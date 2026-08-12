AFP
Diterjemahkan oleh
Manchester City umumkan perekrutan Geronimo Rulli dari Marseille setelah kepindahan James Trafford ke Leeds United
City amankan penerus Trafford
Manchester City bergerak cepat di bursa transfer untuk memperkuat opsi penjaga gawang mereka, dengan menuntaskan kesepakatan untuk Rulli. Pemain berusia 34 tahun itu bergabung dengan juara Premier League tersebut dari Marseille dengan biaya yang dilaporkan sebesar £1,7 juta, kembali ke klub tempat ia menjalani musim 2016-17. Kedatangan pemain Argentina itu merupakan respons langsung atas kepergian Trafford.
Dalam periode pertamanya di Manchester, Rulli gagal mencatatkan satu pun penampilan tim utama, tetapi kini ia kembali sebagai veteran sarat prestasi dengan pengalaman luas di liga-liga top Eropa dan panggung internasional. Klub mengonfirmasi bahwa Rulli telah menandatangani kontrak yang akan membuatnya bertahan hingga musim panas 2028.
- AFP
Rulli menikmati kembalinya ke Etihad
Rulli mengungkapkan kegembiraannya bisa kembali ke kubu biru Manchester. Kiper itu jelas antusias untuk kembali menguji dirinya di salah satu lingkungan paling menuntut dalam sepakbola dunia. Ia mencatat bahwa reputasi klub membuat keputusan itu menjadi mudah, sembari menyoroti keunggulan berkelanjutan yang telah menjadi ciri khas era Etihad. "Ini adalah kesempatan luar biasa bagi saya dan harus saya ambil. Ketika kesempatan untuk bergabung dengan Manchester City datang, Anda harus mengambilnya," kata Rulli.
"Semua orang tahu betapa mengesankannya klub ini. Kesuksesan City dalam waktu yang panjang sangat mengesankan. Semua orang yang saya ajak bicara tentang City mengatakan saya harus bergabung dengan mereka karena ini adalah klub dengan standar yang sangat tinggi. Setiap profesional ingin berada di lingkungan berkinerja tinggi dan saya tak sabar untuk memulai karena saya tahu saya akan berkembang dan belajar, dan itu selalu menjadi prioritas utama saya."
Hierarki klub menyambut kehadiran sosok veteran
Direktur Sepakbola City, Hugo Viana, menggemakan antusiasme sang pemain, dengan mencatat bahwa standar profesional Rulli menjadi faktor kunci dalam proses perekrutan. Viana menekankan bahwa unit penjaga gawang kini berada dalam posisi yang sangat kuat.
"Pengalaman yang ia bawa sudah jelas, ia telah bermain di level tertinggi selama bertahun-tahun. Saya benar-benar terkesan olehnya selama percakapan kami, dengan hasrat kuat untuk bergabung dengan kami. Jelas bahwa kami mendapatkan seorang profesional brilian, sekaligus kiper top," kata Viana.
"Semua orang di City menantikan untuk menyambutnya kembali ke klub. Kualitas yang akan ia bawa adalah yang kami butuhkan, dan bersama Gigio serta Marcus [Bettinelli] membentuk tim yang hebat. Pelatih kiper kami benar-benar senang dengan grup ini."
- AFP
Silsilah dan kesuksesan di Eropa
Rulli membawa segudang pengalaman juara ke ruang ganti City, terutama dari masanya bersama Villarreal. Ia menjadi pahlawan pada final Liga Europa 2021, sebuah momen yang akan dikenang fans Manchester United dengan alasan yang buruk. Dalam adu penalti yang berlangsung panjang, Rulli maju untuk mencetak penaltinya sendiri sebelum menggagalkan David de Gea demi memastikan trofi untuk Villarreal.
Karier internasionalnya juga sama impresifnya, setelah menjadi sosok yang dapat diandalkan untuk Argentina. Rulli telah mencatatkan delapan caps untuk negaranya dan merupakan anggota skuad yang menjuarai Piala Dunia 2022 serta Copa America 2024. Lebih jauh lagi, ia juga menjadi bagian dari grup yang mencapai final Piala Dunia 2026. Perjalanannya di sepakbola Eropa membawanya ke Real Sociedad, Montpellier, dan Ajax, tempat ia secara konsisten menunjukkan kemampuannya dalam melakukan penyelamatan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami