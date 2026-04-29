Manchester City merasa 'frustrasi' terhadap Liga Premier terkait penumpukan jadwal pertandingan pada dua pekan terakhir musim ini di tengah upaya meraih treble domestik

Man City, juara Carabao Cup, kini memasuki fase krusial musim ini, namun upaya mereka untuk merebut gelar Premier League dan FA Cup terkendala oleh perselisihan terkait jadwal. City telah diberitahu bahwa mereka harus menjalani tiga pertandingan dalam waktu hanya tujuh hari selama dua pekan terakhir musim ini, sebuah tuntutan yang membuat para pejabat klub merasa frustrasi di balik layar, menurut ESPN.

Penumpukan jadwal pertandingan ini membuat City menjamu Crystal Palace pada 13 Mei sebelum bertolak ke Wembley untuk final Piala FA melawan Chelsea pada 16 Mei. Hanya tiga hari kemudian, mereka harus bertandang ke South Coast untuk menghadapi Bournemouth pada 19 Mei, dan akhirnya menutup musim mereka melawan Aston Villa pada 24 Mei. Meskipun Rodri telah mengeluarkan peringatan yang mengkhawatirkan tentang dampak fisik dari permainan modern, perhatian utama klub saat ini tetaplah kurangnya waktu pemulihan selama periode kritis ini.