Manchester City telah mencapai kesepakatan dengan Everton untuk merekrut Ndiaye. ESPNmelaporkan bahwa klub itu akan membayar biaya awal sebesar £60 juta untuk penyerang berusia 26 tahun tersebut, dengan tambahan £5 juta yang disusun dalam bentuk bonus potensial terkait performa.

Penyerang tim nasional Senegal itu sudah diberi izin oleh petinggi Goodison Park untuk bepergian dan menjalani pemeriksaan medis menyeluruh. Transfernya ke Stadion Etihad sepenuhnya diperkirakan akan dirampungkan pada Selasa, yang memberikan dorongan besar bagi skuad Maresca.