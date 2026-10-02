Getty Images Sport
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Manchester City resmi ajukan banding atas vonis bersalah Premier League saat klub mempertahankan bukti tak terbantahkan atas ketidakbersalahan mereka
City secara resmi menggugat putusan bersalah
Manchester City memenuhi tenggat waktu pada Jumat mereka, dengan secara resmi menyerahkan dokumen pada Kamis pukul 19.00 BST. Ini menyusul temuan komisi independen yang menyatakan klub tersebut bersalah atas pelanggaran finansial serius setelah penyelidikan yang berlangsung lama.
Di antara musim 2009-10 dan 2017-18, City diputuskan telah menggelembungkan pendapatan mereka secara artifisial hingga lebih dari £830 juta. Otoritas menyimpulkan bahwa klub tersebut menggunakan skema pendanaan terselubung dan kontrak 'palsu' dengan mitra komersial untuk mengakali regulasi pengeluaran yang ketat.
- Getty Images
Klub mengklaim memiliki bukti yang tak terbantahkan dalam tanggapan resmi
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Jumat, City dengan tegas membantah melakukan pelanggaran apa pun. Klub itu menyatakan keyakinan penuh untuk membersihkan nama mereka, dengan berargumen bahwa putusan awal tersebut pada dasarnya cacat.
"Manchester City Football Club dapat mengonfirmasi bahwa pada pukul 19.00 pada Kamis, 1 Oktober 2026, klub telah mengajukan banding komprehensifnya terhadap opini Komisi Premier League, terkait masalah disipliner Premier League," demikian pernyataan klub. "Posisi tegas klub adalah bahwa, atas berbagai dasar, opini tersebut mengandung kesalahan material yang jelas, dalam hukum, prinsip, dan fakta, serta tidak dapat dijadikan landasan yang aman."
Pernyataan itu berlanjut: "Klub tidak bersalah atas tuduhan yang dibuat oleh Premier League dan ada kumpulan bukti komprehensif yang tak terbantahkan yang mendukung seluruh posisinya, terkait kasus ini. Kami akan terus menghormati proses hukum yang semestinya dan kami memang dibatasi dalam apa yang bisa kami sampaikan lebih lanjut sampai seluruh proses selesai."
Taruhan besar dalam pertarungan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya
Tim kuasa hukum City diperkirakan akan berargumen bahwa sponsor-sponsor kunci secara sah didanai oleh pemerintah Abu Dhabi, bukan oleh grup kepemilikan langsung klub. Hasil banding ini akan membawa implikasi besar terhadap lanskap masa depan sepak bola Inggris.
Berdasarkan regulasi saat ini, panel yudisial yang baru dibentuk hanya akan meninjau putusan awal. Mereka tidak akan menggelar sidang ulang penuh atas kasus asli, yang berarti City harus membuktikan adanya kesalahan mendasar dalam putusan awal komisi untuk berhasil membatalkan sanksi tersebut.
- Getty Images Sport
Jadwal ketat untuk penyelesaian akhir
Penyelesaian cepat diwajibkan oleh kerangka badan pengatur, menurut The Athletic. Sidang banding harus digelar dalam waktu 12 minggu sejak pengajuan resmi.
Setelah proses tersebut selesai, panel wajib menyampaikan putusan final dalam waktu 30 hari. Hingga saat itu, skuad Enzo Maresca harus tetap menjaga fokus pada laga domestik dan Eropa sementara pertarungan ruang rapat yang belum pernah terjadi sebelumnya berlangsung di latar belakang.
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