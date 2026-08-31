Manchester City kini resmi menjajaki alternatif lain di bursa transfer setelah Liverpool menolak pendekatan besar mereka untuk Gakpo, menurut Sky Sports.

Klub asal Etihad itu telah mengidentifikasi pemain internasional Belanda tersebut sebagai target utama untuk memperkuat lini serang mereka, tetapi upaya mereka untuk membujuknya meninggalkan Anfield menemui hambatan besar.

Sumber-sumber mengindikasikan bahwa City menghubungi klub Merseyside itu pada akhir pekan setelah menerima sinyal positif bahwa sang pemain mungkin terbuka untuk kepindahan besar di kawasan North West. Meski menunjukkan kekuatan finansial dari tim asuhan Enzo Maresca, Liverpool tetap teguh dengan valuasi dan kebutuhan skuad mereka.