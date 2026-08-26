Maresca mempertahankan hubungan yang kuat dengan Fernandez setelah kepergiannya yang kontroversial dari Chelsea pada Hari Tahun Baru, sebelum mengambil alih di Etihad Stadium pada bulan Juni. Merekrutnya akan membuat City memecahkan rekor transfer mereka untuk kedua kalinya pada musim panas ini, setelah sebelumnya membayar £116 juta untuk Elliot Anderson dari Nottingham Forest.

Pengejaran agresif ini menyusul empat kepergian besar di lini tengah: Tijjani Reijnders ke Al-Qadsiah (£52 juta), Rodri ke Barcelona (£65 juta), Nico Gonzalez ke Newcastle (£52 juta), dan Bernardo Silva ke Real Madrid.