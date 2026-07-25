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Manchester City memperpanjang kontrak Abdukodir Khusanov dengan kesepakatan jangka panjang seiring dimulainya era Enzo Maresca
Klub tersebut memastikan masa depan Khusanov
Manchester City telah mengonfirmasi perpanjangan kontrak jangka panjang untuk Khusanov, di mana bek tengah berusia 22 tahun itu mengikat masa depannya bersama klub hingga tahun 2031. Kesepakatan tersebut mencakup opsi perpanjangan satu tahun lagi, menggantikan kontrak sebelumnya yang semula akan berakhir pada tahun 2029. Didatangkan dari Lens dengan biaya £33,5 juta pada Januari 2025, Khusanov berhasil bangkit dengan impresif setelah debut yang sulit melawan Chelsea dan mencatatkan 37 penampilan di semua kompetisi musim lalu.
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Khusanov ingin meniru gaya Maresca
Setelah membuktikan dirinya sebagai pilar penting di lini pertahanan Citizens dan memperoleh pengalaman berharga saat membela Uzbekistan di Piala Dunia 2026, Khusanov dengan antusias menyambut perpanjangan kontraknya di Etihad Stadium.
Saat berbicara kepada situs web resmi klub mengenai perpanjangan kontraknya, ia menyatakan: "Saya sangat senang bisa memperpanjang masa tinggal saya di City. Saya menikmati setiap menit sejak tiba di Manchester dan saya merasa terus berkembang serta belajar banyak sebagai seorang pemain.
"Kini saya memiliki tantangan baru, yaitu membuat Enzo Maresca dan stafnya terkesan serta memastikan saya secara rutin masuk dalam susunan pemainnya. Saya bertekad untuk melakukannya."
Viana memuji pilar pertahanan
Perpanjangan kontrak ini merupakan penghargaan atas performa mengesankan Khusanov, yang tampil sebagai starter di kedua final Carabao Cup dan FA Cup di Wembley musim lalu, serta menampilkan penampilan gemilang saat melawan Real Madrid di Liga Champions.
Kepercayaan klub padanya menjadi semakin berarti setelah hengkangnya dua bek berpengalaman, John Stones dan Nathan Ake. Mengomentari perkembangan sang pemain, direktur sepak bola Hugo Viana mengatakan: "Kami sangat senang dan terkesan dengan perkembangan Abdukodir sejak ia tiba di Inggris.
"Kami melihatnya tumbuh menjadi pemuda yang cemerlang dan bek yang luar biasa, namun kami tahu ini baru permulaan. Kemampuan fisik dan teknisnya berada di level tertinggi; ia memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi bek tengah kelas dunia."
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Era baru dimulai di kandang sendiri
City akan memulai musim Liga Premier 2026-27 dengan pertandingan kandang melawan Bournemouth di Etihad Stadium pada 23 Agustus. Khusanov diproyeksikan akan memainkan peran kunci dalam skema taktis yang dirancang oleh Maresca. Bek berbakat ini kini harus mempertahankan performa terbaiknya untuk memastikan tempat tetap di starting eleven seiring dimulainya babak baru bagi The Citizens.
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