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Manchester City menolak menyerah dalam perburuan bintang Chelsea Enzo Fernandez meski melewatkan tenggat waktu transfer penting tanpa mengajukan tawaran
City melewatkan tenggat krusial Chelsea
Upaya Manchester City untuk memburu gelandang Chelsea Fernandez memasuki babak baru seiring mereka terus memantau pemain internasional Argentina itu. Chelsea telah menetapkan tenggat tegas pada pukul 17.00 Jumat lalu bagi klub mana pun yang ingin menebus valuasi pemain tersebut yang sebelumnya telah dibahas.
Meski sudah lama mengagumi pemain berusia 25 tahun itu, City memilih untuk tidak mengajukan tawaran tertulis resmi sebelum batas waktu tersebut, sehingga kekuatan negosiasi kembali berpihak kepada Chelsea saat bursa transfer memasuki dua pekan terakhirnya.
Meski peluang awal untuk mengamankan Fernandez dengan syarat yang sebelumnya dibahas telah kedaluwarsa, Man City tetap mencermati situasinya di Stamford Bridge, menurut Sky Sports.
Pemain Argentina itu kini tak lagi bisa pergi dengan biaya £120 juta yang kabarnya disepakati dengan perwakilannya pada Mei, yang berarti City sekarang bisa menghadapi harga permintaan yang lebih tinggi jika mereka memutuskan untuk meningkatkan perburuan mereka sebelum tenggat 1 September.
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Sambutan di Stamford Bridge menambah ketidakpastian
Atmosfer di sekitar Fernandez menjadi semakin rumit setelah penampilan terbarunya dalam laga uji coba pramusim. Dalam kemenangan Chelsea 3-1 atas Real Sociedad pada Sabtu, gelandang itu masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, tetapi disambut cemoohan yang terdengar jelas dari sebagian pendukung tuan rumah.
Terlepas dari reaksi penonton, manajer baru Chelsea Xabi Alonso diyakini merupakan pengagum berat kemampuan teknis dan fleksibilitas taktis sang pemain. Klub itu dikabarkan berencana mempertahankan pemenang Piala Dunia tersebut kecuali ada tawaran yang benar-benar fantastis yang memungkinkan mereka berinvestasi besar lagi ke dalam skuad.
Kepergian Rodri membuat lini tengah Manchester City terekspos
Ketertarikan berkelanjutan Manchester City terhadap Fernandez didorong oleh kekosongan signifikan di lini tengah mereka sendiri. Klub itu sedang mempersiapkan diri untuk menjalani masa tanpa beberapa figur kunci, terutama Rodri. Pemain internasional Spanyol itu, juara Premier League empat kali dan mantan pemenang Ballon d'Or, dijadwalkan menjalani tes medis di Barcelona jelang kepindahan senilai £65,4 juta.
Tawaran ketiga raksasa Catalan itu dinilai terlalu bagus untuk ditolak bagi seorang pemain yang hanya memiliki sisa kontrak satu tahun di Stadion Etihad. Kepergian ini menjadi kerugian besar bagi Maresca, yang menilai sang pemain Spanyol sebagai jantung dari sistem taktiknya.
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City membidik Bouaddi di tengah perombakan lini tengah
Perombakan tidak berhenti pada Rodri, karena Tijjani Reijnders juga akan meninggalkan sepak bola Eropa. Gelandang itu semakin dekat untuk pindah ke klub Arab Saudi Al Qadsiah dalam kesepakatan senilai sekitar £51 juta.
Dengan sejumlah pemain pergi, City juga tengah aktif bernegosiasi dengan Lille untuk pemain internasional Maroko Ayyoub Bouaddi. Lille diyakini bertahan pada angka biaya transfer di kisaran £85 juta, dan pelatih kepala mereka Davide Ancelotti telah mengonfirmasi bahwa pembicaraan antara kedua klub terus berkembang.
Namun, upaya mengejar Bouaddi belum meredam keinginan City untuk berpotensi mendatangkan nama besar seperti Fernandez, menurut Ben Jacobs.
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