Manchester City memulai pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Phil Foden meskipun perannya semakin berkurang di bawah asuhan Pep Guardiola
City berupaya mengamankan masa depan jangka panjang Foden
The Cityzens telah memulai pembicaraan awal dengan perwakilan Foden terkait kontrak baru, karena klub ingin menghilangkan segala ketidakpastian mengenai masa depan gelandang tersebut, seperti dilansir The Times. Kontrak pemain berusia 25 tahun itu masih berlaku hingga musim panas 2027, namun City sudah menjajaki kemungkinan untuk memperpanjang masa tinggalnya di Etihad Stadium.
Langkah ini diambil di tengah periode di mana Foden berada di pinggiran skuad inti Guardiola. Sementara City terus mengejar treble domestik, pemain internasional Inggris ini mengalami pembatasan menit bermain sepanjang tahun 2026. Menurut laporan yang sama, pejabat klub tetap sangat mendukung lulusan akademi ini dan bertekad untuk mempertahankannya sebagai bagian penting dari rencana jangka panjang mereka. Pihak manajemen dilaporkan ingin menghindari ketidakpastian apa pun seiring mendekatnya tahun terakhir kontrak pemain tersebut.
Guardiola yakin Foden bisa kembali ke performa terbaiknya
Guardiola menantang Foden untuk bangkit dari penurunan performa yang dialaminya belakangan ini setelah melewati periode yang berat. “Sampai November, dia tampil sangat bagus,” kata Guardiola mengenai gelandang tersebut bulan lalu. “Pada akhirnya, seorang pemain harus bersaing dengan rekan-rekan setimnya, dan rekan-rekan setim itulah yang memberikan tantangan bagi Anda.”
Klub tersebut masih memandang Foden sebagai sosok kunci bagi masa depan mereka
Meskipun persaingan untuk memperebutkan tempat di tim semakin ketat, City dilaporkan masih menganggap Foden sebagai pilar utama skuad mereka. Penyerang ini dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pilihan Pemain PFA pada tahun 2024 dan tetap menjadi salah satu produk terbaik dari sistem akademi klub tersebut.
Meskipun klub-klub Eropa seperti Barcelona dan Bayern Munich sebelumnya dikaitkan dengan pemain internasional Inggris ini, City tidak berniat membiarkannya hengkang. Di internal klub, diakui bahwa sang pemain hanya mengalami penurunan performa yang wajar setelah beberapa musim meraih kesuksesan beruntun.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Pembicaraan mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak diperkirakan akan berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, seiring City fokus pada tahap-tahap akhir musim ini. Foden tetap optimis dapat memainkan peran penting dalam upaya klub meraih trofi, meskipun ia hanya sekali menjadi starter dalam lima pertandingan terakhir City di Liga Premier.
Dia berharap bisa kembali masuk dalam susunan pemain Guardiola saat City menghadapi Everton di Stadion Hill Dickinson pada Senin malam.