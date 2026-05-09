Manchester City mengincar transfer sensasional untuk Vinicius Jr seiring dengan semakin memanasnya situasi di Real Madrid

Man City dilaporkan sedang mempertimbangkan langkah ambisius untuk mendatangkan Vinicius seiring ketidakpastian yang terus menyelimuti masa depan pemain Brasil itu di Real Madrid, menurut TEAMtalk. Pemain berusia 25 tahun tersebut akan memasuki tahun terakhir kontraknya di Santiago Bernabeu, yang membuat klub Spanyol itu tertekan untuk menyelesaikan situasinya. Bagi presiden klub Florentino Perez, musim panas ini mungkin menjadi kesempatan terakhir untuk mendapatkan biaya transfer yang signifikan jika perpanjangan kontrak tidak dapat disepakati.

Dengan negosiasi yang berlarut-larut, calon peminat pun mengamati perkembangan ini dengan cermat. Ketertarikan City juga muncul saat The Cityzens mempertimbangkan untuk memperbarui opsi serangan mereka. Meskipun pemain seperti Jeremy Doku dan Antoine Semenyo dapat bermain di sayap kiri, Vinicius dipandang sebagai peluang langka di bursa transfer.