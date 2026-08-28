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Manchester City memulai pembicaraan mengejutkan untuk membajak langkah Arsenal senilai £130 juta demi striker Atletico Madrid Julian Alvarez
City jajaki reuni mengejutkan
Manchester City telah masuk dalam persaingan sengit untuk merekrut Alvarez dari Atletico Madrid, yang berpotensi mengganggu transfer besar di Premier League. Menurut Marca, klub Inggris itu telah melakukan pendekatan awal terkait kepulangan mengejutkan sang penyerang dengan status pinjaman.
Alvarez meninggalkan Manchester dua tahun lalu dalam transfer senilai £82 juta ke ibu kota Spanyol, tetapi kini menghadapi masa depan yang tidak pasti
Arsenal telah menunjukkan minat kuat dan dilaporkan bersedia menyetujui kesepakatan senilai hingga €150 juta (£130 juta) untuk membawa pemain berusia 26 tahun itu ke Emirates Stadium.
Namun, City kini secara aktif menjajaki opsi mereka sendiri untuk mengamankan penyerang tersebut sebelum tenggat waktu transfer berakhir.
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Kebuntuan transfer di Madrid
Situasi seputar Alvarez berkembang dengan cepat pekan ini. Striker itu sudah absen dari latihan selama tiga hari berturut-turut setelah dicemooh fans Atletico Minggu lalu. Meski preferensi utamanya jelas adalah bergabung dengan Barcelona, klub Madrid itu tetap sangat bersikeras bahwa mereka tidak akan berbisnis dengan rival mereka dari Catalunya.
Atletico justru telah membuka pintu untuk penjualan bernilai besar ke Arsenal, yang sedang menunggu sinyal dari kubu sang pemain sebelum mengajukan tawaran resmi. Membawa sang penyerang kembali ke Inggris tidak akan mudah bagi kedua klub, karena ia masih sangat enggan kembali ke Premier League meski tekanan agar meninggalkan Estadio Metropolitano terus meningkat.
Kekurangan penyerang memaksa langkah transfer
Manchester City terpaksa mengevaluasi ulang opsi lini serang mereka menyusul kepergian terbaru Omar Marmoush dan Savinho, yang membuat tim asuhan Enzo Maresca kekurangan daya gedor. Memulangkan Alvarez akan menjadi solusi untuk krisis mendadak ini, mengingat rekam jejaknya yang sudah terbukti di Inggris.
Pada periode sebelumnya, ia mencetak 36 gol dalam 103 penampilan dan memainkan peran penting dalam membantu klub meraih Treble pada musim pertamanya. Meski di atas kertas terlihat cocok, negosiasi resmi antara kedua klub masih belum dimulai. Atletico tetap kukuh dengan valuasi tinggi mereka, yang berarti City harus mengatasi hambatan finansial dan personal yang serius jika ingin menuntaskan kesepakatan peminjaman pada saat-saat akhir.
- Getty Images
Apa yang terjadi selanjutnya?
Alvarez tidak akan tampil dalam laga mendatang melawan Sevilla, karena Diego Simeone telah mengonfirmasi bahwa striker itu tidak akan bepergian bersama skuad. Arsenal tetap siaga untuk mengajukan tawaran €150 juta mereka jika sang pemain memberi persetujuannya, sementara Manchester City harus memutuskan apakah akan meningkatkan pendekatan awal mereka menjadi proposal peminjaman resmi sebelum waktu habis.
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