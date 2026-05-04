Manchester City memulai pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Phil Foden meskipun perannya semakin berkurang di bawah asuhan Pep Guardiola

The Cityzens telah memulai pembicaraan awal dengan perwakilan Foden terkait kontrak baru, karena klub ingin menghilangkan segala ketidakpastian mengenai masa depan gelandang tersebut, seperti dilansir The Times. Kontrak pemain berusia 25 tahun itu masih berlaku hingga musim panas 2027, namun City sudah menjajaki kemungkinan untuk memperpanjang masa tinggalnya di Etihad Stadium.

Langkah ini diambil di tengah periode di mana Foden berada di pinggiran skuad inti Guardiola. Sementara City terus mengejar treble domestik, pemain internasional Inggris ini mengalami pembatasan menit bermain sepanjang tahun 2026. Menurut laporan yang sama, pejabat klub tetap sangat mendukung lulusan akademi ini dan bertekad untuk mempertahankannya sebagai bagian penting dari rencana jangka panjang mereka. Pihak manajemen dilaporkan ingin menghindari ketidakpastian apa pun seiring mendekatnya tahun terakhir kontrak pemain tersebut.