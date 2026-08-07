Manchester City mempercepat pekerjaan untuk merombak lini tengahnya. Dengan kepergian Rodri yang kini kian mungkin terjadi, klub Inggris itu sudah bergerak untuk mengidentifikasi profil-profil yang akan meneruskan warisan pemenang Ballon d'Or asal Spanyol itu, yang diperkirakan akan semakin dekat dengan Barcelona setelah semusim sebagai protagonis utama yang ditutup dengan pengakuan sebagai pemain terbaik di Piala Dunia terakhir.





Manajemen City tidak ingin kedapatan tidak siap dan sudah memulai strategi yang jelas untuk memperkuat lini tengah. Setelah meresmikan kedatangan Elliot Anderson, Manchester City membidik untuk menambah setidaknya dua gelandang top lainnya demi menjaga kualitas skuad tetap utuh dan memberi Enzo Maresca opsi taktik baru.