Paul Marriott
Diterjemahkan oleh
Manchester City mengincar penyerang Chelsea yang dibanderol £70 juta saat Enzo Maresca menyiapkan manuver sensasional di Stamford Bridge
Maresca bidik sosok yang sudah dikenalnya untuk revolusi di Etihad
Maresca tak membuang waktu untuk membentuk skuad Manchester City, dan tampaknya ahli taktik asal Italia itu membidik reuni dengan Neto. Setelah meninggalkan Chelsea awal tahun ini, Maresca ingin membawa winger berusia 26 tahun itu ke Stadion Etihad, menurut The Sun.
Langkah ini terjadi setelah periode yang penuh gejolak bagi manajer asal Italia tersebut, yang ditunjuk sebagai penerus Pep Guardiola pada 29 Juni dengan menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun. City membayar kompensasi sekitar £17 juta untuk mendapatkan jasanya dari Chelsea.
- Getty Images Sport
Perebutan sosok kreatif Portugal
City bukan satu-satunya klub yang tertarik merekrut Neto. Laporan itu mengklaim bahwa raksasa Serie A AC Milan juga telah mengidentifikasinya sebagai prioritas utama. AC Milan melihat penyerang Portugal itu sebagai pengganti ideal untuk Rafael Leao, yang masa depannya di Italia masih belum pasti. Namun, kekuatan finansial raksasa Inggris itu bisa dengan mudah melampaui tim asuhan Ruben Amorim.
Terlepas dari spekulasi yang intens, Chelsea tidak berada di bawah tekanan langsung untuk berpisah dengan penyerang tersebut. Klub London barat itu menganggap Neto sebagai komponen vital dalam proyek jangka panjang mereka. Untuk meredam minat yang terus berkembang ini, mereka memasang banderol £70 juta untuk sang winger, memberi tahu para peminat bahwa ia tidak akan diizinkan meninggalkan Stamford Bridge dengan harga murah pada musim panas ini.
Tekanan finansial bisa memaksa Chelsea bertindak
Meski Chelsea secara terbuka tetap kukuh pada pendiriannya, situasi keuangan mereka bisa menentukan hasil yang berbeda. Setelah menggelontorkan dana besar untuk merekrut Morgan Rogers dari Aston Villa seharga £117 juta, klub itu perlu menyeimbangkan pembukuan agar mematuhi regulasi keuangan.
Neto sendiri disebut menyadari minat dari Manchester dan Milan, serta tetap membuka pilihannya. Sementara agennya, Jorge Mendes, telah menjajaki minat dari klub Arab Saudi Al-Hilal, sang pemain dikatakan lebih memilih bertahan di Eropa pada puncak kariernya.
- Getty Images Sport
Pergerakan Chelsea yang lebih luas di depan mata
Ketertarikan terhadap Neto mungkin hanya puncak gunung es dari upaya perekrutan Maresca. Laporan menyebutkan bahwa City juga memantau Enzo Fernandez dan Malo Gusto. Fernandez dipertimbangkan sebagai calon pengganti jika Rodri memutuskan bergabung dengan Real Madrid, dengan Chelsea dilaporkan meminta £120 juta untuk gelandang Argentina itu.
Untuk saat ini, fokus tetap tertuju penuh pada Neto, yang saat ini sedang dalam masa pemulihan dan beristirahat setelah kiprahnya di Piala Dunia bersama Portugal. Maresca melihat sang winger sebagai sosok yang ideal, dan petinggi klub tengah aktif menjajaki kemungkinan terealisasinya kesepakatan. Jika City mampu melewati negosiasi yang rumit dengan Chelsea, mereka akan mendapatkan salah satu pemain sayap paling eksplosif di Premier League.
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