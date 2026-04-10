Manchester City semakin dekat untuk merekrut kapten Sporting CP, Morten Hjulmand, sementara Hugo Viana mengincar reuni dengan bintang lini tengah tersebut

City semakin gencar menunjukkan ketertarikannya pada Hjulmand menjelang jendela transfer mendatang. Menurut A Bola, The Cityzens telah melakukan kontak informal dengan klub Portugal tersebut dalam upaya mereka untuk mengungguli persaingan dari Juventus dan Manchester United.

City sangat ingin mendapatkan gelandang asal Denmark tersebut begitu musim ini berakhir. Salah satu faktor kunci di balik momentum yang semakin meningkat ini adalah direktur olahraga Viana, yang mengenal sang pemain dengan baik sejak masih di Sporting. Viana adalah orang yang bertanggung jawab membawa Hjulmand ke Lisbon dari Lecce dengan biaya €19,5 juta pada tahun 2023. Keakrabannya dengan sang pemain, ditambah dengan hubungan yang erat antara kedua klub, telah menempatkan City pada posisi yang kuat untuk menyelesaikan kesepakatan ini.