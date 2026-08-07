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enzo-fernandez(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Manchester City, revolusi di lini tengah: incar Enzo Fernandez, Bouaddi juga muncul dalam radar

Manchester City
Transfers
E. Fernandez
A. Bouaddi

Manchester City, dengan Maresca di bangku cadangan menggantikan Guardiola, ingin merombak lini tengah mereka

Manchester City mempercepat pekerjaan untuk merombak lini tengahnya. Dengan kepergian Rodri yang kini kian mungkin terjadi, klub Inggris itu sudah bergerak untuk mengidentifikasi profil-profil yang akan meneruskan warisan pemenang Ballon d'Or asal Spanyol itu, yang diperkirakan akan semakin dekat dengan Barcelona setelah semusim sebagai protagonis utama yang ditutup dengan pengakuan sebagai pemain terbaik di Piala Dunia terakhir.


Manajemen City tidak ingin kedapatan tidak siap dan sudah memulai strategi yang jelas untuk memperkuat lini tengah. Setelah meresmikan kedatangan Elliot Anderson, Manchester City membidik untuk menambah setidaknya dua gelandang top lainnya demi menjaga kualitas skuad tetap utuh dan memberi Enzo Maresca opsi taktik baru.

  • ENZO TARGET UTAMA

    Target utama tetap Enzo Fernandez. Seperti diungkapkan oleh Gianluca Di Marzio, klub Inggris itu siap mengajukan upaya konkret untuk gelandang Argentina tersebut, yang dianggap sebagai prioritas mutlak baik oleh klub maupun oleh Maresca sendiri. Namun, negosiasi ini diperkirakan akan sangat rumit: nilai sang pemain sangat tinggi dan meyakinkan klubnya untuk melepasnya akan membutuhkan investasi besar. Meski ada kesulitan, City berniat menjajaki situasi dalam beberapa pekan ke depan untuk memahami apakah ada ruang untuk mencapai kesepakatan.

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  • Secara paralel, kandidatur Ayyoub Bouaddi juga semakin menguat, salah satu kejutan di Piala Dunia terakhir yang dijalani dengan seragam Maroko. Gelandang muda itu menarik perhatian banyak klub top Eropa berkat penampilannya, tetapi Manchester City bergerak dengan cepat. Kontak awal antara kedua pihak sudah dimulai dan target manajemen klub Inggris itu adalah mencapai kesepakatan sebelum persaingan semakin memanas.


    Beberapa pekan ke depan akan menjadi penentu bagi masa depan lini tengah Manchester City. Dengan Rodri yang semakin dekat untuk hengkang, Manchester City ingin segera menuntaskan setidaknya satu dari target besar yang sudah diidentifikasi, melanjutkan kampanye penguatan skuad yang telah dimulai dengan kedatangan Anderson dan siap memasuki fase yang lebih serius.

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