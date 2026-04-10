Manchester City semakin dekat untuk merekrut kapten Sporting CP, Morten Hjulmand, sementara Hugo Viana mengincar reuni dengan bintang lini tengah tersebut
Klub tersebut semakin gencar memburu kapten Sporting
City semakin gencar menunjukkan ketertarikannya pada Hjulmand menjelang jendela transfer mendatang. Menurut A Bola, The Cityzens telah melakukan kontak informal dengan klub Portugal tersebut dalam upaya mereka untuk mengungguli persaingan dari Juventus dan Manchester United.
City sangat ingin mendapatkan gelandang asal Denmark tersebut begitu musim ini berakhir. Salah satu faktor kunci di balik momentum yang semakin meningkat ini adalah direktur olahraga Viana, yang mengenal sang pemain dengan baik sejak masih di Sporting. Viana adalah orang yang bertanggung jawab membawa Hjulmand ke Lisbon dari Lecce dengan biaya €19,5 juta pada tahun 2023. Keakrabannya dengan sang pemain, ditambah dengan hubungan yang erat antara kedua klub, telah menempatkan City pada posisi yang kuat untuk menyelesaikan kesepakatan ini.
Sporting bersedia membahas pengurangan biaya transfer
Meskipun negosiasi resmi belum dimulai, City sudah mengetahui ekspektasi Sporting terkait kemungkinan transfer tersebut. Klub asal Portugal itu bersedia membahas kesepakatan di bawah nilai klausul pelepasan pemain sebesar €80 juta. Presiden Sporting, Frederico Varandas, dan jajaran petinggi klub dilaporkan bersedia menerima biaya transfer sekitar €40 juta hingga €50 juta.
Pemain internasional Denmark ini telah menjadi sosok sentral selama tiga musimnya di Lisbon, membantu klub mempertahankan kesuksesan di kancah domestik sekaligus memantapkan dirinya sebagai salah satu gelandang paling andal di liga.
Profil ideal untuk rencana lini tengah Guardiola
Menurut laporan yang sama, minat City terhadap Hjulmand muncul seiring dengan evaluasi klub terhadap struktur jangka panjang lini tengah mereka, terutama di tengah ketidakpastian seputar masa depan Rodri. Pemain internasional Denmark ini sesuai dengan profil teknis dan fisik yang biasanya diminta Pep Guardiola dari gelandang bertahan.
Pencari bakat City telah mengamati pemain berusia 26 tahun ini dengan cermat sepanjang musim ini, terkesan dengan kecerdasan taktis, disiplin pertahanan, dan kemampuannya mengontrol tempo dari posisi yang dalam. Hjulmand telah menjadi pilar sistem taktis Sporting dan menjadi kapten tim selama periode di mana klub tersebut meraih gelar liga berturut-turut. Kepemimpinan dan ketenangannya saat menguasai bola menjadikannya kandidat kuat untuk menjadi jangkar lini tengah City di masa depan.
Sporting menyusun rencana darurat
Sporting sudah bersiap menghadapi kemungkinan kehilangan kapten mereka pada musim 2026-27. Departemen pemandu bakat klub telah mulai mengidentifikasi calon pengganti yang memiliki postur tubuh, kedewasaan, dan nilai jual kembali jangka panjang yang setara dengan Hjulmand. Biaya transfer yang diterima dari penjualan gelandang asal Denmark ini diperkirakan akan diinvestasikan kembali untuk memperkuat skuad, terutama di lini tengah.
Dengan mendekatnya jendela transfer, pembicaraan kemungkinan akan semakin intensif dalam beberapa minggu ke depan. Untuk saat ini, City tetap menjadi kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangan Hjulmand saat mereka merencanakan musim depan.