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Manchester City mengeluarkan pernyataan resmi bernada menantang setelah dinyatakan bersalah atas 115 pelanggaran finansial Premier League
City balas komisi Premier League
Manchester City bereaksi dengan campuran kemarahan dan ketidakpercayaan setelah Premier League mengonfirmasi putusan penting terhadap klub tersebut. Setelah penyelidikan berkepanjangan atas perilaku keuangan mereka antara musim 2009-10 dan 2017-18, sebuah komisi independen menjatuhkan vonis bersalah atas 115 dakwaan.
Dalam respons yang cepat dan berbahasa tegas, petinggi Etihad menjelaskan bahwa mereka tidak berniat menerima temuan tersebut, yang telah mengguncang dunia sepak bola. Kepemimpinan klub tetap teguh dalam keyakinan bahwa mereka telah beroperasi sesuai aturan, membuka jalan bagi apa yang kemungkinan akan menjadi pertarungan hukum paling signifikan dalam sejarah sepak bola Inggris.
Pernyataan resmi klub itu berbunyi: "Manchester City FC kecewa dan terkejut oleh opini Komisi Premier League, yang dipublikasikan hari ini. Klub tidak bersalah atas tuduhan yang dibuat oleh Premier League dan ada kumpulan bukti komprehensif yang tak terbantahkan untuk mendukung semua posisinya terkait kasus ini. Karena itu, Klub akan tanpa henti, dan bila perlu proaktif, dalam setiap forum regulasi dan hukum yang sesuai." Dengan menggunakan istilah sekuat "bukti yang tak terbantahkan", City memberi sinyal niat mereka untuk membawa kasus ini hingga ke otoritas setinggi mungkin.
Putusan itu membuat era dominasi domestik klub yang belum pernah terjadi sebelumnya berada dalam sorotan, dengan Premier League menegaskan bahwa komisi independen menyatakan Manchester City bersalah atas semua dakwaan yang terkait dengan pelanggaran finansial serius.
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Tuduhan adanya kesalahan material dan cacat hukum
Tim hukum City tampaknya siap membedah laporan komisi, yang menurut mereka pada dasarnya cacat di beberapa area kunci. Klub itu menyoroti apa yang mereka sebut sebagai "kesalahan material yang jelas" dalam dokumen tersebut, seraya mengindikasikan bahwa logika yang digunakan untuk sampai pada putusan itu tidak tahan terhadap pengujian.
Dengan melabeli opini itu sebagai "tidak aman", klub asal Manchester tersebut memberi sinyal bahwa mereka meyakini seluruh dasar penilaian itu telah dikompromikan dan tidak seharusnya dibiarkan tetap berlaku. Fokus mereka kini beralih ke proses banding, yang tetap menjadi harapan utama mereka untuk menghindari sanksi olahraga berat yang saat ini membayangi Etihad Stadium.
Klub itu menjelaskan lebih lanjut niat mereka untuk menggugat keputusan tersebut, dengan menyatakan: "Proses Premier League masih berlangsung, dengan sejumlah elemen penting belum selesai. Manchester City FC kini akan menempuh jalur banding yang tersedia baginya, dengan dasar bahwa opini tersebut mengandung kesalahan material yang jelas, dalam hukum, prinsip, dan fakta, serta tidak aman."
Pertanyaan atas independensi regulasi
Di luar dakwaan-dakwaan spesifik tersebut, Manchester City juga menyampaikan kekhawatiran serius terkait tindakan Premier League sebagai badan regulator. Klub itu menyatakan bahwa kerja sama mereka selama delapan tahun terakhir didasarkan pada harapan akan proses yang adil dan tidak memihak, sesuatu yang kini tampaknya mulai mereka pertanyakan.
Dalam pernyataannya, klub itu menuturkan: "Klub telah dengan saksama menghormati proses hukum selama delapan tahun dengan dasar bahwa Dewan dan Eksekutif Premier League akan bertindak sebagai regulator yang independen, imparsial, dan berpikiran adil, bebas dari pengaruh partisan."
Dengan hubungan antara kedua pihak kini berada di titik terendah sepanjang masa, klub itu juga mengindikasikan bahwa mereka akan membatasi komentar publik selagi proses hukum terus berjalan. Mereka menutup dengan mengatakan: "Klub jelas dibatasi dalam apa yang dapat dikatakannya lebih lanjut sampai semua proses selanjutnya selesai."
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Potensi sanksi dan jalan ke depan
Sementara klub menyiapkan bandingnya, bayang-bayang hukuman potensial membebani skuad Enzo Maresca dan masa depan jangka panjang klub. Besarnya skala dakwaan berarti komisi independen memiliki kewenangan untuk merekomendasikan hampir semua sanksi yang tersedia berdasarkan aturan Premier League. Sanksi itu berkisar dari penalti finansial besar hingga pengurangan poin besar-besaran, dan dalam skenario paling ekstrem, klub bahkan bisa menghadapi pengusiran dari kasta tertinggi.
Untuk saat ini, fokus tetap tertuju pada ruang sidang ketimbang lapangan. Premier League menegaskan bahwa penyelidikannya diperlukan untuk melindungi integritas kompetisi dan memastikan semua klub beroperasi dalam kerangka finansial yang telah disepakati. Namun, sumpah Manchester City untuk bersikap "tanpa henti" menunjukkan bahwa saga ini masih jauh dari kata selesai. Proses hukum ini berpotensi berlarut-larut selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, saat kedua pihak menyiapkan argumen lanjutan.
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