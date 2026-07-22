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Manchester City mengumumkan perpanjangan kontrak untuk Phil Foden, yang menantikan kesempatan untuk bekerja di bawah asuhan Enzo Maresca yang 'brilian'
Pahlawan lokal memperpanjang kontraknya hingga tahun 2030
Foden secara resmi telah menandatangani kontrak baru dengan Man City yang mengikatnya di klub tersebut hingga tahun 2030, dengan opsi perpanjangan satu tahun. Kontrak baru ini secara efektif mengakhiri spekulasi bahwa Galatasaray sedang merencanakan transfer sensasional untuk gelandang kreatif tersebut pada musim panas ini. Setelah menjalani musim dengan waktu bermain yang tidak konsisten dan tidak masuknya namanya dalam skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia—yang cukup mengecewakan—muncul spekulasi bahwa sang pemain mungkin akan mencari tantangan baru.
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Foden menargetkan lebih banyak trofi di bawah asuhan Maresca yang 'brilian'
"Mempercayakan masa depanku kepada City berarti segalanya bagiku," kata Foden kepada situsweb resmi klub. "Bermain untuk klub ini adalah satu-satunya hal yang selalu kuinginkan, dan selalu menjadi suatu kehormatan mengenakan seragam ini. Aku sangat menyadari betapa beruntungnya aku bisa menjadi bagian dari periode bersejarah dengan begitu banyak gelar yang diraih, namun kami selalu menatap ke masa depan dan berusaha meraih lebih banyak lagi.
"Saya hanya bisa berterima kasih kepada klub, staf, rekan setim, dan para penggemar yang terus menaruh kepercayaan pada saya. Saya berharap bisa membalas kepercayaan ini di tahun-tahun mendatang."
Penyerang ini sangat antusias dengan kembalinya Maresca ke bangku cadangan, di mana pelatih asal Italia itu mengambil alih kendali setelah masa jabatannya yang sukses bersama Chelsea dan Leicester City. Maresca sebelumnya menjabat sebagai asisten Pep Guardiola di City selama musim bersejarah 2022-23 saat meraih treble, periode di mana Foden merasa ia berkembang pesat.
“Saya tidak sabar untuk bekerja sama dengan Enzo lagi. Dia luar biasa selama musim treble itu – seseorang yang dihormati oleh semua pemain dan disukai untuk diajak bekerja sama,” tambahnya. “Kembalinya dia ke sini sungguh menggembirakan. Secara pribadi, saya tahu bahwa saya telah berkembang pesat berkat kerja sama dengan para pelatih dan skuad kelas dunia kami. Saya sangat menantikan fase berikutnya dalam karier saya di klub hebat ini.”
Viana memuji bakat unik City
Direktur Sepak Bola Hugo Viana memberikan penilaian yang sangat positif terhadap pemain berusia 26 tahun itu, sambil menekankan bahwa masa-masa terbaik sang pemain masih menanti di depan. "Semua orang di Manchester City sangat bangga pada Phil," kata Viana. "Dia mewakili segala hal baik dari akademi kami. Dia adalah talenta yang unik, dan kreativitasnya sungguh menyenangkan untuk disaksikan.
"Tak satu pun dari pencapaiannya ini akan mungkin terwujud tanpa fokus, dedikasi, dan kerendahan hati untuk bekerja keras di setiap saat serta menyerap semua pengetahuan yang tersedia baginya melalui para pelatih dan pemain kami.
"Mengingat Phil bergabung dengan City pada usia sembilan tahun, kesuksesannya yang berkelanjutan ini dirayakan di setiap sudut Klub kami, mulai dari staf Akademi yang membantu mengembangkan kemampuannya hingga para penggemar City yang selalu mendukungnya."
Viana juga mencatat bahwa meskipun Foden memiliki pengalaman yang luas di level tertinggi, masih ada ruang untuk pertumbuhan lebih lanjut di bawah staf manajemen baru. Ia menambahkan: "Di usia 26 tahun, perkembangannya masih terus berlanjut, dan kami menantikan untuk melihat seperti apa Phil sebagai pemain di tahun-tahun mendatang."
- Getty Images Sport
Perjalanan impian dari akademi
Saat merenungkan perjalanannya, Foden mengakui bahwa lamanya kariernya di Etihad bahkan telah melampaui ekspektasinya sendiri. Setelah bergabung dengan klub saat berusia sembilan tahun, ia telah bertransisi dari seorang ball boy menjadi Pemain Terbaik Tahun Ini versi PFA. Ketika ditanya apakah ia pernah membayangkan akan bertahan selama ini, Foden menjawab: "Tidak pernah sekalipun. Saya bisa bilang saya punya impian untuk masuk ke tim utama, tapi bertahan selama ini, itu benar-benar mimpi. Dan seperti yang saya katakan, saya hanya menikmati momen ini dan berusaha memanfaatkannya sebaik mungkin."
Tantangan Foden saat ini adalah menemukan kembali konsistensi yang membuatnya mendominasi Liga Premier pada musim 2023-24. Foden kesulitan mempertahankan konsistensi musim lalu, hanya tampil sebagai starter dalam dua pertandingan liga setelah hasil imbang melawan Nottingham Forest pada bulan Maret, dan ditarik keluar lebih awal dalam final Piala FA. Ia berharap dapat kembali ke performa terbaiknya di bawah bimbingan Maresca.
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