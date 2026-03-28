Manchester City merencanakan transfer besar-besaran senilai £190 juta untuk Sandro Tonali dan Elliot Anderson, seiring upaya Pep Guardiola untuk memperkuat lini tengah

Tindakan-tindakan ini dilakukan karena masa depan para pemain kunci yang masih belum pasti. Memang, Rodri dianggap sebagai incaran Real Madrid, sementara Silva juga diperkirakan akan hengkang. Memang, pembicaraan mengenai kontrak baru di City telah ditunda, dengan kedua belah pihak mengevaluasi situasi dan semakin terbuka terhadap kemungkinan kepergian. Untuk itu, Rodri sendiri menegaskan minggu ini bahwa pindah ke Bernabeu akan menarik baginya, dengan kesetiaannya di masa lalu kepada Atletico Madrid tidak menjadi masalah baginya.

Ketika ditanya tentang kemungkinan bergabung dengan juara Eropa 15 kali itu, Rodri mengatakan, seperti dilansir Onda Cero: "Saya masih memiliki sisa kontrak satu tahun, akan ada saatnya kami harus duduk dan membicarakannya." Ketika ditanya secara spesifik mengenai minat dari Real Madrid, ia menambahkan: "Anda tidak bisa menolak klub-klub terbaik di dunia."