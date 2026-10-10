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Manchester City menggelar "pembicaraan penyelesaian" rahasia dengan Premier League SEBELUM vonis bersalah dalam kasus 115 dakwaan
Negosiasi yang gagal di balik layar
Menurut laporan dari Bloomberg, Man City terlibat dalam pembicaraan awal dengan Premier League dalam upaya mencapai penyelesaian finansial. Pembicaraan rahasia ini pada akhirnya gagal karena City menolak berkompromi atas klaim tegas mereka bahwa mereka tidak bersalah.
Seandainya kesepakatan tercapai, klub itu kemungkinan besar akan membayar denda besar, sehingga terhindar dari hukuman olahraga yang sangat berat seperti degradasi atau pencabutan gelar-gelar mereka pada masa lalu. Yang krusial, tercapainya kesepakatan tidak akan secara hukum dianggap sebagai pengakuan atas kesalahan.
Namun, banyaknya dakwaan membuat penyelesaian finansial apa pun hanya akan menyederhanakan pertarungan hukum alih-alih mengakhirinya sepenuhnya. Hasil seperti itu juga akan menghadapi penolakan keras dari para rival domestik, termasuk Arsenal, Liverpool, dan Manchester United, yang semuanya nyaris gagal meraih gelar liga selama era dominasi City.
- Getty Images
Penipuan bernilai £1 miliar
Skala pelanggaran finansial yang terungkap oleh komisi independen itu sangat mencengangkan. Panel tersebut menyimpulkan bahwa City menjalankan skema canggih senilai hampir £1 miliar selama periode sembilan musim antara 2009 dan 2018. Operasi ini dirancang untuk secara sistematis mengakali regulasi keberlanjutan finansial milik Premier League dan UEFA melalui serangkaian pengaturan artifisial.
Inti dari putusan itu adalah operasi pendanaan terselubung yang diorkestrasi oleh jajaran petinggi klub. Komisi menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang berbasis di Abu Dhabi hanya membayar sebagian kecil dari nilai sponsor yang dinyatakan. Sisa pembayaran itu diam-diam dilunasi oleh Abu Dhabi United Group, perusahaan induk utama yang dimiliki Sheikh Mansour.
Melalui mekanisme ini, Manchester City secara artifisial menggelembungkan pendapatan komersial mereka lebih dari £830 juta. Mereka juga didapati melebih-lebihkan pemasukan hak citra hingga hampir £74 juta, sekaligus menyembunyikan hampir £17 juta kewajiban kontrak staf.
Manchester City tetap menyatakan tidak bersalah di tengah banding
Dampak dari putusan itu sangat besar, dengan chief executive Premier League Richard Masters menyebut situasi ini sebagai "yang paling signifikan dalam sejarah Premier League". Di balik pintu tertutup, permusuhan itu juga terasa jelas. Chief executive City Ferran Soriano mengatakan kepada staf klub bahwa komisi independen itu hanya menerima begitu saja "teori konspirasi" yang didorong liga.
Terlepas dari temuan yang memberatkan itu, klub dengan cepat membalas dengan mengajukan banding resmi pada 1 Oktober 2026. Dalam pernyataan publik yang menantang, City menolak putusan itu sebagai sesuatu yang "tidak aman" dan sangat cacat.
"Posisi tegas Klub adalah bahwa, atas berbagai dasar, opini tersebut mengandung kesalahan material yang jelas, baik dalam hukum, prinsip, maupun fakta," bunyi pernyataan resmi itu. "Klub tidak bersalah atas tuduhan yang diajukan Premier League dan ada kumpulan bukti komprehensif yang tak terbantahkan untuk mendukung seluruh posisinya."
- AFP
Sanksi yang membayangi dan perang hukum
Komisi independen yang menjatuhkan putusan bersalah itu kini bertugas menentukan hukuman bagi klub tersebut. Mengingat skala pelanggaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dan gagalnya pembicaraan penyelesaian sebelumnya, City menghadapi ancaman yang sangat nyata berupa sanksi olahraga yang ekstrem, yang bisa mencakup pengurangan poin dalam jumlah besar, dikeluarkan dari kasta tertinggi, atau pencabutan gelar-gelar sebelumnya.
Namun, banding agresif dari City menjamin perang hukum yang pahit ini akan berlarut-larut selama berbulan-bulan. Dalam jangka pendek, ketidakpastian yang terus membayangi itu mengancam akan mengguncang skuad Enzo Maresca, yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan pemain, aktivitas transfer di masa depan, dan proyek olahraga klub secara lebih luas saat mereka menunggu keputusan akhir yang mengikat.
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