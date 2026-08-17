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Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Manchester City menolak menyerah dalam perburuan bintang Chelsea Enzo Fernandez meski melewatkan tenggat waktu transfer penting tanpa mengajukan tawaran

Manchester City
E. Fernandez
Transfers
A. Bouaddi
E. Maresca
Chelsea
Premier League

Manchester City menolak meredakan minat mereka terhadap gelandang Chelsea Enzo Fernandez meski melewatkan tenggat untuk mengajukan tawaran, dengan Chelsea memasang harga £120 juta untuk pemain internasional Argentina itu. Chelsea telah memberi City waktu hingga pukul 17.00 Jumat lalu untuk mengajukan penawaran, tetapi tidak ada tawaran yang diajukan karena tim asuhan Enzo Maresca terus menjajaki tambahan kekuatan di lini tengah sebelum jendela transfer ditutup.

  • City melewatkan tenggat krusial Chelsea

    Upaya Manchester City untuk memburu gelandang Chelsea Fernandez memasuki babak baru seiring mereka terus memantau pemain internasional Argentina itu. Chelsea telah menetapkan tenggat tegas pada pukul 17.00 Jumat lalu bagi klub mana pun yang ingin menebus valuasi pemain tersebut yang sebelumnya telah dibahas.

    Meski sudah lama mengagumi pemain berusia 25 tahun itu, City memilih untuk tidak mengajukan tawaran tertulis resmi sebelum batas waktu tersebut, sehingga kekuatan negosiasi kembali berpihak kepada Chelsea saat bursa transfer memasuki dua pekan terakhirnya.

    Meski peluang awal untuk mengamankan Fernandez dengan syarat yang sebelumnya dibahas telah kedaluwarsa, Man City tetap mencermati situasinya di Stamford Bridge, menurut Sky Sports.

    Pemain Argentina itu kini tak lagi bisa pergi dengan biaya £120 juta yang kabarnya disepakati dengan perwakilannya pada Mei, yang berarti City sekarang bisa menghadapi harga permintaan yang lebih tinggi jika mereka memutuskan untuk meningkatkan perburuan mereka sebelum tenggat 1 September.

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  • Xabi AlonsoGetty Images

    Sambutan di Stamford Bridge menambah ketidakpastian

    Atmosfer di sekitar Fernandez menjadi semakin rumit setelah penampilan terbarunya dalam laga uji coba pramusim. Dalam kemenangan Chelsea 3-1 atas Real Sociedad pada Sabtu, gelandang itu masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, tetapi disambut cemoohan yang terdengar jelas dari sebagian pendukung tuan rumah.

    Terlepas dari reaksi penonton, manajer baru Chelsea Xabi Alonso diyakini merupakan pengagum berat kemampuan teknis dan fleksibilitas taktis sang pemain. Klub itu dikabarkan berencana mempertahankan pemenang Piala Dunia tersebut kecuali ada tawaran yang benar-benar fantastis yang memungkinkan mereka berinvestasi besar lagi ke dalam skuad.

  • Kepergian Rodri membuat lini tengah Manchester City terekspos

    Ketertarikan berkelanjutan Manchester City terhadap Fernandez didorong oleh kekosongan signifikan di lini tengah mereka sendiri. Klub itu sedang mempersiapkan diri untuk menjalani masa tanpa beberapa figur kunci, terutama Rodri. Pemain internasional Spanyol itu, juara Premier League empat kali dan mantan pemenang Ballon d'Or, dijadwalkan menjalani tes medis di Barcelona jelang kepindahan senilai £65,4 juta.

    Tawaran ketiga raksasa Catalan itu dinilai terlalu bagus untuk ditolak bagi seorang pemain yang hanya memiliki sisa kontrak satu tahun di Stadion Etihad. Kepergian ini menjadi kerugian besar bagi Maresca, yang menilai sang pemain Spanyol sebagai jantung dari sistem taktiknya.


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  • Ayyoub Bouaddi(C)Getty Images

    City membidik Bouaddi di tengah perombakan lini tengah

    Perombakan tidak berhenti pada Rodri, karena Tijjani Reijnders juga akan meninggalkan sepak bola Eropa. Gelandang itu semakin dekat untuk pindah ke klub Arab Saudi Al Qadsiah dalam kesepakatan senilai sekitar £51 juta.

    Dengan sejumlah pemain pergi, City juga tengah aktif bernegosiasi dengan Lille untuk pemain internasional Maroko Ayyoub Bouaddi. Lille diyakini bertahan pada angka biaya transfer di kisaran £85 juta, dan pelatih kepala mereka Davide Ancelotti telah mengonfirmasi bahwa pembicaraan antara kedua klub terus berkembang.

    Namun, upaya mengejar Bouaddi belum meredam keinginan City untuk berpotensi mendatangkan nama besar seperti Fernandez, menurut Ben Jacobs.

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