Manchester City memperpanjang kontrak Abdukodir Khusanov dengan kesepakatan jangka panjang seiring dimulainya era Enzo Maresca

Setelah membuktikan dirinya sebagai pilar penting di lini pertahanan Citizens dan memperoleh pengalaman berharga saat membela Uzbekistan di Piala Dunia 2026, Khusanov dengan antusias menyambut perpanjangan kontraknya di Etihad Stadium.

Saat berbicara kepada situs web resmi klub mengenai perpanjangan kontraknya, ia menyatakan: "Saya sangat senang bisa memperpanjang masa tinggal saya di City. Saya menikmati setiap menit sejak tiba di Manchester dan saya merasa terus berkembang serta belajar banyak sebagai seorang pemain.

"Kini saya memiliki tantangan baru, yaitu membuat Enzo Maresca dan stafnya terkesan serta memastikan saya secara rutin masuk dalam susunan pemainnya. Saya bertekad untuk melakukannya."