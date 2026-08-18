Manchester City mendapat pukulan besar akibat cedera karena Jeremy Doku dipastikan absen pada laga pembuka Premier League melawan Bournemouth

Manchester City mendapat kemunduran signifikan jelang kampanye Premier League yang baru setelah Doku dipastikan absen pada laga pembuka klub melawan Bournemouth.

Penyerang Belgia itu mengalami cedera saat kalah mengecewakan di Community Shield dari Arsenal di Millennium Stadium pada Minggu, ketika ia digantikan oleh Jack Grealish pada babak pertama.

Meski durasi pasti absennya masih belum jelas, Nieuwsblad menyebut Doku mengalami cedera betis yang bisa membuatnya menepi selama beberapa pekan.

Waktu terjadinya cedera ini tidak bisa lebih buruk bagi manajer baru Enzo Maresca, yang tengah bersiap untuk pertandingan liga kompetitif pertamanya sebagai pelatih di Etihad Stadium. Yang menambah frustrasi adalah masalah ini tampaknya berkaitan dengan problem kebugaran sebelumnya. Ada kekhawatiran yang kian besar di dalam klub bahwa ini bukan insiden terpisah, melainkan konsekuensi berkepanjangan dari kampanye Piala Dunia FIFA Doku bersama Belgia.