Manchester City telah menyepakati transfer Elliot Anderson senilai £116 juta dengan Nottingham Forest, sementara bintang timnas Inggris tersebut dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis

Meskipun kehilangan pemain andalan mereka merupakan pukulan telak bagi Forest di ranah olahraga, keuntungan finansial ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya bagi seorang pemain yang didatangkan dari Newcastle dengan biaya yang jauh lebih rendah dari harga saat ini. Sementara itu, rival abadi mereka, Manchester United, telah sepenuhnya mundur dari perburuan tersebut di awal jendela transfer setelah sangat terhalangi oleh penawaran awal Forest yang tak kenal kompromi. Namun, City tidak gentar, dan kini siap memecahkan rekor klub sebesar £100 juta yang mereka bayarkan untuk mendatangkan Jack Grealish dari Aston Villa pada tahun 2021.