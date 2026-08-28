Manchester City telah masuk dalam persaingan sengit untuk merekrut Alvarez dari Atletico Madrid, yang berpotensi mengganggu transfer besar di Premier League. Menurut Marca, klub Inggris itu telah melakukan pendekatan awal terkait kepulangan mengejutkan sang penyerang dengan status pinjaman.

Alvarez meninggalkan Manchester dua tahun lalu dalam transfer senilai £82 juta ke ibu kota Spanyol, tetapi kini menghadapi masa depan yang tidak pasti

Arsenal telah menunjukkan minat kuat dan dilaporkan bersedia menyetujui kesepakatan senilai hingga €150 juta (£130 juta) untuk membawa pemain berusia 26 tahun itu ke Emirates Stadium.

Namun, City kini secara aktif menjajaki opsi mereka sendiri untuk mengamankan penyerang tersebut sebelum tenggat waktu transfer berakhir.