Manchester City menggelar "pembicaraan penyelesaian" rahasia dengan Premier League SEBELUM vonis bersalah dalam kasus 115 dakwaan

Menurut laporan dari Bloomberg, Man City terlibat dalam pembicaraan awal dengan Premier League dalam upaya mencapai penyelesaian finansial. Pembicaraan rahasia ini pada akhirnya gagal karena City menolak berkompromi atas klaim tegas mereka bahwa mereka tidak bersalah.

Seandainya kesepakatan tercapai, klub itu kemungkinan besar akan membayar denda besar, sehingga terhindar dari hukuman olahraga yang sangat berat seperti degradasi atau pencabutan gelar-gelar mereka pada masa lalu. Yang krusial, tercapainya kesepakatan tidak akan secara hukum dianggap sebagai pengakuan atas kesalahan.

Namun, banyaknya dakwaan membuat penyelesaian finansial apa pun hanya akan menyederhanakan pertarungan hukum alih-alih mengakhirinya sepenuhnya. Hasil seperti itu juga akan menghadapi penolakan keras dari para rival domestik, termasuk Arsenal, Liverpool, dan Manchester United, yang semuanya nyaris gagal meraih gelar liga selama era dominasi City.



