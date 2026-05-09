Manchester City mengincar transfer sensasional untuk Vinicius Jr seiring dengan semakin memanasnya situasi di Real Madrid
Pihak klub terus memantau situasi Vinicius seiring meningkatnya ketidakpastian terkait kontraknya
Man City dilaporkan sedang mempertimbangkan langkah ambisius untuk mendatangkan Vinicius seiring ketidakpastian yang terus menyelimuti masa depan pemain Brasil itu di Real Madrid, menurut TEAMtalk. Pemain berusia 25 tahun tersebut akan memasuki tahun terakhir kontraknya di Santiago Bernabeu, yang membuat klub Spanyol itu tertekan untuk menyelesaikan situasinya. Bagi presiden klub Florentino Perez, musim panas ini mungkin menjadi kesempatan terakhir untuk mendapatkan biaya transfer yang signifikan jika perpanjangan kontrak tidak dapat disepakati.
Dengan negosiasi yang berlarut-larut, calon peminat pun mengamati perkembangan ini dengan cermat. Ketertarikan City juga muncul saat The Cityzens mempertimbangkan untuk memperbarui opsi serangan mereka. Meskipun pemain seperti Jeremy Doku dan Antoine Semenyo dapat bermain di sayap kiri, Vinicius dipandang sebagai peluang langka di bursa transfer.
Pembicaraan kontrak terhenti karena tuntutan kenaikan gaji mempersulit proses negosiasi
Pembicaraan kontrak antara Los Blancos dan Vinicius telah berlangsung sejak musim panas lalu, namun belum menemui titik terang. Hambatan utama dilaporkan terkait dengan tuntutan gaji. Vinicius dilaporkan telah meminta gaji yang setara dengan rekan setimnya, Kylian Mbappe, agar bersedia memperpanjang masa tinggalnya di Madrid. Tuntutan tersebut telah memicu kebuntuan finansial, karena klub enggan memenuhi persyaratan tersebut. Kebuntuan ini semakin menambah ketidakpastian pada musim yang sudah diwarnai oleh ketidakstabilan di balik layar klub.
Kesulitan di lapangan dan ketegangan internal semakin memperparah ketidakpastian
Vinicius juga telah menjalani musim yang penuh tantangan dari segi taktik. Di awal musim, ia mengalami kesulitan di bawah asuhan Xabi Alonso, di tengah beredarnya kabar bahwa sang pemain sayap kesulitan beradaptasi dengan instruksi taktis tertentu. Penampilannya membaik setelah kedatangan Alvaro Arbeloa sebagai pelatih, dengan pemain asal Brasil itu menampilkan performa yang mengesankan dalam pertandingan-pertandingan penting, termasuk kemenangan atas City.
Namun, masalah yang lebih luas di klub terus membayangi momen-momen tersebut. Laporan menunjukkan bahwa suasana ruang ganti telah memburuk secara signifikan, dengan ketegangan internal yang memengaruhi keharmonisan skuad dan menimbulkan pertanyaan tentang arah jangka panjang proyek olahraga ini.
Klub-klub Liga Premier mengamati dengan cermat saat Madrid dihadapkan pada keputusan penting
Di tengah ketidakpastian seputar kontraknya, sejumlah klub tengah memantau situasi Vinicius. Manchester City tampaknya memimpin perburuan, terutama setelah Paris Saint-Germain dilaporkan mengurangi minatnya. Hal ini menjadikan Liga Premier sebagai tujuan paling mungkin jika pemain Brasil itu hengkang dari Spanyol, dengan Arsenal dan Chelsea juga terus memantau perkembangannya. Los Blancos kini harus memutuskan apakah akan memenuhi tuntutan sang pemain atau mengambil risiko kehilangan salah satu penyerang terpenting mereka.