Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Manchester City siapkan tawaran pembuka untuk gelandang Chelsea Enzo Fernandez yang dihargai £120 juta
Raksasa Etihad merencanakan pendekatan
City siap meluncurkan tawaran pembuka untuk gelandang Chelsea, Fernandez, sebelum bursa transfer ditutup, lapor BBC Sport. Chelsea menilai pemain internasional Argentina berusia 25 tahun itu setidaknya sebesar £120 juta, yang akan menjadikannya rekrutan termahal kedua dalam sejarah Premier League setelah kepindahan Alexander Isak senilai £125 juta ke Liverpool. Manajer baru City, Maresca, melihat Fernandez sebagai kepingan vital untuk membangun kembali lini tengahnya.
- AFP
Perombakan lini tengah kian mendapat momentum
Maresca mempertahankan hubungan yang kuat dengan Fernandez setelah kepergiannya yang kontroversial dari Chelsea pada Hari Tahun Baru, sebelum mengambil alih di Etihad Stadium pada bulan Juni. Merekrutnya akan membuat City memecahkan rekor transfer mereka untuk kedua kalinya pada musim panas ini, setelah sebelumnya membayar £116 juta untuk Elliot Anderson dari Nottingham Forest.
Pengejaran agresif ini menyusul empat kepergian besar di lini tengah: Tijjani Reijnders ke Al-Qadsiah (£52 juta), Rodri ke Barcelona (£65 juta), Nico Gonzalez ke Newcastle (£52 juta), dan Bernardo Silva ke Real Madrid.
Masa penuh gejolak di Stamford Bridge
Ketegangan antara Fernandez dan Chelsea meningkat setelah tersingkir dari Liga Champions oleh PSG pada Maret, yang mendorong gelandang itu untuk secara terbuka mengungkapkan frustrasinya. Pemain Argentina itu, yang direkrut dari Benfica seharga £107 juta pada 2023, menjajaki kepindahan ke Real Madrid bersama agen Javier Pastore sebelum klub Spanyol itu secara terbuka menepis spekulasi tersebut. Bos baru Chelsea, Xabi Alonso, mengadakan pembicaraan pribadi dengan Fernandez pada Juli tetapi menolak mengungkapkan apa yang dibicarakan.
- Getty Images Sport
Negosiasi pada tenggat waktu menjadi sorotan utama
Manchester City berpacu dengan waktu untuk meresmikan tawaran sebelum tenggat transfer pekan depan. Menjual Fernandez akan menjadi kepergian paling menonjol Chelsea sejak Eden Hazard bergabung dengan Madrid pada 2019. Alonso harus menjaga skuadnya tetap fokus di tengah laga-laga liga yang krusial, sementara Maresca membutuhkan rekrutan besar itu untuk mengembalikan dominasi City di level domestik dan Eropa.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami