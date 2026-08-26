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Manchester City tuntaskan perekrutan gelandang Maroko Ayyoub Bouaddi dari Lille dengan kontrak lima tahun
Mengamankan talenta besar
Manchester City telah merampungkan perekrutan pemain internasional Maroko Ayyoub Bouaddi dengan kontrak lima tahun dari klub Prancis Lille. Gelandang berusia 18 tahun itu telah menandatangani kontrak yang akan membuatnya bertahan di Etihad Stadium hingga 2031, tergantung pada izin internasional. Bouaddi datang ke Premier League sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan di sepakbola dunia, setelah sudah mencatatkan 96 penampilan senior untuk Lille dan mengoleksi delapan caps internasional.
- Getty Images Sport
Mengungkapkan kepindahan impian
Berbicara saat kedatangannya, Bouaddi mengungkapkan kebanggaan dan kebahagiaan besarnya karena bergabung dengan klub yang ia yakini sebagai yang terbaik di dunia. Ia menyoroti budaya juara di Stadion Etihad serta antusiasmenya untuk berkembang di bawah arahan manajer Enzo Maresca.
"Ini adalah hari yang sangat spesial bagi saya dan keluarga saya," kata Bouaddi. "Manchester City, bagi saya, adalah klub terbaik di dunia. Ini mimpi bisa berada di sini dan bisa menyebut diri saya sebagai pemain City. Saya sudah menyaksikan City selama bertahun-tahun, dan saya menyukai gaya bermain mereka. Skuad ini kelas dunia dan Enzo adalah manajer top."
Silsilah terbukti di panggung besar
Reputasi Bouaddi melambung lebih tinggi lagi selama Piala Dunia baru-baru ini, ketika ia bersinar di lini tengah untuk Maroko dan mencuri perhatian lewat penampilan kelas master saat menghadapi Brasil. Direktur Sepakbola Hugo Viana memuji kecerdasan sepakbola dan potensi luar biasa sang remaja, serta mengonfirmasi bahwa klub telah memantau perkembangan pesatnya dengan saksama.
"Viana menambahkan: "Potensi Ayyoub sangat tinggi, seorang pemain yang dibekali semua yang dibutuhkan gelandang top. Di usia 18 tahun, ia sudah memiliki kecerdasan sepakbola yang luar biasa dan itu hanya akan terus meningkat di bawah bimbingan Enzo."
- Getty Images Sport
Siap untuk bab Premier League
Setelah menegaskan dirinya sebagai figur sentral di Lille dan membantu mereka memastikan kembali ke Liga Champions musim lalu, Bouaddi siap untuk tantangan berikutnya. Di bawah pengawasan ketat Maresca dan staf pelatihnya, gelandang elegan yang piawai mengalirkan bola itu akan berupaya meningkatkan permainannya ke level baru. Para pendukung City akan antusias menyaksikan rekrutan baru mereka beraksi saat klub melanjutkan perburuan gelar di semua kompetisi.
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