Manchester City merencanakan transfer besar-besaran senilai £190 juta untuk Sandro Tonali dan Elliot Anderson, seiring upaya Pep Guardiola untuk memperkuat lini tengah
Manchester City mengincar dua bintang Liga Premier
Direktur olahraga Man City, Hugo Viana, memimpin transformasi besar-besaran di lini tengah klub. Dengan beberapa pemain yang diperkirakan akan hengkang musim panas ini, City telah mengidentifikasi Tonali dari Newcastle dan bintang Nottingham Forest, Anderson, sebagai kandidat ideal untuk memperbarui skuad, menurut TEAMtalk. Total biaya untuk kedua pemain tersebut diperkirakan mencapai £190 juta. Meskipun Anderson telah lama menjadi incaran dengan nilai transfer £90 juta, minat terhadap Tonali semakin meningkat. Pemain internasional Italia ini dinilai seharga £100 juta, harga yang secara efektif menghalangi kembalinya dia ke Serie A dan membuka peluang bagi City untuk bergerak cepat.
Pintu keluar tampaknya sudah menanti Rodri dan Bernardo Silva
Tindakan-tindakan ini dilakukan karena masa depan para pemain kunci yang masih belum pasti. Memang, Rodri dianggap sebagai incaran Real Madrid, sementara Silva juga diperkirakan akan hengkang. Memang, pembicaraan mengenai kontrak baru di City telah ditunda, dengan kedua belah pihak mengevaluasi situasi dan semakin terbuka terhadap kemungkinan kepergian. Untuk itu, Rodri sendiri menegaskan minggu ini bahwa pindah ke Bernabeu akan menarik baginya, dengan kesetiaannya di masa lalu kepada Atletico Madrid tidak menjadi masalah baginya.
Ketika ditanya tentang kemungkinan bergabung dengan juara Eropa 15 kali itu, Rodri mengatakan, seperti dilansir Onda Cero: "Saya masih memiliki sisa kontrak satu tahun, akan ada saatnya kami harus duduk dan membicarakannya." Ketika ditanya secara spesifik mengenai minat dari Real Madrid, ia menambahkan: "Anda tidak bisa menolak klub-klub terbaik di dunia."
Strategi pertukaran pemain untuk Tonali
Peluang City untuk mengamankan kesepakatan dengan Tonali semakin besar berkat laporan mengenai kesepakatan lisan yang akan memungkinkannya meninggalkan St. James’ Park setelah The Magpies gagal lolos ke Liga Champions. Selain minat mereka terhadap Tonali, City juga tetap tertarik pada rekan setimnya di Newcastle, Tino Livramento, sebagai bagian dari upaya perekrutan yang lebih luas.
Untuk memfasilitasi langkah ambisius ini, City siap menawarkan sejumlah pemain kepada Newcastle. Menurut laporan, pemain yang paling diminati The Magpies adalah kiper Inggris James Trafford, bek sayap Rico Lewis dan Issa Kabore, serta bek tengah Juma Bah. Dengan City yang merencanakan perubahan signifikan dan Newcastle yang berada di bawah tekanan terkait situasi Tonali, kemungkinan terjadinya kesepakatan pertukaran pemain sangat besar.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Sebelum bergerak agresif di bursa transfer musim panas, tim asuhan Guardiola akan berjuang keras untuk merebut gelar juara musim ini. Saat ini mereka berada di peringkat kedua Liga Premier, tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Arsenal. City selanjutnya akan menghadapi Liverpool di perempat final Piala FA, sebelum bertanding melawan Chelsea dan kemudian The Gunners di Liga Premier.