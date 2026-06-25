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Elliot Anderson England 2026Getty
Moataz Bellah El Hadedy

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Manchester City telah menyepakati transfer Elliot Anderson senilai £116 juta dengan Nottingham Forest, sementara bintang timnas Inggris tersebut dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis

Transfers
E. Anderson
Manchester City
Nottingham Forest
Premier League

Manchester City dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Nottingham Forest untuk merekrut gelandang Elliot Anderson dengan nilai transfer sebesar £116 juta ($153 juta), sehingga saga transfer yang telah berlangsung hampir tiga bulan ini hampir mencapai tahap penyelesaian. Pemeriksaan medis kini telah dijadwalkan akan dilakukan di Amerika Serikat, sementara Anderson masih bertugas bersama timnas Inggris di Piala Dunia.

  • Nottingham Forest v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kesepakatan telah dicapai dengan Forest

    Menurut Fabrizio Romano, nilai total kesepakatan tersebut dilaporkan mencapai £116 juta secara keseluruhan, tanpa termasuk bonus tambahan. Forest secara tegas menolak beberapa tawaran awal dari petinggi Etihad sepanjang musim panas, namun kini kesepakatan telah tercapai dan Anderson dilaporkan telah diberi izin untuk menjalani pemeriksaan medis di Amerika Serikat.


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    Pemain pertama yang didatangkan Maresca akan segera tiba

    Perekrutan Anderson akan memiliki arti taktis yang sangat besar saat City bersiap menghadapi era pasca-Pep Guardiola di bawah manajer baru Enzo Maresca. Kerja keras Anderson yang tak kenal lelah, perannya dalam melindungi pertahanan, dan serangannya yang eksplosif dipandang secara internal sebagai profil mitra jangka panjang yang ideal bagi gelandang jangkar asal Spanyol, Rodri. Selain itu, kedatangannya menjadi respons langsung dan mencolok terhadap kekosongan mendadak yang ditinggalkan di lini tengah City pasca kepergian Bernardo Silva ke Real Madrid.

  • Man City akan memecahkan rekor klub

    Meskipun kehilangan pemain andalan mereka merupakan pukulan telak bagi Forest di ranah olahraga, keuntungan finansial ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya bagi seorang pemain yang didatangkan dari Newcastle dengan biaya yang jauh lebih rendah dari harga saat ini. Sementara itu, rival abadi mereka, Manchester United, telah sepenuhnya mundur dari perburuan tersebut di awal jendela transfer setelah sangat terhalangi oleh penawaran awal Forest yang tak kenal kompromi. Namun, City tidak gentar, dan kini siap memecahkan rekor klub sebesar £100 juta yang mereka bayarkan untuk mendatangkan Jack Grealish dari Aston Villa pada tahun 2021.

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    Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Anderson?

    Fokus utama Anderson saat ini tetap pada tugasnya bersama timnas Inggris di Piala Dunia. Ia tampil sebagai starter dalam dua pertandingan pembuka Inggris melawan Kroasia dan Ghana, dan diperkirakan akan kembali diturunkan dalam laga melawan Panama pada Sabtu nanti, di mana Inggris akan berusaha meraih kemenangan untuk mengamankan posisi teratas di Grup L.