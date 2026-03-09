Manchester City menjamu Liverpool dalam babak perempat final Piala FA, sementara Chelsea berhadapan dengan tim papan bawah Liga 1, Port Vale

Undian perempat final Piala FA telah menghasilkan pertandingan yang sangat dinantikan, di mana City akan menjamu Liverpool dalam laga seru antara dua tim Premier League. Tim asuhan Pep Guardiola memastikan tempat mereka di delapan besar dengan kemenanganmeyakinkan 3-1 atas Newcastle United, menandai kemenangan keempat mereka atas tim asuhan Eddie Howe musim ini.

Liverpool mencapai tahap ini dengan membalas kekalahan di liga melawan Wolves, meraih kemenangan 3-1 di Molineux untuk mempersiapkan perjalanan yang dinanti-nantikan ke Etihad Stadium. Pertandingan pada bulan April ini akan menentukan empat tim terakhir yang akan bertanding di Wembley untuk babak semifinal.