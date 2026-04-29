Manchester City merasa 'frustrasi' terhadap Liga Premier terkait penumpukan jadwal pertandingan pada dua pekan terakhir musim ini di tengah upaya meraih treble domestik
Harapan Treble terancam akibat masalah penjadwalan
Man City, juara Carabao Cup, kini memasuki fase krusial musim ini, namun upaya mereka untuk merebut gelar Premier League dan FA Cup terkendala oleh perselisihan terkait jadwal. City telah diberitahu bahwa mereka harus menjalani tiga pertandingan dalam waktu hanya tujuh hari selama dua pekan terakhir musim ini, sebuah tuntutan yang membuat para pejabat klub merasa frustrasi di balik layar, menurut ESPN.
Penumpukan jadwal pertandingan ini membuat City menjamu Crystal Palace pada 13 Mei sebelum bertolak ke Wembley untuk final Piala FA melawan Chelsea pada 16 Mei. Hanya tiga hari kemudian, mereka harus bertandang ke South Coast untuk menghadapi Bournemouth pada 19 Mei, dan akhirnya menutup musim mereka melawan Aston Villa pada 24 Mei. Meskipun Rodri telah mengeluarkan peringatan yang mengkhawatirkan tentang dampak fisik dari permainan modern, perhatian utama klub saat ini tetaplah kurangnya waktu pemulihan selama periode kritis ini.
Gagal dalam negosiasi dengan para petinggi liga
Sumber ESPN menyebutkan bahwa City berusaha mengusulkan beberapa tanggal alternatif kepada Liga Premier untuk menghindari penumpukan jadwal di akhir musim. Namun, negosiasi tersebut pada akhirnya gagal, sehingga klub harus menghadapi apa yang mereka anggap sebagai penumpukan jadwal yang sebenarnya bisa dihindari. Kekecewaan tersebut terutama tertuju pada alasan mengapa beberapa pertandingan tidak dijadwalkan ulang lebih awal di tahun ini ketika masih ada lebih banyak slot kosong dalam kalender.
Petinggi City percaya bahwa mereka seharusnya diizinkan untuk bermain melawan Crystal Palace pada pekan yang dimulai pada 20 April. Pada saat itu, mereka malah diperintahkan untuk menghadapi Burnley. Klub berpendapat bahwa karena Burnley tidak terlibat dalam kompetisi Eropa, pertandingan tersebut bisa saja dipindahkan ke tanggal yang lebih akhir, sehingga pertandingan melawan Palace dapat dimainkan lebih awal saat The Eagles sedang sibuk dengan komitmen Conference League mereka sendiri.
Standar ganda dalam penjadwalan ulang
Pihak manajemen Etihad dilaporkan kecewa karena Liga Premier membutuhkan waktu hampir tiga bulan untuk menetapkan jadwal pertandingan melawan Palace. City sudah mengetahui sejak 4 Februari, saat mereka memastikan tempat di final Carabao Cup, bahwa jadwal mereka akan memerlukan penyesuaian yang signifikan. Mereka merasa liga telah gagal menegakkan prinsipnya sendiri untuk menjadwal ulang pertandingan sesegera mungkin.
Hal ini dibandingkan dengan rival perebutan gelar, Arsenal, yang pertandingan ulang mereka melawan Wolves dimainkan pada 18 Februari. Hal ini terjadi meskipun minggu tersebut telah disisihkan untuk pertandingan sistem gugur di kompetisi Eropa. City merasa mereka diperlakukan berbeda, yang dapat berdampak besar pada perebutan gelar saat mereka berusaha mengejar ketertinggalan dari The Gunners di minggu-minggu terakhir musim ini.
Guardiola menghadapi ujian rotasi yang sesungguhnya
Dengan selisih tiga poin yang saat ini memisahkan mereka dari Arsenal—meski City masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit—City sadar bahwa mereka tak boleh melakukan kesalahan sedikit pun di Liga Premier. Tekanan semakin meningkat pada Guardiola untuk mengelola kebugaran skuadnya dengan sempurna, terutama karena final Piala FA berada di antara dua laga liga yang krusial. Pelatih asal Catalan itu sering mengeluhkan kesejahteraan para pemain, dan perkembangan terbaru ini hanya memperparah situasi.
Jadwal pertandingan City dimulai dengan lawatan ke Everton pada 4 Mei, dilanjutkan dengan pertandingan kandang melawan Brentford pada 9 Mei. Sejak saat itu, jadwal menjadi padat dengan perjalanan dan pertandingan-pertandingan yang penuh tekanan. Petinggi klub kini bersiap menghadapi dampak dari periode intensif ini, khawatir bahwa kurangnya istirahat bisa menjadi faktor penentu apakah mereka akan mengakhiri musim dengan segudang trofi atau tanpa hasil apa pun.