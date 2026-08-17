Upaya Manchester City untuk memburu gelandang Chelsea Fernandez memasuki babak baru seiring mereka terus memantau pemain internasional Argentina itu. Chelsea telah menetapkan tenggat tegas pada pukul 17.00 Jumat lalu bagi klub mana pun yang ingin menebus valuasi pemain tersebut yang sebelumnya telah dibahas.

Meski sudah lama mengagumi pemain berusia 25 tahun itu, City memilih untuk tidak mengajukan tawaran tertulis resmi sebelum batas waktu tersebut, sehingga kekuatan negosiasi kembali berpihak kepada Chelsea saat bursa transfer memasuki dua pekan terakhirnya.

Meski peluang awal untuk mengamankan Fernandez dengan syarat yang sebelumnya dibahas telah kedaluwarsa, Man City tetap mencermati situasinya di Stamford Bridge, menurut Sky Sports.

Pemain Argentina itu kini tak lagi bisa pergi dengan biaya £120 juta yang kabarnya disepakati dengan perwakilannya pada Mei, yang berarti City sekarang bisa menghadapi harga permintaan yang lebih tinggi jika mereka memutuskan untuk meningkatkan perburuan mereka sebelum tenggat 1 September.