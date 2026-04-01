Manchester City menuntut kejelasan dari Pep Guardiola terkait masa depannya, sementara para target transfer musim panas menanti keputusan sang pelatih
Tekanan semakin meningkat agar segera diambil keputusan
Menurut talkSPORT, City telah secara resmi menanyakan kepada Guardiola apakah ia berencana untuk menyelesaikan kontraknya saat ini. Setelah memenangkan Carabao Cup, klub tersebut ingin mendapatkan kejelasan seiring mereka mulai menyusun rencana untuk musim panas. Para petinggi klub, termasuk direktur olahraga Hugo Viana, belum mengetahui apakah pelatih berusia 55 tahun itu akan bertahan atau hengkang pada akhir musim ini. Posisi awal klub adalah bahwa manajer mereka memiliki kontrak hingga musim panas 2027, namun tetap ada kemungkinan besar ia akan pergi. Klub berharap ia segera mengonfirmasi rencananya.
Para pemain yang menjadi incaran transfer sedang menanti kabar
Ketidakpastian seputar posisi manajer mulai memengaruhi strategi perekrutan di Etihad. Beberapa target bursa transfer musim panas, termasuk Elliot Anderson dari Nottingham Forest, dilaporkan mempertimbangkan masa depan sang manajer dalam proses pengambilan keputusan mereka. Meskipun City tetap menjadi tujuan yang menarik terlepas dari siapa yang memimpin, kehadiran pelatih ikonik mereka merupakan daya tarik yang signifikan bagi para talenta elit Eropa. Tidak ada indikasi bahwa para pemain akan menolak tawaran klub jika ia pergi, namun ketidakpastian mengenai masa depannya sudah memengaruhi perencanaan. Klub menegaskan bahwa mereka tetap tenang dan telah menyiapkan rencana cadangan.
Mencari calon penerus
Manajer tersebut telah meraih 19 trofi di Manchester, termasuk enam gelar Liga Premier, dan pihak klub lebih memilih agar ia menyelesaikan masa kontraknya. Namun, klub harus bersiap menghadapi skenario terburuk. Enzo Maresca menjadi kandidat terkuat untuk menggantikannya. Roberto De Zerbi, Vincent Kompany, dan Xabi Alonso juga dikaitkan dengan posisi tersebut, meskipun yang pertama baru saja mengambil alih jabatan manajer Tottenham. Meskipun nama-nama terus berganti, klub menegaskan bahwa belum ada langkah resmi yang diambil, dengan harapan pelatih mereka tetap bertahan hingga musim panas 2027.
Apa langkah selanjutnya bagi Man City?
City menghadapi akhir musim yang berat di bawah asuhan Guardiola. Setelah berhasil menjuarai Carabao Cup, klub ini kini tertinggal sembilan poin dari Arsenal dalam perebutan gelar Liga Premier. Tim asuhannya kini harus fokus pada laga perempat final Piala FA melawan Liverpool pada 4 April.