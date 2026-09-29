Manchester City 'mengetahui putusan bersalah' sebelum meluncurkan belanja transfer musim panas senilai £440 juta

Putusan mengejutkan terhadap Man City dilaporkan sudah disampaikan kepada klub itu beberapa bulan sebelum menjadi pengetahuan publik, dengan ESPN mengutip sumber internal yang mengklaim bahwa para petinggi pertama kali diberi tahu soal keputusan panel independen itu pada Juli lalu.

Sementara putusan bersalah terkait 114 dari 115 dugaan pelanggaran regulasi finansial Premier League itu baru diumumkan pada Jumat, para petinggi klub disebut sudah mengetahui nasib mereka jauh sebelum memulai aksi belanja besar-besaran.

City mengambil pendekatan agresif di bursa transfer, dengan mendatangkan tujuh pemain senior dengan biaya lebih dari £440 juta sebelum pengumuman resmi tersebut.