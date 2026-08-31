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Cody Gakpo Liverpool 2025-26Getty
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Manchester City menjajaki opsi lain setelah Liverpool menolak tawaran £80 juta untuk Cody Gakpo

C. Gakpo
Liverpool
Premier League
Manchester City

Manchester City terpaksa mencari opsi lain pada tahap akhir bursa transfer setelah Liverpool mengambil sikap tegas terkait masa depan Cody Gakpo. Juara Premier League itu melancarkan langkah serius untuk mendatangkan pemain tim nasional Belanda tersebut, tetapi Liverpool tidak bersedia berpisah dengan penyerang serbabisa mereka tanpa ada pengganti yang terjamin lebih dulu.

  • Upaya City untuk merekrut Gakpo ditolak

    Manchester City kini resmi menjajaki alternatif lain di bursa transfer setelah Liverpool menolak pendekatan besar mereka untuk Gakpo, menurut Sky Sports.

    Klub asal Etihad itu telah mengidentifikasi pemain internasional Belanda tersebut sebagai target utama untuk memperkuat lini serang mereka, tetapi upaya mereka untuk membujuknya meninggalkan Anfield menemui hambatan besar.

    Sumber-sumber mengindikasikan bahwa City menghubungi klub Merseyside itu pada akhir pekan setelah menerima sinyal positif bahwa sang pemain mungkin terbuka untuk kepindahan besar di kawasan North West. Meski menunjukkan kekuatan finansial dari tim asuhan Enzo Maresca, Liverpool tetap teguh dengan valuasi dan kebutuhan skuad mereka.

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    Manchester City beralih ke alternatif setelah tawaran untuk Gakpo ditolak

    Tawaran tersebut, yang mencapai £80 juta termasuk bonus, secara resmi ditolak Liverpool pada Senin saat tenggat waktu transfer mendekat. Meski prospek menerima dana sebesar itu untuk pemain 27 tahun tersebut menggoda, para pengambil keputusan di Anfield memprioritaskan stabilitas skuad mereka ketimbang suntikan dana instan.

    Dipahami bahwa Manchester City sedang menjajaki alternatif setelah Liverpool menolak tawaran £80 juta mereka untuk Gakpo, menandakan bahwa sang juara kini mungkin akan beralih ke target lain untuk memastikan mereka memiliki kedalaman skuad yang cukup demi mempertahankan gelar.

  • Dilema pengganti Liverpool

    Alasan utama di balik penolakan Liverpool untuk menyetujui penjualan itu terletak pada ketidakmampuan mereka mendapatkan pengganti top dalam waktu sesingkat itu. Klub telah aktif menjajaki beberapa opsi di seluruh Eropa dan Premier League untuk memastikan lini depan tidak kekurangan pemain.

    Di antara nama-nama yang dipertimbangkan adalah bintang muda Brighton, Yankuba Minteh, dan winger Crystal Palace, Ismaïla Sarr. Namun, negosiasi untuk kedua pemain itu gagal mencapai titik terang, karena klub masing-masing tidak bersedia menjual pada akhir bursa transfer atau meminta biaya yang tidak siap dipenuhi Liverpool dalam situasi tersebut.

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  • Bradley Barcola Liverpoolsocial gfx

    Peran Gakpo yang terus berkembang di Anfield

    Ketidakpastian seputar masa depan Gakpo semakin meningkat setelah kedatangan Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain. Winger asal Prancis itu bergabung dengan Liverpool dalam kesepakatan besar senilai £106 juta plus potensi add-on yang bisa membuat total paketnya naik £17 juta lagi.

    Kedatangan Barcola menghadirkan persaingan ketat di sisi kiri, yang merupakan posisi favorit Gakpo, sehingga memunculkan spekulasi bahwa pemain asal Belanda itu bisa dianggap tak lagi dibutuhkan.

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