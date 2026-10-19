Manchester City mendapat pukulan besar setelah Maresca mengonfirmasi bahwa Semenyo terancam absen hingga delapan pekan. Pemain timnas Ghana itu mengalami cedera lutut dalam kemenangan 3-2 atas Ipswich Town di Premier League pada Sabtu yang diraih dengan susah payah.

Semenyo masuk dari bangku cadangan pada menit-menit akhir pertandingan di Etihad Stadium. Namun, ia mengalami cedera tak lama setelah masuk dan terpaksa berjalan terpincang-pincang menuju lorong stadion saat peluit akhir berbunyi.

Absennya Semenyo dalam waktu lama menjadi kemunduran signifikan bagi klub asal Manchester tersebut. Maresca kini harus menghadapi jadwal padat di kompetisi domestik dan Eropa tanpa salah satu opsi serangannya yang dinamis.