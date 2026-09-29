Manchester City bereaksi dengan campuran kemarahan dan ketidakpercayaan setelah Premier League mengonfirmasi putusan penting terhadap klub tersebut. Setelah penyelidikan berkepanjangan atas perilaku keuangan mereka antara musim 2009-10 dan 2017-18, sebuah komisi independen menjatuhkan vonis bersalah atas 115 dakwaan.

Dalam respons yang cepat dan berbahasa tegas, petinggi Etihad menjelaskan bahwa mereka tidak berniat menerima temuan tersebut, yang telah mengguncang dunia sepak bola. Kepemimpinan klub tetap teguh dalam keyakinan bahwa mereka telah beroperasi sesuai aturan, membuka jalan bagi apa yang kemungkinan akan menjadi pertarungan hukum paling signifikan dalam sejarah sepak bola Inggris.

Pernyataan resmi klub itu berbunyi: "Manchester City FC kecewa dan terkejut oleh opini Komisi Premier League, yang dipublikasikan hari ini. Klub tidak bersalah atas tuduhan yang dibuat oleh Premier League dan ada kumpulan bukti komprehensif yang tak terbantahkan untuk mendukung semua posisinya terkait kasus ini. Karena itu, Klub akan tanpa henti, dan bila perlu proaktif, dalam setiap forum regulasi dan hukum yang sesuai." Dengan menggunakan istilah sekuat "bukti yang tak terbantahkan", City memberi sinyal niat mereka untuk membawa kasus ini hingga ke otoritas setinggi mungkin.

Putusan itu membuat era dominasi domestik klub yang belum pernah terjadi sebelumnya berada dalam sorotan, dengan Premier League menegaskan bahwa komisi independen menyatakan Manchester City bersalah atas semua dakwaan yang terkait dengan pelanggaran finansial serius.