Manchester City menuntut kejelasan dari Pep Guardiola terkait masa depannya, sementara para target transfer musim panas menanti keputusan sang pelatih

Menurut talkSPORT, City telah secara resmi menanyakan kepada Guardiola apakah ia berencana untuk menyelesaikan kontraknya saat ini. Setelah memenangkan Carabao Cup, klub tersebut ingin mendapatkan kejelasan seiring mereka mulai menyusun rencana untuk musim panas. Para petinggi klub, termasuk direktur olahraga Hugo Viana, belum mengetahui apakah pelatih berusia 55 tahun itu akan bertahan atau hengkang pada akhir musim ini. Posisi awal klub adalah bahwa manajer mereka memiliki kontrak hingga musim panas 2027, namun tetap ada kemungkinan besar ia akan pergi. Klub berharap ia segera mengonfirmasi rencananya.