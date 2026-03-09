Getty Images Sport
Manchester City menjamu Liverpool dalam babak perempat final Piala FA, sementara Chelsea berhadapan dengan tim papan bawah Liga 1, Port Vale
Para raksasa bertarung di Etihad
Undian perempat final Piala FA telah menghasilkan pertandingan yang sangat dinantikan, di mana City akan menjamu Liverpool dalam laga seru antara dua tim Premier League. Tim asuhan Pep Guardiola memastikan tempat mereka di delapan besar dengan kemenanganmeyakinkan 3-1 atas Newcastle United, menandai kemenangan keempat mereka atas tim asuhan Eddie Howe musim ini.
Liverpool mencapai tahap ini dengan membalas kekalahan di liga melawan Wolves, meraih kemenangan 3-1 di Molineux untuk mempersiapkan perjalanan yang dinanti-nantikan ke Etihad Stadium. Pertandingan pada bulan April ini akan menentukan empat tim terakhir yang akan bertanding di Wembley untuk babak semifinal.
Arsenal dan Leeds menghadapi ujian yang sulit.
Di bagian lain undian, pemimpin Liga Premier Arsenal mendapat undian tandang yang sulit melawan tim Championship Southampton. The Gunners menghindari kekalahan mengejutkan di putaran kelima dengan mengalahkan Mansfield Town 2-1, berkat gol dari Noni Madueke dan Eberechi Eze.
Kini mereka akan menghadapi tim Saints yang penuh percaya diri setelah berhasil mengalahkan Fulham 1-0 di Craven Cottage, berkat penalti Ross Stewart di menit akhir. Sementara itu, Leeds United dengan mudah mengalahkan Norwich City 3-0 dan akan menghadapi West Ham atau Brentford di kandang lawan.
Undian impian bagi Port Vale yang sedang kesulitan
Cerita tak terbantahkan di babak ini melihat tim papan bawah Liga 1, Port Vale, mendapat undian menarik melawan Chelsea. Saat ini berada di posisi terbawah divisi ketiga, Vale menciptakan kejutan di babak kelima dengan mengalahkan Sunderland 1-0.
Gol klinis Ben Waine pada menit ke-28 menjadi penentu kemenangan, meskipun itu adalah satu-satunya tembakan tepat sasaran mereka. Chelsea lolos ke perempat final setelah lolos dari ancaman serius melawan Wrexham yang bermain dengan 10 orang, akhirnya menang 4-2 setelah perpanjangan waktu. Undian ini dilakukan oleh mantan bintang Inggris Joe Hart dan Joe Cole.
Masalah manajemen di tengah keajaiban turnamen
Sementara para penggemar bermimpi meraih trofi, kepadatan jadwal pertandingan menjadi beban berat bagi beberapa klub. Manajer Vale, Jon Brady, memberikan penilaian yang cukup blak-blakan setelah kemenangan bersejarah mereka, mengatakan: "Jujur saja, ini sedikit menyebalkan!" Brady merujuk pada perjuangan mereka untuk menghindari degradasi.
Dia menjelaskan kesulitan tersebut, menambahkan: "Sebenarnya, yang terjadi adalah jadwal pertandingan kami semakin padat, dan seperti yang Anda lihat, kami kehilangan salah satu bek tengah terbaik kami, Cam Humphreys, dan kami tidak memiliki skuad yang cukup besar untuk menangani jumlah pertandingan saat ini." Meskipun demikian, mereka akan menantikan ujian di Stamford Bridge.
