Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Jumat, City dengan tegas membantah melakukan pelanggaran apa pun. Klub itu menyatakan keyakinan penuh untuk membersihkan nama mereka, dengan berargumen bahwa putusan awal tersebut pada dasarnya cacat.

"Manchester City Football Club dapat mengonfirmasi bahwa pada pukul 19.00 pada Kamis, 1 Oktober 2026, klub telah mengajukan banding komprehensifnya terhadap opini Komisi Premier League, terkait masalah disipliner Premier League," demikian pernyataan klub. "Posisi tegas klub adalah bahwa, atas berbagai dasar, opini tersebut mengandung kesalahan material yang jelas, dalam hukum, prinsip, dan fakta, serta tidak dapat dijadikan landasan yang aman."

Pernyataan itu berlanjut: "Klub tidak bersalah atas tuduhan yang dibuat oleh Premier League dan ada kumpulan bukti komprehensif yang tak terbantahkan yang mendukung seluruh posisinya, terkait kasus ini. Kami akan terus menghormati proses hukum yang semestinya dan kami memang dibatasi dalam apa yang bisa kami sampaikan lebih lanjut sampai seluruh proses selesai."



