereka lewat serangan balik menjadi pembeda. Meski dua gol Erling Haaland menunjukkan kualitas individu City dan peningkatan intensitas permainan mereka pada babak kedua, kerusakan pada struktur permainan yang ditimbulkan oleh Doue, Dembele, Vitinha, dan Akliouche terlalu besar. Penekanan Luis Enrique pada permainan vertikal yang efektif mengungguli pendekatan Enzo Maresca yang bertumpu pada penguasaan bola. Ini membuktikan bahwa di level tertinggi sepakbola Eropa, menguasai ruang sering kali lebih penting daripada menguasai bola.

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