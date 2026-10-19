Getty Images Sport
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Manchester City terpukul setelah Antoine Semenyo dipastikan absen selama dua bulan akibat cedera lutut
Cedera jadi pukulan bagi City
Manchester City mendapat pukulan besar setelah Maresca mengonfirmasi bahwa Semenyo terancam absen hingga delapan pekan. Pemain timnas Ghana itu mengalami cedera lutut dalam kemenangan 3-2 atas Ipswich Town di Premier League pada Sabtu yang diraih dengan susah payah.
Semenyo masuk dari bangku cadangan pada menit-menit akhir pertandingan di Etihad Stadium. Namun, ia mengalami cedera tak lama setelah masuk dan terpaksa berjalan terpincang-pincang menuju lorong stadion saat peluit akhir berbunyi.
Absennya Semenyo dalam waktu lama menjadi kemunduran signifikan bagi klub asal Manchester tersebut. Maresca kini harus menghadapi jadwal padat di kompetisi domestik dan Eropa tanpa salah satu opsi serangannya yang dinamis.
- Getty Images Sport
Maresca memberikan kabar terbaru soal kondisi medis
Prognosis awal setelah laga melawan Ipswich memicu kekhawatiran serius di kalangan staf medis Manchester City. Mereka khawatir sang pemain sayap mengalami cedera ligamen parah yang membutuhkan pemulihan panjang dalam penampilannya yang singkat itu.
Namun, pemeriksaan medis berikutnya memberikan gambaran yang lebih positif kepada klub mengenai waktu pemulihannya. Maresca berbicara secara terbuka tentang situasi tersebut dan mengungkapkan rasa leganya karena cedera itu tidak separah yang semula dikhawatirkan.
"Setelah melihat hasil pemindaian, kami merasa jauh lebih lega karena kondisinya tidak seburuk yang kami perkirakan," jelas Maresca, seperti dikutip ESPN. "Pemulihannya bisa memakan waktu delapan pekan, jadi sekarang yang terpenting adalah dia pulih."
Akhir laga yang menegangkan di Etihad
Cedera Semenyo hanya satu bagian dari akhir laga yang kacau saat Manchester City menang atas Ipswich. Tuan rumah harus melewati beberapa situasi berbahaya menjelang akhir pertandingan, sementara Erling Haaland juga tampak mengalami benturan keras pada kakinya sebelum peluit akhir berbunyi.
Meski penyerang asal Norwegia itu segera menepis kekhawatiran soal masalah ringan yang dialaminya, Semenyo tak bisa mengabaikan masalah pada lututnya. Pemain asal Ghana itu rutin tampil di bawah Maresca musim ini, dan absennya dia dipastikan akan memaksa perubahan taktik. Fokus kini sepenuhnya tertuju pada upaya memastikan sang penyerang menyelesaikan program pemulihannya tanpa kendala lebih lanjut.
- Getty Images Sport
Berikutnya bagi Manchester City
Dengan Semenyo dipastikan absen, Maresca harus segera mencari solusi dari skuadnya yang bertabur bintang. Penyerang itu dipastikan tidak akan tampil saat Manchester City menjamu AEK Athens di Liga Champions pada Selasa malam.
Sang pelatih kemungkinan akan mengandalkan pemain sayap lainnya untuk memikul tanggung jawab menciptakan peluang di kedua sisi lapangan. City bertekad mempertahankan performa luar biasanya pada awal musim meski kehilangan pemain ini.
Semenyo diperkirakan kembali bermain bersama tim utama pada suatu waktu di bulan Desember. Hingga saat itu, ia harus menjalani proses pemulihan yang panjang dan berat sambil menyaksikan rekan-rekan setimnya berjuang di berbagai kompetisi.
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