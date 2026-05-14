Manchester City menjuarai Piala FA U-18 setelah Reigan Heskey mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir pada laga final melawan Manchester United, yang disaksikan langsung oleh Pep Guardiola dan Michael Carrick
Heskey menyempurnakan penampilannya
Dalam pertandingan yang sarat tekanan dan kualitas yang semakin tinggi, Reigan Heskey-lah yang mencuri perhatian dengan aksi gemilangnya pada menit ke-87. Pemain sayap muda itu menusuk ke dalam dari sisi kiri sebelum melepaskan tendangan keras yang indah melewati Cameron Byrne-Hughes untuk memastikan trofi bagi tim asuhan Oliver Reiss. Gol tersebut tercipta tepat saat pertandingan sepertinya akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, memastikan bahwa kubu biru Manchester-lah yang akan mengangkat trofi tersebut.
Kemenangan ini menandai tonggak penting bagi Akademi Manchester City, yang menandai kemenangan kelima mereka di Piala FA U-18 secara keseluruhan. Menyusul kesuksesan pada tahun 1986, 2008, 2020, dan 2024, kemenangan terbaru ini atas rival sekota mereka menjadi pengingat lain akan bakat-bakat elit yang dihasilkan oleh City Football Academy. Dengan Pep Guardiola dan Michael Carrick yang sama-sama menyaksikan dari tribun, masa depan derby Manchester tampaknya berada di tangan yang sangat aman.
Penampilan pembuka Samba yang memukau
Pertandingan final berlangsung sangat ketat sejak peluit pertama dibunyikan, namun City-lah yang akhirnya memecah kebuntuan dengan cara yang spektakuler pada menit ke-40. Floyd Samba mengambil tendangan bebas dari jarak 25 yard dan melepaskan tendangan melengkung yang sensasional yang melesat ke sudut kanan atas gawang. Gol yang dicetak pemain berusia 17 tahun itu mencerminkan dominasi yang telah dibangun City melalui peluang-peluang awal dari Dante Headley dan Teddie Lamb.
Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama karena United langsung membalas. Hanya 120 detik setelah gol pembuka Samba, tim tamu menyamakan kedudukan ketika Godwill Kukonki melompat paling tinggi untuk menyambut umpan silang Jim Thwaites. Sundulan akurat sang bek tengah itu memulihkan kedudukan dan memastikan kedua tim memasuki jeda babak pertama dengan skor imbang 1-1, yang menjadi awal dari babak kedua yang dramatis.
Peluang di kedua sisi
Intensitas pertandingan tak kunjung mereda setelah jeda, saat kedua tim terus berupaya mencetak gol penentu. Heskey terus menjadi ancaman di sayap dan nyaris mencetak gol pada menit ke-51 saat tendangannya membentur jaring samping gawang. Tak lama setelah menit ke-60, umpan silang berbahaya lainnya dari pemain sayap itu nyaris disambut Teddie Lamb, yang tendangannya melambung tipis di atas mistar gawang saat City meningkatkan tekanan.
United tetap menjadi ancaman dalam serangan balik, tetapi pertahanan City, yang dipimpin oleh kapten Kaden Braithwaite, tetap kokoh. Ryan McAidoo nyaris mencetak gol penentu pada menit ke-77 ketika tendangannya yang terdefleksi membentur tiang gawang dan tidak masuk. Rasanya seperti salah satu malam di mana bola sepertinya tidak akan masuk lagi, hingga Heskey tampil dengan keajaiban di menit-menit akhir dan memastikan kemenangan bagi City.
Kemenangan ganda sudah di depan mata
Perayaan ini tak akan berlangsung lama bagi Reiss dan para pemainnya, karena mereka kini akan mengalihkan fokus untuk meraih gelar ganda bersejarah. Setelah memastikan gelar juara Liga Premier U-18 Wilayah Utara, tim muda The Blues akan bertandang ke Stamford Bridge pada 22 Mei. Mereka akan menghadapi juara Wilayah Selatan dalam final nasional untuk menentukan juara umum Inggris di level U-18.
Manajer Manchester United yang akan datang, Michael Carrick, menyaksikan dari tribun bersama kapten Bruno Fernandes dan para pemain senior termasuk Mason Mount, Luke Shaw, dan Patrick Dorgu. Di pihak City, Guardiola hadir untuk melihat para pemain mudanya mengangkat trofi, didampingi oleh pemain senior andalan Phil Foden, Antoine Semenyo, dan Nathan Ake.