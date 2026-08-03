Maresca tak membuang waktu untuk membentuk skuad Manchester City, dan tampaknya ahli taktik asal Italia itu membidik reuni dengan Neto. Setelah meninggalkan Chelsea awal tahun ini, Maresca ingin membawa winger berusia 26 tahun itu ke Stadion Etihad, menurut The Sun.

Langkah ini terjadi setelah periode yang penuh gejolak bagi manajer asal Italia tersebut, yang ditunjuk sebagai penerus Pep Guardiola pada 29 Juni dengan menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun. City membayar kompensasi sekitar £17 juta untuk mendapatkan jasanya dari Chelsea.











