Manchester City umumkan perekrutan Geronimo Rulli dari Marseille setelah kepindahan James Trafford ke Leeds United

Rulli mengungkapkan kegembiraannya bisa kembali ke kubu biru Manchester. Kiper itu jelas antusias untuk kembali menguji dirinya di salah satu lingkungan paling menuntut dalam sepakbola dunia. Ia mencatat bahwa reputasi klub membuat keputusan itu menjadi mudah, sembari menyoroti keunggulan berkelanjutan yang telah menjadi ciri khas era Etihad. "Ini adalah kesempatan luar biasa bagi saya dan harus saya ambil. Ketika kesempatan untuk bergabung dengan Manchester City datang, Anda harus mengambilnya," kata Rulli.

"Semua orang tahu betapa mengesankannya klub ini. Kesuksesan City dalam waktu yang panjang sangat mengesankan. Semua orang yang saya ajak bicara tentang City mengatakan saya harus bergabung dengan mereka karena ini adalah klub dengan standar yang sangat tinggi. Setiap profesional ingin berada di lingkungan berkinerja tinggi dan saya tak sabar untuk memulai karena saya tahu saya akan berkembang dan belajar, dan itu selalu menjadi prioritas utama saya."