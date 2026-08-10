Manchester City telah membuat terobosan signifikan dalam upaya mereka merekrut Bouaddi, dengan sang pemain kini telah menyepakati persyaratan pribadi untuk pindah ke Stadion Etihad. Pemain 18 tahun itu menjadi prioritas bagi Manchester City setelah serangkaian penampilan menonjol untuk klub dan negaranya. Kesepakatan ini diyakini sudah memasuki tahap akhir saat City berusaha menuntaskan urusan mereka sebelum musim Premier League dimulai dalam waktu kurang dari dua pekan.

Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, sang pemain sangat ingin pindah ke Inggris secepat mungkin. Romano menyatakan melalui X: “Ayyoub Bouaddi dan pihaknya kini telah mencapai kesepakatan soal persyaratan pribadi dengan Manchester City. #MCFC diperkirakan akan merampungkan kesepakatan dengan Lille sebagai langkah berikutnya, yang sudah maju, karena preferensi Bouaddi adalah bergabung dengan City SEKARANG — bukan pada 2027."