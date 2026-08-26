Manchester City tuntaskan perekrutan gelandang Maroko Ayyoub Bouaddi dari Lille dengan kontrak lima tahun

Berbicara saat kedatangannya, Bouaddi mengungkapkan kebanggaan dan kebahagiaan besarnya karena bergabung dengan klub yang ia yakini sebagai yang terbaik di dunia. Ia menyoroti budaya juara di Stadion Etihad serta antusiasmenya untuk berkembang di bawah arahan manajer Enzo Maresca.

"Ini adalah hari yang sangat spesial bagi saya dan keluarga saya," kata Bouaddi. "Manchester City, bagi saya, adalah klub terbaik di dunia. Ini mimpi bisa berada di sini dan bisa menyebut diri saya sebagai pemain City. Saya sudah menyaksikan City selama bertahun-tahun, dan saya menyukai gaya bermain mereka. Skuad ini kelas dunia dan Enzo adalah manajer top."