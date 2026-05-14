Manchester City menjuarai Piala FA U-18 setelah Reigan Heskey mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir pada laga final melawan Manchester United, yang disaksikan langsung oleh Pep Guardiola dan Michael Carrick

Dalam pertandingan yang sarat tekanan dan kualitas yang semakin tinggi, Reigan Heskey-lah yang mencuri perhatian dengan aksi gemilangnya pada menit ke-87. Pemain sayap muda itu menusuk ke dalam dari sisi kiri sebelum melepaskan tendangan keras yang indah melewati Cameron Byrne-Hughes untuk memastikan trofi bagi tim asuhan Oliver Reiss. Gol tersebut tercipta tepat saat pertandingan sepertinya akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, memastikan bahwa kubu biru Manchester-lah yang akan mengangkat trofi tersebut.

Kemenangan ini menandai tonggak penting bagi Akademi Manchester City, yang menandai kemenangan kelima mereka di Piala FA U-18 secara keseluruhan. Menyusul kesuksesan pada tahun 1986, 2008, 2020, dan 2024, kemenangan terbaru ini atas rival sekota mereka menjadi pengingat lain akan bakat-bakat elit yang dihasilkan oleh City Football Academy. Dengan Pep Guardiola dan Michael Carrick yang sama-sama menyaksikan dari tribun, masa depan derby Manchester tampaknya berada di tangan yang sangat aman.