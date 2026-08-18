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Manchester City mendapat pukulan besar akibat cedera karena Jeremy Doku dipastikan absen pada laga pembuka Premier League melawan Bournemouth
Cedera betis mengguncang rencana Maresca
Manchester City mendapat kemunduran signifikan jelang kampanye Premier League yang baru setelah Doku dipastikan absen pada laga pembuka klub melawan Bournemouth.
Penyerang Belgia itu mengalami cedera saat kalah mengecewakan di Community Shield dari Arsenal di Millennium Stadium pada Minggu, ketika ia digantikan oleh Jack Grealish pada babak pertama.
Meski durasi pasti absennya masih belum jelas, Nieuwsblad menyebut Doku mengalami cedera betis yang bisa membuatnya menepi selama beberapa pekan.
Waktu terjadinya cedera ini tidak bisa lebih buruk bagi manajer baru Enzo Maresca, yang tengah bersiap untuk pertandingan liga kompetitif pertamanya sebagai pelatih di Etihad Stadium. Yang menambah frustrasi adalah masalah ini tampaknya berkaitan dengan problem kebugaran sebelumnya. Ada kekhawatiran yang kian besar di dalam klub bahwa ini bukan insiden terpisah, melainkan konsekuensi berkepanjangan dari kampanye Piala Dunia FIFA Doku bersama Belgia.
- Getty Images
Tekanan di bursa transfer meningkat
Absennya Doku datang pada momen transisi besar dan kerentanan yang dirasakan bagi Manchester City. Skuad itu sudah melemah setelah kepergian Rodri yang menyita perhatian ke Barcelona, sementara Tijjani Reijnders telah pindah ke Liga Pro Saudi bersama Al Qadsiah.
Tanpa pengganti yang langsung datang, cedera pada salah satu ancaman kunci di lini serang semakin membatasi opsi taktis Maresca. Situasi ini makin rumit dengan kepergian Savinho yang diperkirakan akan terjadi, setelah ia santer dikaitkan dengan kepindahan senilai £85 juta ke Tottenham Hotspur. Tanpa Doku dan mungkin juga Savinho, beban pada para pemain sayap City yang tersisa akan sangat besar.
Perombakan taktik untuk duel melawan Bournemouth
Dengan Doku dipastikan absen untuk kunjungan Bournemouth, Maresca harus segera menemukan cara terbaik untuk menjaga ketajaman serangan City. Salah satu solusi potensial melibatkan Antoine Semenyo, yang kesulitan di sisi kanan saat melawan Arsenal tetapi sempat memperlihatkan kilasan kualitasnya di posisi lain.
Dalam tur pramusim klub, Semenyo tampak sangat berbahaya saat beroperasi dari sisi kiri, yang merupakan peran yang biasanya ditempati Doku. Mengembalikan pemain internasional Ghana itu ke posisi yang lebih efektif baginya bisa memberi City daya jelajah langsung dan ancaman tembakan yang akan hilang akibat absennya pemain Belgia tersebut.
Semenyo menunjukkan nilainya pada musim panas ini lewat penampilan yang sangat mengesankan saat melawan Atletico Madrid, ketika ia mencatatkan assist berkualitas tinggi untuk Omar Marmoush. Meski Jack Grealish tetap menjadi opsi untuk menjadi starter di sisi kiri, penampilan singkatnya yang kurang meyakinkan di Community Shield membuat muncul seruan agar Maresca memercayai Semenyo yang sedang on fire.
- AFP
Semusim penuh pertaruhan besar
Kehilangan spesialis duel satu lawan satu utama menjadi pukulan bagi tim mana pun, tetapi ekspektasi di Etihad tetap setinggi sebelumnya. Fans terbelah soal apakah skuad saat ini bisa menyerap pukulan tersebut, terutama dengan era manajerial baru yang dimulai di bawah Maresca.
Pada akhirnya, tim medis akan bekerja tanpa henti untuk memastikan masalah betis Doku tidak menjadi tema yang terus berulang sepanjang musim. Gaya bermain eksplosif pemain Belgia itu membuatnya rentan terhadap cedera otot, dan City akan berhati-hati agar tidak terburu-buru memainkannya kembali.
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