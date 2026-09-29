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Manchester City FC v Brighton & Hove Albion FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Manchester City 'mengetahui putusan bersalah' sebelum meluncurkan belanja transfer musim panas senilai £440 juta

Manchester City
Premier League

Manchester City dilaporkan sudah mengetahui putusan bersalah mereka terkait pelanggaran aturan keuangan Premier League beberapa bulan sebelum hal itu diumumkan ke publik. Klub tersebut menghabiskan dana besar pada bursa transfer musim panas, memecahkan rekor transfer mereka dua kali untuk merekrut pemain-pemain top sebelum keputusan panel independen itu diumumkan secara resmi.

  • Temuan rahasia terungkap

    Putusan mengejutkan terhadap Man City dilaporkan sudah disampaikan kepada klub itu beberapa bulan sebelum menjadi pengetahuan publik, dengan ESPN mengutip sumber internal yang mengklaim bahwa para petinggi pertama kali diberi tahu soal keputusan panel independen itu pada Juli lalu.

    Sementara putusan bersalah terkait 114 dari 115 dugaan pelanggaran regulasi finansial Premier League itu baru diumumkan pada Jumat, para petinggi klub disebut sudah mengetahui nasib mereka jauh sebelum memulai aksi belanja besar-besaran.

    City mengambil pendekatan agresif di bursa transfer, dengan mendatangkan tujuh pemain senior dengan biaya lebih dari £440 juta sebelum pengumuman resmi tersebut.

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    Jendela transfer yang memecahkan rekor

    City memecahkan rekor transfer mereka sendiri dua kali selama bursa transfer ini. Mereka menyepakati kesepakatan untuk Elliot Anderson dari Nottingham Forest senilai £116 juta pada 2 Juli, dan secara resmi merekrutnya pada 23 Juli. Setelah itu, mereka mendatangkan Enzo Fernandez dari Chelsea dengan nilai £125 juta, menyamai rekor transfer termahal pemain Inggris. Kedatangan Iliman Ndiaye, Ayyoub Bouaddi, Allan, Jeremy Monga, dan Geronimo Rulli membuat total pengeluaran musim panas ini menjadi sekitar £440 juta. Klub menolak berkomentar mengenai kronologi peristiwa saat dimintai tanggapan pada Selasa.

  • Menjaga klub tetap tak bersalah

    Klub tersebut terus menegaskan bahwa mereka tidak bersalah sejak dakwaan itu pertama kali diumumkan pada Februari 2023 dan berniat mengajukan banding. Sebuah pernyataan yang dirilis pada Jumat berbunyi: "Proses Premier League masih berlangsung, dengan sejumlah elemen penting yang masih harus diselesaikan, dan tunduk pada kerahasiaan yang ketat. Karena itu, posisi Manchester City FC tetap konsisten dengan pernyataan klub pada Februari 2023. Klub ini telah dengan tekun menghormati proses hukum selama delapan tahun dengan dasar bahwa Dewan dan Eksekutif Premier League akan bertindak sebagai regulator yang independen, tidak memihak, dan beritikad adil, bebas dari pengaruh partisan."

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    Apa yang terjadi selanjutnya?

    Para penggemar Premier League kini harus menghadapi penantian panjang untuk mengetahui sanksi pasti apa yang akan dijatuhkan kepada City. Chief executive Ferran Soriano mengisyaratkan proses banding yang panjang dalam sebuah pertemuan baru-baru ini di Kopenhagen. Dengan potensi hukuman yang berkisar dari denda besar dan embargo transfer hingga pengurangan poin atau degradasi langsung, pertarungan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya ini masih jauh dari selesai.

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