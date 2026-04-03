Manchester City mengajukan tawaran kontrak baru untuk Rodri di tengah minat transfer dari Real Madrid
Klub tersebut berupaya mengamankan pemain kunci di lini tengah
Manchester City telah memulai negosiasi dengan Rodri terkait perpanjangan kontrak untuk mengakhiri ketidakpastian yang semakin meningkat mengenai masa depannya di Etihad Stadium. Pemain berusia 29 tahun ini telah menjadi jantung tim Pep Guardiola yang tak tergantikan sejak kedatangannya pada 2019, namun kontraknya saat ini akan berakhir pada 2027. Fabrizio Romano melaporkan bahwa tawaran baru kini telah diajukan karena klub bertekad untuk menghindari skenario di mana bintang mereka memasuki 12 bulan terakhir kontraknya, terutama dengan godaan Santiago Bernabeu yang semakin membayangi negosiasi.
Real Madrid bersiap untuk melakukan perburuan pemain pada musim panas
Ancaman terbesar bagi harapan City untuk mempertahankan gelandang tersebut datang dari ibu kota Spanyol. Real Madrid telah lama mengagumi mantan pemain Atletico Madrid tersebut dan dilaporkan memantau situasinya dengan cermat. Meskipun City lebih memilih untuk mempertahankannya, ada kesadaran bahwa pemain tersebut bisa tergoda untuk kembali ke kota kelahirannya. Menurut Romano, keputusan sepenuhnya ada di tangan pemain dan keluarganya. Jika ia menolaknya, transfer besar di musim panas bisa saja terjadi.
Rodri membuka peluang untuk kembali ke La Liga
Spekulasi tersebut semakin memanas berkat penilaian jujur Rodri sendiri mengenai tujuan kariernya. Gelandang tersebut tak banyak berbuat untuk meredam rumor yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Santiago Bernabeu. Rodri mengatakan: "Kontrak saya tinggal satu tahun lagi, akan tiba saatnya kami harus duduk bersama dan membicarakannya." Ketika ditanya secara spesifik mengenai minat dari Real Madrid, ia menambahkan: "Anda tidak bisa menolak tawaran dari klub-klub terbaik di dunia.
"Saya ingin kembali ke La Liga - saya masih mengikuti liga itu. Saya tidak berencana bermain di luar Spanyol, tapi City muncul. Liga Premier adalah kelemahan saya dan liga yang mendebarkan, tapi ini liga yang sangat menuntut. Liga ini mendorong Anda hingga batas kemampuan. Saya sudah berada di sana selama tujuh tahun dan saya menyadari bahwa waktu terus berlalu. Tapi untuk saat ini, saya sangat bahagia di sana.”
Berjuang demi kebugaran dan trofi
Gelandang tersebut telah menjalani musim yang berat secara fisik, dengan hanya tampil sebagai starter dalam 14 pertandingan Liga Premier akibat masalah kebugaran yang terus-menerus. Meskipun demikian, ia tetap menjadi sosok penting bagi ambisi City yang saat ini berada di peringkat kedua klasemen, tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Arsenal. Tim asuhan Guardiola kini bersiap menghadapi Liverpool di perempat final Piala FA pada hari Sabtu.