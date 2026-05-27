Manchester City sedang menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan kembali Pedro Porro dari Tottenham Hotspur
Klub tersebut mengincar bek Spurs
Menurut AS, City telah memulai pembicaraan terkait transfer Porro pada bursa musim panas. Klub tersebut sedang bersiap menghadapi transisi besar-besaran, dengan rencana menunjuk Maresca setelah mengakhiri era luar biasa selama 10 tahun di bawah asuhan Guardiola.
Meskipun City gagal meraih gelar Premier League dalam dua musim terakhir, mereka berhasil meraih gelar ganda domestik sebelum musim berakhir, dengan memenangkan Piala FA dan Piala Carabao. Sebaliknya, Spurs mengalami musim yang kacau, namun secara ajaib terhindar dari degradasi pada hari terakhir di bawah asuhan Roberto De Zerbi.
Porro bersinar di musim yang penuh gejolak
Porro menjadi salah satu titik terang langka bagi klub asal London Utara itu di tengah masa-masa yang penuh gejolak. Musim ini, ia telah mencatatkan 3.923 menit bermain dalam 47 pertandingan, dengan menyumbang dua gol dan enam assist di ajang Liga Premier, Liga Champions, serta kompetisi piala domestik.
Penampilannya yang menonjol termasuk satu gol dan satu assist saat imbang 4-2 di Liga Champions melawan Atletico Madrid. Meskipun Tottenham memiliki kontrak dengan sang bek hingga akhir Juni 2028, mereka menghadapi tugas berat untuk meyakinkannya agar tetap bertahan. De Zerbi memandangnya sebagai bagian penting dari proyek pembangunannya ke depan.
Viana memimpin pengejaran
Klub raksasa Manchester itu sudah tidak asing lagi dengan Porro, mengingat mereka pernah memiliki sang pemain sebelum menjualnya ke Sporting CP. Bek kanan ini berhasil membangun reputasi yang cemerlang di Portugal. Kesuksesan ini terus dipantau oleh Hugo Viana, direktur olahraga City saat ini, yang sangat mengenal sang pemain sejak mereka bekerja sama di Lisbon.
Dengan masalah yang terus berlanjut di sayap kanan, klub bergerak cepat untuk menempatkan diri mereka dalam posisi yang menguntungkan. Namun, Spurs telah menetapkan harga awal yang tegas untuk aset berharga mereka. Setiap peminat potensial harus membayar £50 juta sebagai uang muka untuk memboyongnya dari London musim panas ini.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Seiring dibukanya jendela transfer, City kemungkinan akan memperkuat upaya mereka untuk mendatangkan Porro guna menyelesaikan kesepakatan sebelum Piala Dunia dimulai. Tottenham kini harus memutuskan apakah akan memanfaatkan penawaran senilai £50 juta tersebut atau memaksa bintang andalan mereka untuk menepati kontrak jangka panjangnya. Beberapa pekan ke depan akan menjadi krusial saat Maresca memulai perombakan skuadnya di Manchester, sementara Spurs berusaha keras untuk mempertahankan pemain andalan mereka.