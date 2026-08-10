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Manchester City sepakat soal persyaratan pribadi dengan bintang Lille Ayyoub Bouaddi saat Enzo Maresca bersiap menjalani hidup setelah Rodri
Manchester City bergerak cepat untuk bintang Maroko
Manchester City telah membuat terobosan signifikan dalam upaya mereka merekrut Bouaddi, dengan sang pemain kini telah menyepakati persyaratan pribadi untuk pindah ke Stadion Etihad. Pemain 18 tahun itu menjadi prioritas bagi Manchester City setelah serangkaian penampilan menonjol untuk klub dan negaranya. Kesepakatan ini diyakini sudah memasuki tahap akhir saat City berusaha menuntaskan urusan mereka sebelum musim Premier League dimulai dalam waktu kurang dari dua pekan.
Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, sang pemain sangat ingin pindah ke Inggris secepat mungkin. Romano menyatakan melalui X: “Ayyoub Bouaddi dan pihaknya kini telah mencapai kesepakatan soal persyaratan pribadi dengan Manchester City. #MCFC diperkirakan akan merampungkan kesepakatan dengan Lille sebagai langkah berikutnya, yang sudah maju, karena preferensi Bouaddi adalah bergabung dengan City SEKARANG — bukan pada 2027."
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Nilai Bouaddi yang terus naik
Kemunculan Bouaddi menjadi sorotan dalam setahun terakhir bisa dibilang sangat pesat. Pada musim 2025-26, remaja itu memantapkan dirinya sebagai pemain reguler di susunan starter Lille, dengan total 35 kali menjadi starter dan lima kali tampil sebagai pemain pengganti di Ligue 1 dan Liga Europa. Kemampuannya mengatur permainan dari lini dalam serta kematangan fisiknya membuatnya dibandingkan dengan beberapa gelandang terbaik di dunia.
Selain itu, penampilannya di panggung internasional semakin menambah nilainya, setelah ia sudah mencatatkan lima kali menjadi starter untuk Maroko di Piala Dunia pada usia yang masih 18 tahun.
Rekonstruksi lini tengah Maresca
Perekrutan Bouaddi akan menjadi komitmen finansial besar lainnya dari Manchester City, yang berpotensi membuat total belanja mereka pada musim panas ini mencapai £200 juta. Ini menyusul akuisisi besar senilai £116 juta atas Elliott Anderson dari Nottingham Forest pada awal bursa transfer ini.
Negosiasi antara kedua klub meningkat signifikan dalam sepekan terakhir. Meski Lille pada awalnya bertahan pada biaya transfer di kisaran €100 juta (£86 juta) untuk aset berharganya, laporan menyebutkan bahwa City berhasil menurunkan angka tersebut. Diyakini bahwa paket senilai antara €70 juta dan €80 juta bisa cukup untuk merampungkan transfer itu.
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Kehidupan setelah Rodri dimulai
Perburuan Bouaddi terjadi di tengah masa transisi besar bagi klub Manchester tersebut, terutama di lini tengah. Menyusul kepergian Rodri ke Barcelona, yang diperkirakan akan dikonfirmasi secara resmi akhir pekan ini, Maresca telah mengidentifikasi pemain internasional Maroko itu sebagai komponen kunci dalam skuad barunya. Menggantikan Rodri barangkali menjadi tantangan terberat yang dihadapi Maresca sejak tiba di klub. Dengan persyaratan pribadi kini telah disepakati, rintangan terakhir yang tersisa adalah kesepakatan resmi antara City dan Lille mengenai struktur pembayaran dan klausul tambahan. Mengingat preferensi sang pemain untuk segera bergabung dengan klub, ada optimisme dari semua pihak bahwa transfer tersebut akan rampung dalam beberapa hari ke depan.
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