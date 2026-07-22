Manchester City mengumumkan perpanjangan kontrak untuk Phil Foden, yang menantikan kesempatan untuk bekerja di bawah asuhan Enzo Maresca yang 'brilian'

"Mempercayakan masa depanku kepada City berarti segalanya bagiku," kata Foden kepada situsweb resmi klub. "Bermain untuk klub ini adalah satu-satunya hal yang selalu kuinginkan, dan selalu menjadi suatu kehormatan mengenakan seragam ini. Aku sangat menyadari betapa beruntungnya aku bisa menjadi bagian dari periode bersejarah dengan begitu banyak gelar yang diraih, namun kami selalu menatap ke masa depan dan berusaha meraih lebih banyak lagi.

"Saya hanya bisa berterima kasih kepada klub, staf, rekan setim, dan para penggemar yang terus menaruh kepercayaan pada saya. Saya berharap bisa membalas kepercayaan ini di tahun-tahun mendatang."

Penyerang ini sangat antusias dengan kembalinya Maresca ke bangku cadangan, di mana pelatih asal Italia itu mengambil alih kendali setelah masa jabatannya yang sukses bersama Chelsea dan Leicester City. Maresca sebelumnya menjabat sebagai asisten Pep Guardiola di City selama musim bersejarah 2022-23 saat meraih treble, periode di mana Foden merasa ia berkembang pesat.

“Saya tidak sabar untuk bekerja sama dengan Enzo lagi. Dia luar biasa selama musim treble itu – seseorang yang dihormati oleh semua pemain dan disukai untuk diajak bekerja sama,” tambahnya. “Kembalinya dia ke sini sungguh menggembirakan. Secara pribadi, saya tahu bahwa saya telah berkembang pesat berkat kerja sama dengan para pelatih dan skuad kelas dunia kami. Saya sangat menantikan fase berikutnya dalam karier saya di klub hebat ini.”