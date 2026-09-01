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Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Manchester City sepakati kesepakatan £60 juta untuk bintang Everton saat Enzo Maresca menemukan penggantinya untuk duo yang menuju Tottenham

Transfers
Manchester City
I. Ndiaye
Premier League
Everton
E. Maresca

Manchester City telah mencapai kesepakatan senilai £60 juta dengan Everton untuk merekrut Iliman Ndiaye. Penyerang internasional Senegal berusia 26 tahun itu diperkirakan akan menjalani tes medis pada Selasa, saat Enzo Maresca dengan cepat membentuk ulang opsi lini serangnya setelah sejumlah kepergian besar pada musim panas.

  • Man City capai kesepakatan besar untuk Ndiaye

    Manchester City telah mencapai kesepakatan dengan Everton untuk merekrut Ndiaye. ESPNmelaporkan bahwa klub itu akan membayar biaya awal sebesar £60 juta untuk penyerang berusia 26 tahun tersebut, dengan tambahan £5 juta yang disusun dalam bentuk bonus potensial terkait performa.

    Penyerang tim nasional Senegal itu sudah diberi izin oleh petinggi Goodison Park untuk bepergian dan menjalani pemeriksaan medis menyeluruh. Transfernya ke Stadion Etihad sepenuhnya diperkirakan akan dirampungkan pada Selasa, yang memberikan dorongan besar bagi skuad Maresca.

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    Maresca alihkan fokus setelah tawaran untuk Gakpo ditolak

    City dengan cepat kembali menyalakan minat konkret mereka pada Ndiaye setelah mengalami frustrasi di tempat lain pada bursa transfer musim panas. Liverpool baru-baru ini menolak pendekatan mengejutkan dari tim Maresca untuk penyerang Belanda Cody Gakpo, memaksa tim rekrutmen menjajaki target-target penyerang alternatif.

    Alih-alih berlarut-larut memikirkan kemunduran itu, klub Etihad bergerak tegas untuk mengamankan rencana cadangan mereka. Dengan demikian, mereka berhasil mengalahkan rival Premier League Tottenham untuk mendapatkan tanda tangan Ndiaye. Spurs juga memantau sang penyerang dengan saksama sebelum City mempercepat pengejaran mereka secara agresif dan menyepakati sebuah biaya transfer.

  • Memperkuat lini serang Etihad yang terkuras

    Kedatangan Ndiaye yang kian dekat akan memberikan suntikan kualitas yang sangat dibutuhkan ke lini depan Maresca setelah bursa transfer yang sulit akibat kepergian tak terduga. City baru-baru ini kehilangan duo penyerang kunci Savinho dan Omar Marmoush, dengan kedua pemain merampungkan kepindahan permanen ke Tottenham.

    Karena itu, winger Everton tersebut tidak akan menjadi satu-satunya wajah baru yang tiba di ruang ganti City pekan ini untuk menutup kekosongan tersebut. Klub secara resmi mengumumkan perekrutan winger Brasil berbakat Allan Elias pada Senin, setelah berhasil mengamankan prospek Palmeiras itu dalam kesepakatan terpisah senilai £32 juta.

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    Mengakhiri kiprah tiga tahun di Merseyside

    Ndiaye bersiap meninggalkan Everton setelah menjalani dua tahun yang produktif di Merseyside, tempat ia menjelma menjadi favorit para suporter. Penyerang serbabisa itu mencatatkan 17 gol dalam 74 penampilan kompetitif untuk Everton selama kiprahnya yang penuh dinamika di klub tersebut.

    Terlepas dari spekulasi transfer yang berembus kencang, ia tetap menjadi figur kunci bagi Everton pada pekan-pekan awal musim ini. Winger itu menjadi starter dalam dua laga pembuka Premier League mereka, membantu tim meraih kemenangan atas Crystal Palace dan hasil imbang yang diraih dengan susah payah melawan Bournemouth. Kini, ia bersiap bergabung dengan skuad Maresca menjelang tantangan domestik mereka berikutnya.

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